Geely Coolray обзаведется более дешевой версией Lite: чего в ней не будет?

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 08:58

Вышло исследование: Geely Coolray Lite проходит сертификацию для ЕАЭС с атмосферным мотором и классическим автоматом. Модель может появиться в продаже уже скоро, что сулит новые возможности для покупателей. Какие перемены ждут рынок и почему это важно именно сейчас — разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей ждет важное обновление: Geely Coolray Lite, популярный кроссовер, готовится к выходу на рынок ЕАЭС с атмосферным двигателем и классическим автоматом. Это событие может существенно повлиять на выбор доступных моделей в сегменте бюджетных SUV, особенно на фоне ограниченного ассортимента после ухода ряда брендов.

Сертификация Geely Coolray Lite проходит в Беларуси, и, по всей видимости, модель уже близка к получению всех необходимых документов для старта продаж в странах ЕАЭС. Для многих покупателей это шанс приобрести современный кроссовер с проверенной технической базой и без излишних сложностей, связанных с турбонаддувом или вариатором.

В Китае базовая версия Coolray с атмосферным мотором объемом 1,5 литра появилась еще в 2024 году. Этот двигатель хорошо знаком по седану Emgrand четвертого поколения и зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый агрегат. В отличие от китайской версии, где предлагались механика и вариатор, для ЕАЭС выбрали связку с классическим 6-ступенчатым гидротрансформатором. Такой тандем уже используется на моделях Geely Emgrand и Belgee S50, что говорит о его надежности и простоте обслуживания.

Внешне Geely Coolray Lite с атмосферным мотором практически не отличается от ранних версий кроссовера. Однако есть нюансы: оригинальная решетка радиатора, измененные бамперы и затемненная перемычка между задними фонарями. Габариты остались прежними — 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту. Это делает модель удобной для городской эксплуатации и поездок за город.

Салон претерпел некоторые изменения в сторону удешевления. Центральный экран теперь имеет диагональ 8 дюймов, а блок из трех кнопок под дисплеем исчез. Материалы отделки стали проще, но при этом сиденья обтянуты экокожей с тканевыми вставками. На втором ряду убрали центральный подголовник и подлокотник, что может сказаться на комфорте пассажиров, но позволило снизить стоимость.

Geely Coolray официально ушел с российского рынка в прошлом году, однако его «близнец» Belgee X50 по-прежнему доступен для покупки. Цены на него варьируются от 2 479 990 до 2 690 990 рублей, а с учетом максимальных скидок — от 2 079 990 до 2 425 990 рублей. Появление Coolray Lite с атмосферным мотором и автоматом может стать альтернативой для тех, кто ищет надежный и недорогой кроссовер без турбонаддува.

Сертификация Geely Coolray Lite в Беларуси рассчитана до февраля 2030 года, что говорит о долгосрочных планах бренда на рынке ЕАЭС. Пока не уточняется, в каких именно странах модель появится первой, но очевидно, что интерес к ней будет высоким. Для многих покупателей это возможность выбрать автомобиль с простым и понятным обслуживанием, что особенно актуально в условиях нестабильного рынка и ограниченного выбора.

Geely делает ставку на проверенные решения, предлагая кроссовер с атмосферным мотором и классическим автоматом. Такой подход может привлечь тех, кто устал от сложных турбированных агрегатов и вариаторов, а также ценит простоту и надежность. В ближайшее время стоит ожидать появления новых подробностей о комплектациях и ценах, а также старта продаж в странах ЕАЭС.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
