Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

8 августа 2026, 06:11

Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий

Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий

Geely Coolray в России лишили выбора: осталась только одна версия за 2,7 млн рублей

Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий

На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.

На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.

Российские автолюбители, которые следят за новинками в сегменте кроссоверов, столкнулись с неожиданным ограничением. Geely Coolray в нашей стране теперь доступен исключительно в одной комплектации, и ждать появления других модификаций не стоит. Это решение может разочаровать тех покупателей, кто рассчитывал на более широкий ассортимент или привычные технические решения, рассказывает Profile.ru.

На данный момент у дилеров представлен только Geely Coolray в исполнении Exclusive, который был представлен весной и стоит 2,7 миллиона рублей. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Другие варианты силовых агрегатов, включая атмосферный двигатель или классический «автомат», не предусмотрены и даже не рассматриваются.

Цветовая палитра на старте продаж также ограничена: все автомобили окрашены в оттенок «лиловый перламутр» с черной крышей. Внешне обновленный Coolray выделяется крупной решеткой радиатора с волнообразным рисунком, рельефным передним бампером со встроенным диффузором и черными 18-дюймовыми колесными дисками, за которыми видны современные красные суппорты. Такой дизайн сразу бросается в глаза благодаря ярким контрастным решениям.

Внутри кроссовера после рестайлинга появилось более богатое оснащение. Водитель видит цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма, а центральное место занимает 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Она поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, что обеспечивает интеграцию со смартфоном и доступ к навигации, музыке и звонкам. Во втором ряду предусмотрены специальные дефлекторы обдува, повышающие комфорт в дальних поездках.

С точки зрения безопасности Geely Coolray оснащен комплексом ассистентов ADAS второго уровня. В стандартное оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, предупреждение при открытии дверей и помощник при движении задним ходом. Эти функции делают поездки по городу более спокойными и безопасными, снижая риск ошибок в рутинных условиях.

Практичность добавляют такие опции, как прозрачные солнцезащитные козырьки с УФ-фильтром, площадка для беспроводной зарядки смартфона, камера кругового обзора с режимом «прозрачный капот», задние парктроники, электроприводы двери багажника и водительского кресла. Подобный набор редко встречается в этом сегменте, что делает Coolray заметным на фоне конкурентов.

Недавно в одном из Telegram-каналов появилась фотография Coolray с атмосферным мотором и классическим «автоматом», что вызвало оживленные обсуждения о возможном расширении моторной гаммы. Однако пресс-служба Geely оперативно прояснила ситуацию: продажа такой версии в России не запланирована. Компания четко дала понять, что ждать продолжения не стоит — для российского рынка производится только турбоверсия с роботом.

Интересно, что подобная стратегия не уникальна для китайских брендов: многие производители сейчас делают ставку на современные турбомоторы и роботизированные коробки, учитывая их перспективность для российского рынка. Как отмечают эксперты, это связано с требованиями экологии, экономией топлива и растущим спросом на новые технологии. Однако часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение атмосферным двигателям и классическим «автоматам» из-за их простоты и надежности. На этом фоне другие бренды, например GAC, также делают акцент на технологичности и новых решениях — об этом подробно рассказывалось в материалах о тестах GAC GS8.

Geely Coolray — один из самых популярных кроссоверов китайского происхождения в России за последние годы. Его основными конкурентами являются Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35 Plus. Решение ограничиться одной модификацией может упростить логистику и сервис, но одновременно сужает выбор для покупателей, которые ищут альтернативу турбомоторам и роботизированным трансмиссиям. В условиях 2026 года, когда рынок новых автомобилей продолжает меняться, такие шаги производителей становятся все более заметными и вызывают активные обсуждения. 

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
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