Рестайлинг Geely Cityray 2026: новый мотор, цена в РФ и главные изменения дизайна

7 августа 2026, 20:16
Geely Cityray обновился: рестайлинг, новые детали экстерьера и мотор
Geely Cityray обновился: рестайлинг, новые детали экстерьера и мотор
В Китае представили обновленный Geely Cityray - кроссовер заметно изменился внешне и получил новые опции. Мало кто знает, что рестайлинг затронул не только дизайн, но и комплектации. Что грозит конкурентам и какие детали скрывают производители - объясняем, почему эта новинка может повлиять на рынок уже в ближайшее время.
Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Geely Cityray может стать поводом пересмотреть свои взгляды на выбор кроссовера. Обновленная модель уже представлена в Китае, и производители из Поднебесной продолжают активно внедрять свежие решения в массовом сегменте. Это не просто очередная смена внешности — речь идет о том, чтобы сделать автомобиль более привлекательным для покупателей, которые ценят современные технологии и индивидуальность.
Как сообщает «Российская Газета», Geely Cityray сохранил узнаваемые черты, но теперь отличается более крупной решеткой радиатора и агрессивным передним бампером. Задняя часть тоже не осталась без внимания: прежние оригинальные фонари уступили место более лаконичному блоку, а на бампере появились хромированные элементы, имитирующие выхлопную систему. Такие изменения могут показаться незначительными, но именно они создают первое впечатление и подчеркивают статус модели.
В число новых опций входят затемненная крыша и панорамное остекление, которые доступны за доплату. Для тех, кто любит индивидуальность, предлагается три варианта дизайна колесных дисков. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор BHE15-EFZ мощностью 181 л.с. О трансмиссии и типе привода официальной информации пока нет, однако, судя по тенденциям, скорее всего, сохранится 7-ступенчатый роботизированный автомат и передний привод.
На российском рынке актуален Geely Cityray, представленный в четырех комплектациях, стартовая цена — от 2,6 млн рублей. Это делает модель конкурентоспособной на фоне других китайских и корейских кроссоверов. Важно отметить, что производитель не спешит раскрывать все детали, что вызывает дополнительный интерес у потенциальных покупателей. В Китае, где конкуренция особенно высока, такое обновление часто становится поводом для пересмотра ценовой политики и расширения списка опций.
Geely Cityray — не единственная модель бренда, пережившая обновление в 2026 году. Недавно появились и другие новинки, например, Geely Monjaro. Рестайлинг Cityray демонстрирует стремление компании укрепить позиции в сегменте традиционных кроссоверов, где спрос остается стабильно высоким. Для российских покупателей это означает расширение выбора и появление новых опций, которые раньше были доступны только в более дорогих моделях. Если исходить из представленной информации, обновленный Cityray имеет все шансы стать одним из ведущих игроков рынка в ближайшие месяцы.
Интересно, что в последнее время китайские бренды все чаще становятся объектом обсуждения среди экспертов и покупателей. Например, недавно аналитики отметили, что новые модели из КНР способны быстро менять расстановку сил на рынке, как это уже произошло с другими марками. На этом этапе стоит обратить внимание на свежие данные о том, какие автомобили занимают лидирующие позиции в российском такси, — подробнее об этом можно узнать в соответствующих материале о смене лидеров среди таксомоторных автомобилей .
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