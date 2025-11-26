Новый Geely Coolray: что изменилось и вернется ли он в Россию?

26 ноября 2025, 08:46
Geely Coolray получил новую внешность и выходит на мировой рынок
Geely Coolray получил новую внешность и выходит на мировой рынок
Geely представила новый кроссовер. Модель получила яркий дизайн. Ее оснастили современными технологиями. Автомобиль готовят к глобальным продажам. Он появится на новых рынках. Его судьба в России пока неизвестна.
Компания Geely официально анонсировала выход обновленной версии кроссовера Coolray на международную арену. Автомобиль получил внешность, которая практически полностью копирует его китайского собрата Coolray L, дебютировавшего ранее. Дизайн отличается массивной решеткой радиатора и эффектной задней оптикой, объединенной в единую световую полосу. Габариты паркетника составляют 4380 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту.
Интерьер новинки встречает водителя и пассажиров современным цифровым пространством. Центральное место занимает крупный 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, работающей под управлением операционной системы Flyme Auto. Система поддерживает интеграцию со смартфонами через Huawei HiCar, Flyme Link и Carlink. Перед водителем расположена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель. Для удобства предусмотрена площадка для беспроводной зарядки гаджетов.
Список оснащения выглядит достойно. В него вошли аудиосистема с шестью динамиками, система кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», большая панорамная крыша и сервопривод двери багажника. Безопасность и комфорт в пути обеспечивают полностью светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе движения.
Под капотом у кроссовера расположился 1,5-литровый турбированный двигатель, развивающий 181 лошадиную силу и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, передающая тягу на передние колеса. Такой тандем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды. Конструкция задней подвески предусматривает использование торсионной балки.
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», на российском рынке модель Coolray перестала продаваться в ноябре 2025 года. Ее место в линейке занял более крупный Cityray, который и удовлетворил спрос в этом сегменте. Несмотря на уход из России, глобальная история модели продолжается. Первым регионом, где появится обновленный кроссовер, станет Латинская Америка. Там он будет продаваться параллельно с упрощенной версией Coolray Lite, оснащенной атмосферным мотором и вариатором. Не исключено, что в будущем география продаж расширится, и автомобиль может вернуться на российский рынок, но уже под другим именем или брендом, по аналогии с Geely Galaxy в Казахстане.
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Чинган, Омода, Джетур, Эксид
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:24
Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом
Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.Читать далее
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Чинган, Омода, Джетур, Эксид
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:24
Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом
Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве