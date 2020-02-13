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13 февраля 2020, 13:23

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

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Фото: auto.onliner.by
Новый кроссовер Geely Coolray официально дебютировал на белорусском рынке. Сборкой новинки занимается совместное предприятие «Белджи». Покупателям предложили две комплектации и один мотор.
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
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Компания Geely определилась с наполнением и ценой двух комплектаций Coolray для белорусского рынка. Клиентам пока предложили единственную версию с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DCT. Выбирать можно из двух уровней оснащения. Базовой стала комплектация Comfort по цене от 40 900 белорусских рублей или порядка 1,18 млн российских рублей в пересчете по актуальному курсу. Для сравнения кроссовер Atlas стоит в Беларуси на 100 000 рублей дешевле, чем в России. Рискнем предположить, что в случае с Coolray соотношение сохранится.

В базовое оснащение входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки» и задние фонари. Головной свет в «Стандарте» - галогеновый. Есть подогрев всех сидений, 4 подушки безопасности, электропривод боковых зеркал и всех стеклоподъемников, подогрев зоны покоя «дворников» и форсунок стеклоомывателя, электронный ручник с функцией AutoHold, медиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и пуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и рейлинги.

Комплектация Flagship стоит от 43 900 белорусских рублей или около 1,27 млн российских. Покупатели дополнительно получают полностью светодиодную оптику, отделку салона кожзамом в спортивном стиле с накладками на педали и пороги, цифровую приборную панель, спойлер, отделку наружных зеркал под «карбон», камеры кругового обзора и видеорегистратор, автопарковщик и систему контроля «слепых» зон.

Первая партия Geely Coolray отправилась в Россию в середине января. По информации портала «Китайские автомобили», кроссоверы уже начали отгружать дилерам. В Сети появились первые «живые» фотографии Coolray из московского автосалона. Для нашего рынка кроссовер сертифицирован с 1,5-литровым турбомотором в двух вариантах мощности: 150 и 177 сил.


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Форум Geely MK
сто десять с трудом бензин жерёт проехал кое как 60000 т незнаю что делать
игорь
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
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Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
{{material_128658}}Компания Geely определилась с наполнением и ценой двух комплектаций Coolray для белорусского рынка. Клиентам пока предложили единственную версию с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DCT. Выбирать можно из двух уровней оснащения. Базовой стала комплектация Comfort по цене от 40 900 белорусских рублей или порядка 1,18 млн российских рублей в пересчете по актуальному курсу. Для сравнения кроссовер Atlas стоит в Беларуси на 100 000 рублей дешевле, чем в России. Рискнем предположить, что в случае с Coolray соотношение сохранится.В базовое оснащение входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки» и задние фонари. Головной свет в «Стандарте» - галогеновый. Есть подогрев всех сидений, 4 подушки безопасности, электропривод боковых зеркал и всех стеклоподъемников, подогрев зоны покоя «дворников» и форсунок стеклоомывателя, электронный ручник с функцией AutoHold, медиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и пуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и рейлинги.Комплектация Flagship стоит от 43 900 белорусских рублей или около 1,27 млн российских. Покупатели дополнительно получают полностью светодиодную оптику, отделку салона кожзамом в спортивном стиле с накладками на педали и пороги, цифровую приборную панель, спойлер, отделку наружных зеркал под «карбон», камеры кругового обзора и видеорегистратор, автопарковщик и систему контроля «слепых» зон.Первая партия Geely Coolray отправилась в Россию в середине января. По информации портала «Китайские автомобили», кроссоверы уже начали отгружать дилерам. В Сети появились первые «живые» фотографии Coolray из московского автосалона. Для нашего рынка кроссовер сертифицирован с 1,5-литровым турбомотором в двух вариантах мощности: 150 и 177 сил.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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