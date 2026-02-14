Битва титанов из Китая: Coolray против Jolion — кто на самом деле лишил европейцев пьедестала

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 08:39

Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года

Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года

Битва титанов из Китая: Coolray против Jolion — кто на самом деле лишил европейцев пьедестала

Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года

Geely Coolray и Haval Jolion продолжают набирать популярность среди российских водителей. В материале - разбор ключевых отличий, особенностей интерьера, технических решений и нюансов эксплуатации, которые могут повлиять на выбор.

Geely Coolray и Haval Jolion продолжают набирать популярность среди российских водителей. В материале - разбор ключевых отличий, особенностей интерьера, технических решений и нюансов эксплуатации, которые могут повлиять на выбор.

В 2026 году китайские кроссоверы окончательно закрепились в числе лидеров продаж на российском рынке. Geely Coolray и Haval Jolion — два наиболее обсуждаемых представителя сегмента, которые не просто конкурируют между собой, а разрабатывают новые стандарты в классе доступных внедорожников. Их сравнивают не только между собой, но и с моделями, которые еще недавно считались эталоном в своем классе. Причина проста: оба автомобиля предлагают уникальное сочетание цены, оснащения и свежего дизайна, что особенно актуально в условиях ограниченного выбора после ряда западных брендов.

Потенциальные покупатели все чаще задаются вопросом: какой из этих кроссоверов действительно стоит своих денег? Ответ однозначно сложен, ведь в каждой модели есть свои сильные и слабые стороны, которые проявляются в деталях - от эргономики до расхода топлива.

Интерьер: пространство и технологии

Внутри обоих автомобилей водителя встречают современный дизайн и продуманная эргономика. Geely Coolray встречает яркий двухцветный салон со спортивными креслами с выраженной боковой поддержкой. Однако высокий подголовник и резкий наклон спинки могут не всем прийтись по вкусу. В то же время Haval Jolion создает простор и комфорт для всех пассажиров, особенно на заднем ряду, где места больше, чем у конкурентов.

Джолион удивляется отсутствием привычного рычага КПП — вместо него компактная шайба-селектор, которая освобождает пространство и делает центральную консоль более функциональной. Селектор Coolray выполнен в оригинальном стиле, но по удобству уступает Haval. Оба кроссовера оснащены цифровыми панелями приборов и мультимедийными экранами, однако у Jolion дисплей крупнее — 12,3 дюйма против 10,25 у Geely.

Экстерьер: стиль против сдержанности

Внешний вид – еще один фактор, который часто становится решающим при выборе. Geely Coolray выглядит дерзко и молодежно: двухцветный кузов, агрессивная линия крыши, спойлер и выразительная оптика. В топовых версиях — 18-дюймовые диски с красными суппортами, что добавляет спортивности. Габариты модели компактнее: длина 4330 мм, ширина 1800 мм, высота 1609 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Хавал Джолион напротив делает ставку на сдержанность. Его кузов длиннее (4472 мм) и шире (1841 мм), но чуть ниже (1574 мм), а дорожный просвет — 190 мм. Почти прямая линия крыши и массивная решетка радиатора с вертикальными светодиодами подчеркивают статусность. В топовых комплектациях — также 18-дюймовые диски.

Дизайн и оснащение: внимание к деталям.

Внутреннее оформление Jolion отличается богатым оснащением уже в базовой версии. Салон можно выбрать в одном из трех цветов, отделка различается от ткани до экокожи. Центральный подлокотник на заднем диване, множество функций на руле и продуманная организация пространства делают поездку комфортной для всех.

Coolray продолжает спортивную тему и внутри: яркие панели, оригинальный мультируль, атмосферная подсветка и панорамная крыша. Однако на заднем ряду места меньше, двухзонный климат-контроль отсутствует даже в дорожных версиях. Зато приборная панель предлагает несколько режимов отображения, что придает индивидуальность.

Технические характеристики: динамика и экономичность

Geely Coolray на российском рынке доступен только с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором (трехцилиндровым) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Такая связка обеспечивает быстрый разгон (8,4 секунды до 100 км/ч) и скорость движения 190 км/ч. Расход топлива - 8,1 л в городе, 6,4 л в смешанном цикле и 5,7 л на трассе. Важно: производитель рекомендует заправлять только АИ-95.

Haval Jolion предлагает больше вариантов: передний или полный привод, механика или роботизированная коробка, тот же объем двигателя (1,5 л), но с разной мощностью. Разгон до 100 км/ч — 9,8 секунды, максимальная скорость — 185 км/ч. Расход топлива выше: от 9,9 л в городе до 6,1 л на трассе (МКПП), а с автоматом - еще больше. Зато разрешено использование бензина АИ-92, что может быть плюсом для регионов.

Выбор деталей

Geely Coolray и Haval Jolion — два разных варианта создания доступного кроссовера. Jolion выигрывает в части комфорта, оснащения и вариативности, что особенно важно для семейных и дальних поездок. Coolray обеспечивает динамику, яркую конструкцию и экономичность, что привлекает молодежную аудиторию и тех, кто ценит драйв. В условиях 2026 года, когда выбор новых автомобилей ограничен, оба варианта выглядят достойно и дают возможность поддержать различные запросы российских водителей.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Geely, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Хавейл

Похожие материалы Джили, Хавейл

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Вологда Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться