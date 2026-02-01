В России сертифицировали обновленный Geely Coolray с современным дизайном и мощным мотором — что изменилось в популярном кроссовере

Geely Coolray нового поколения готовится к выходу на российский рынок

В России сертифицирован обновленный Geely Coolray, который может появиться в продаже уже в ближайшее время. Модель отличается свежим дизайном, современным оснащением и мощным двигателем. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте городских кроссоверов.

Российский рынок кроссоверов в ближайшее время может пополниться заметным новичком - обновленным Geely Coolray. Модель уже прошла все необходимые процедуры сертификации, что открывает ей путь к официальным продажам. Для автолюбителей это событие может стать знаковым: Coolray давно зарекомендовал себя как один из самых востребованных и надежных представителей своего класса, а теперь возвращается в новом облике и с расширенным набором функций.

Сертификаты соответствия, выданные на модель с внутренним индексом SX11-A6, действуют до 2030 года. Это значит, что производитель всерьез рассчитывает на долгосрочное присутствие обновленного кроссовера на российском рынке. Внешне автомобиль полностью повторяет версию Coolray L, которая дебютировала в Китае в 2024 году, а на мировом рынке появилась в конце 2025-го. Отличительные черты - массивные воздухозаборники с горизонтальными планками на переднем бампере и оригинальная задняя оптика, выполненная в едином стиле.

Габариты автомобиля составляют 4380 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту, а колесная база достигает 2600 мм. Эти параметры делают Coolray одним из самых просторных представителей сегмента, что особенно важно для российских покупателей, ценящих комфорт и вместительность.

Внутри обновленный Coolray предлагает совершенно иной уровень оснащения. Центральное место занимает большой «парящий» сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма, который органично сочетается с 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью. В комплектацию входят шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамное остекление, система кругового обзора, электропривод двери багажника и светодиодные фары. Такой набор опций ранее был доступен только в более дорогих моделях, что выделяет Coolray среди конкурентов.

Техническая часть также не осталась без изменений. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 лошадиная сила, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - исключительно передний, а разгон до 100 км/ч занимает всего 7,6 секунды. На задней оси используется торсионная балка, что обеспечивает баланс между управляемостью и комфортом на российских дорогах.

Интересно, что еще в ноябре прошлого года производитель официально объявил о завершении продаж Coolray в России, объяснив это изменением спроса и появлением альтернативной модели Cityray. Однако теперь, с выходом обновленной версии, ситуация может кардинально измениться. Кроме того, на рынке уже присутствует схожая по конструкции модель Belgee X50, которая по сути является тем же Coolray, но с иным оформлением и под другой маркой.

Появление обновленного Geely Coolray может серьезно повлиять на расстановку сил в сегменте городских кроссоверов. Модель сочетает в себе современный дизайн, богатое оснащение и мощный двигатель, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. Ожидается, что официальные продажи начнутся в ближайшие месяцы, а подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту.

