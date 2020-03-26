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26 марта 2020, 12:41

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

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Фото: Geely
Кроссовер Geely Coolray во всех комплектациях получит высокоэффективный салонный фильтр стандарта CN95, который улавливает 95% частиц размером меньше 0,3 микрон: сигаретный дым, пыль и бактерии.
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром

Фото: Geely

Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
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Как рассказали в российском офисе Geely корреспонденту издания Motor.ru Лизе Будриной, новые кроссоверы Coolray оснастят салонным фильтром стандарта CN95. Его эффективность сопоставима со стандартной медицинской маской. Он способен отсеивать из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона. Угольный фильтр поглощает запахи, удаляет формальдегиды и аллергены, эффективно борется со спорами грибков, кишечной палочкой и золотистым стафилококком.

Кроссовер Coolray станет первой моделью Geely в России, укомплектованной подобным фильтром. Ранее компания предложила аналогичную опцию в Китае. Антибактериальным фильтром оснастили кроссовер Geely Icon. В первые же сутки автопроизводитель получил порядка 30 тысяч заказов.

Продажи Geely Coolray официально стартуют в России завтра. Сегодня в ходе онлайн-презентации обещают раскрыть все комплектации и цены. Ранее стало известно, что кроссовер предложат в четырех комплектациях, но базовая Comfort появится чуть позже. Топовая версия будет стоить от 1 499 999 рублей.
 
Кроссовер в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов. В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали. Наконец, топовая версия Flagship Sport стоит минимум 1 499 999 рублей. Покупатели могут заказать двухцветную окраску кузова, в оформлении появляется спойлер и черные накладки на боковые зеркала. 

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Отзывы по теме
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Цена тигуана, но китаец красивее. Но китаец, но хозяин вольво. От выбора между моделями разрывает.
Ольга
Форум Geely MK
сто десять с трудом бензин жерёт проехал кое как 60000 т незнаю что делать
игорь
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
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Geely Coolray дополнят антибактериальным фильтром
{{material_129340}}Как рассказали в российском офисе Geely корреспонденту издания Motor.ru Лизе Будриной, новые кроссоверы Coolray оснастят салонным фильтром стандарта CN95. Его эффективность сопоставима со стандартной медицинской маской. Он способен отсеивать из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона. Угольный фильтр поглощает запахи, удаляет формальдегиды и аллергены, эффективно борется со спорами грибков, кишечной палочкой и золотистым стафилококком.Кроссовер Coolray станет первой моделью Geely в России, укомплектованной подобным фильтром. Ранее компания предложила аналогичную опцию в Китае. Антибактериальным фильтром оснастили кроссовер Geely Icon. В первые же сутки автопроизводитель получил порядка 30 тысяч заказов.Продажи Geely Coolray официально стартуют в России завтра. Сегодня в ходе онлайн-презентации обещают раскрыть все комплектации и цены. Ранее стало известно, что кроссовер предложат в четырех комплектациях, но базовая Comfort появится чуть позже. Топовая версия будет стоить от 1 499 999 рублей. Кроссовер в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов. В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали. Наконец, топовая версия Flagship Sport стоит минимум 1 499 999 рублей. Покупатели могут заказать двухцветную окраску кузова, в оформлении появляется спойлер и черные накладки на боковые зеркала. 
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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