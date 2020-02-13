13 февраля 2020, 13:23
Geely Coolray оценили в 40 900 белорусских рублей
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Фото: auto.onliner.by
Новый кроссовер Geely Coolray официально дебютировал на белорусском рынке. Сборкой новинки занимается совместное предприятие «Белджи». Покупателям предложили две комплектации и один мотор.
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
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В базовое оснащение входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки» и задние фонари. Головной свет в «Стандарте» - галогеновый. Есть подогрев всех сидений, 4 подушки безопасности, электропривод боковых зеркал и всех стеклоподъемников, подогрев зоны покоя «дворников» и форсунок стеклоомывателя, электронный ручник с функцией AutoHold, медиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и пуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и рейлинги.
Комплектация Flagship стоит от 43 900 белорусских рублей или около 1,27 млн российских. Покупатели дополнительно получают полностью светодиодную оптику, отделку салона кожзамом в спортивном стиле с накладками на педали и пороги, цифровую приборную панель, спойлер, отделку наружных зеркал под «карбон», камеры кругового обзора и видеорегистратор, автопарковщик и систему контроля «слепых» зон.
Первая партия Geely Coolray отправилась в Россию в середине января. По информации портала «Китайские автомобили», кроссоверы уже начали отгружать дилерам. В Сети появились первые «живые» фотографии Coolray из московского автосалона. Для нашего рынка кроссовер сертифицирован с 1,5-литровым турбомотором в двух вариантах мощности: 150 и 177 сил.
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