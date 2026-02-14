Битва титанов из Китая: Coolray против Jolion — кто на самом деле лишил европейцев пьедестала

14 февраля 2026, 08:39
Драйв против простора: Сравниваем Geely Coolray и Haval Jolion в реалиях 2026 года
Geely Coolray и Haval Jolion продолжают набирать популярность среди российских водителей. В материале - разбор ключевых отличий, особенностей интерьера, технических решений и нюансов эксплуатации, которые могут повлиять на выбор.
В 2026 году китайские кроссоверы окончательно закрепились в числе лидеров продаж на российском рынке. Geely Coolray и Haval Jolion — два наиболее обсуждаемых представителя сегмента, которые не просто конкурируют между собой, а разрабатывают новые стандарты в классе доступных внедорожников. Их сравнивают не только между собой, но и с моделями, которые еще недавно считались эталоном в своем классе. Причина проста: оба автомобиля предлагают уникальное сочетание цены, оснащения и свежего дизайна, что особенно актуально в условиях ограниченного выбора после ряда западных брендов.
Потенциальные покупатели все чаще задаются вопросом: какой из этих кроссоверов действительно стоит своих денег? Ответ однозначно сложен, ведь в каждой модели есть свои сильные и слабые стороны, которые проявляются в деталях - от эргономики до расхода топлива.
Интерьер: пространство и технологии
Внутри обоих автомобилей водителя встречают современный дизайн и продуманная эргономика. Geely Coolray встречает яркий двухцветный салон со спортивными креслами с выраженной боковой поддержкой. Однако высокий подголовник и резкий наклон спинки могут не всем прийтись по вкусу. В то же время Haval Jolion создает простор и комфорт для всех пассажиров, особенно на заднем ряду, где места больше, чем у конкурентов.
Джолион удивляется отсутствием привычного рычага КПП — вместо него компактная шайба-селектор, которая освобождает пространство и делает центральную консоль более функциональной. Селектор Coolray выполнен в оригинальном стиле, но по удобству уступает Haval. Оба кроссовера оснащены цифровыми панелями приборов и мультимедийными экранами, однако у Jolion дисплей крупнее — 12,3 дюйма против 10,25 у Geely.
Экстерьер: стиль против сдержанности
Внешний вид – еще один фактор, который часто становится решающим при выборе. Geely Coolray выглядит дерзко и молодежно: двухцветный кузов, агрессивная линия крыши, спойлер и выразительная оптика. В топовых версиях — 18-дюймовые диски с красными суппортами, что добавляет спортивности. Габариты модели компактнее: длина — 4330 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1609 мм, дорожный просвет — 196 мм.
Хавал Джолион напротив делает ставку на сдержанность. Его кузов длиннее (4472 мм) и шире (1841 мм), но чуть ниже (1574 мм), а дорожный просвет — 190 мм. Почти прямая линия крыши и массивная решетка радиатора с вертикальными светодиодами подчеркивают статусность. В топовых комплектациях — также 18-дюймовые диски.
Дизайн и оснащение: внимание к деталям.
Внутреннее оформление Jolion отличается богатым оснащением уже в базовой версии. Салон можно выбрать в одном из трех цветов, отделка различается от ткани до экокожи. Центральный подлокотник на заднем диване, множество функций на руле и продуманная организация пространства делают поездку комфортной для всех.
Coolray продолжает спортивную тему и внутри: яркие панели, оригинальный мультируль, атмосферная подсветка и панорамная крыша. Однако на заднем ряду места меньше, двухзонный климат-контроль отсутствует даже в дорожных версиях. Зато приборная панель предлагает несколько режимов отображения, что придает индивидуальность.
Технические характеристики: динамика и экономичность
Geely Coolray на российском рынке доступен только с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором (трехцилиндровым) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Такая связка обеспечивает быстрый разгон (8,4 секунды до 100 км/ч) и скорость движения 190 км/ч. Расход топлива - 8,1 л в городе, 6,4 л в смешанном цикле и 5,7 л на трассе. Важно: производитель рекомендует заправлять только АИ-95.
Haval Jolion предлагает больше вариантов: передний или полный привод, механика или роботизированная коробка, тот же объем двигателя (1,5 л), но с разной мощностью. Разгон до 100 км/ч — 9,8 секунды, максимальная скорость — 185 км/ч. Расход топлива выше: от 9,9 л в городе до 6,1 л на трассе (МКПП), а с автоматом - еще больше. Зато разрешено использование бензина АИ-92, что может быть плюсом для регионов.
Выбор деталей
Geely Coolray и Haval Jolion — два разных варианта создания доступного кроссовера. Jolion выигрывает в части комфорта, оснащения и вариативности, что особенно важно для семейных и дальних поездок. Coolray обеспечивает динамику, яркую конструкцию и экономичность, что привлекает молодежную аудиторию и тех, кто ценит драйв. В условиях 2026 года, когда выбор новых автомобилей ограничен, оба варианта выглядят достойно и дают возможность поддержать различные запросы российских водителей.
