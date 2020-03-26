26 марта 2020, 12:41
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
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Фото: Geely
Кроссовер Geely Coolray во всех комплектациях получит высокоэффективный салонный фильтр стандарта CN95, который улавливает 95% частиц размером меньше 0,3 микрон: сигаретный дым, пыль и бактерии.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
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Кроссовер Coolray станет первой моделью Geely в России, укомплектованной подобным фильтром. Ранее компания предложила аналогичную опцию в Китае. Антибактериальным фильтром оснастили кроссовер Geely Icon. В первые же сутки автопроизводитель получил порядка 30 тысяч заказов.
Продажи Geely Coolray официально стартуют в России завтра. Сегодня в ходе онлайн-презентации обещают раскрыть все комплектации и цены. Ранее стало известно, что кроссовер предложат в четырех комплектациях, но базовая Comfort появится чуть позже. Топовая версия будет стоить от 1 499 999 рублей.
Кроссовер в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов. В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали. Наконец, топовая версия Flagship Sport стоит минимум 1 499 999 рублей. Покупатели могут заказать двухцветную окраску кузова, в оформлении появляется спойлер и черные накладки на боковые зеркала.
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