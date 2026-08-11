Выбираем кроссовер для всех дорог: Geely Coolray против Belgee X50 — что комфортнее в городе и надежнее на трассе

11 августа 2026, 14:37
Geely Coolray и Belgee X50: ключевые отличия, цены и нюансы выбора в 2026
Geely Coolray и Belgee X50: ключевые отличия, цены и нюансы выбора в 2026
В 2026 году российский рынок компактных кроссоверов меняется: Geely Coolray и Belgee X50 конкурируют за внимание покупателей. Разбираемся, чем отличаются эти модели по дизайну, оснащению, динамике и стоимости владения - и кому подойдет каждый вариант.
В 2026 году российские автолюбители оказались перед непростым выбором: обновленный Geely Coolray из Китая или проверенный временем Belgee X50 белорусской сборки. Оба кроссовера предлагают схожие технические решения, но различаются по внешности, оснащению и ощущениям за рулем. В условиях, когда рынок активно меняется, а спрос на компактные кроссоверы стабильно высок, этот выбор становится особенно актуальным.
Geely Coolray после рестайлинга получил более выразительный облик: агрессивная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и спортивные детали, вроде антикрыла, и яркие акценты. Машина заметно выделяется в потоке, особенно в городских условиях, где предыдущие поколения Coolray уже стали привычным выбором для такси и каршеринга. Belgee X50, напротив, сохранил классический стиль первого поколения Coolray - с компактными формами, ярким обвесом и узнаваемым спойлером. Несмотря на схожие габариты, X50 кажется чуть более маневренным в тесных дворах, а Coolray создает ощущение большего пространства и уверенности на трассе.
Внутри Belgee X50 делает ставку на простоту и эргономику: физические кнопки, удобные крутилки для климата и продуманная посадка. Водителю легко управлять всеми функциями на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Салон рассчитан на троих сзади, но без излишеств - только один USB-порт и минимум дополнительных удобств. В Coolray интерьер стал заметно современнее: объединенные экраны, контурная подсветка, мягкие материалы. Однако часть функций теперь спрятана в меню мультимедиа, что не всегда удобно в движении. В топовых версиях появились электрорегулировки сидений, отдельные дефлекторы и подогрев для задних пассажиров. Атмосфера в салоне Coolray ощущается свежее, но поклонники классики оценят лаконичность X50.
Belgee X50 оснащается трехцилиндровым турбомотором 1.5 (150 л.с., 255 Нм) и семиступенчатым роботом. Разгон до 100 км/ч занимает около 9,7 секунды, но в реальных условиях машина быстро стартует и уверенно ведет себя на трассе. Вибрации на холостых заметны, зато подвеска энергоемкая, а руль информативный. Geely Coolray получил четырехцилиндровый 1.5 турбо (147 л.с., 270 Нм), который работает тише и ровнее, без вибраций. Разгон чуть быстрее, а на высоких скоростях в салоне меньше шума. Управляемость у обеих моделей на уровне: устойчивость в поворотах, точные реакции, но Coolray выигрывает по комфорту и тишине.
Комплектации у кроссоверов схожи, но Coolray предлагает больше современных опций. В базе Belgee X50 есть две подушки, подогревы, цифровая приборка и камера заднего вида. В топе добавляются панорамная крыша, климат-контроль, круговой обзор и мониторинг слепых зон. Coolray стартует с более богатого оснащения: светодиодная оптика, большой экран, парктроники, а в улучшенных версиях - автопарковщик, беспроводная зарядка и адаптивный круиз-контроль. Оба автомобиля пока не поддерживают CarPlay и Android Auto, но производители обещают добавить эти функции в будущем.
По стоимости Belgee X50 заметно доступнее: цены начинаются от 1,97 млн рублей, а топовые версии не превышают 2,7 млн. Geely Coolray стартует с 2,02 млн, но реальные цены часто выше 2,6 млн, а максимальные комплектации доходят до 3 млн. Расходы на обслуживание и топливо примерно одинаковы, но X50 выигрывает за счет белорусской сборки и меньших затрат на ремонт. Популярность модели среди таксопарков подтверждает ее практичность и невысокие эксплуатационные расходы.
Надежность Belgee X50 проверена временем: подвеска выдерживает до 100 тысяч километров, мотор требует качественного топлива и своевременного обслуживания. Владельцы отмечают низкий расход и хорошую динамику, но жалуются на слабую антикоррозийную защиту и редкие сбои электрики. Новый Coolray пока не успел пройти долгосрочные испытания, но первые отзывы положительные: меньше вибраций, лучше шумоизоляция, современный дизайн. Проблемы с антикором и электрикой встречаются и здесь, но сборка из Китая создает впечатление более высокого качества.
Выбор между этими моделями зависит от приоритетов: если важна надежность, простота и экономия - Belgee X50 выглядит разумным вариантом. Тем, кто ценит свежий дизайн, тишину в салоне и расширенное оснащение, стоит рассмотреть Coolray, несмотря на более высокую цену. Кстати, интерес к альтернативным вариантам на рынке растет: например, эксперты отмечают, что Kia Rio и Skoda Rapid становятся достойной заменой привычным моделям - подробнее об этом можно узнать в материале о новых альтернативах Hyundai Solaris на российском рынке.
В целом, оба кроссовера отражают главные тенденции российского рынка: спрос на доступные, практичные и современные автомобили. Важно учитывать, что в 2026 году стоимость владения, наличие опций и качество сборки становятся решающими факторами для большинства покупателей. Belgee X50 и Geely Coolray - яркие примеры того, как производители адаптируются к новым условиям и запросам российских водителей.
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