Новый Geely Coolray: что изменилось и вернется ли он в Россию?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 08:46

Geely Coolray получил новую внешность и выходит на мировой рынок

Geely представила новый кроссовер. Модель получила яркий дизайн. Ее оснастили современными технологиями. Автомобиль готовят к глобальным продажам. Он появится на новых рынках. Его судьба в России пока неизвестна.

Компания Geely официально анонсировала выход обновленной версии кроссовера Coolray на международную арену. Автомобиль получил внешность, которая практически полностью копирует его китайского собрата Coolray L, дебютировавшего ранее. Дизайн отличается массивной решеткой радиатора и эффектной задней оптикой, объединенной в единую световую полосу. Габариты паркетника составляют 4380 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту.

Интерьер новинки встречает водителя и пассажиров современным цифровым пространством. Центральное место занимает крупный 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, работающей под управлением операционной системы Flyme Auto. Система поддерживает интеграцию со смартфонами через Huawei HiCar, Flyme Link и Carlink. Перед водителем расположена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель. Для удобства предусмотрена площадка для беспроводной зарядки гаджетов.

Список оснащения выглядит достойно. В него вошли аудиосистема с шестью динамиками, система кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», большая панорамная крыша и сервопривод двери багажника. Безопасность и комфорт в пути обеспечивают полностью светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе движения.

фото Ondrive

Под капотом у кроссовера расположился 1,5-литровый турбированный двигатель, развивающий 181 лошадиную силу и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, передающая тягу на передние колеса. Такой тандем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды. Конструкция задней подвески предусматривает использование торсионной балки.

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», на российском рынке модель Coolray перестала продаваться в ноябре 2025 года. Ее место в линейке занял более крупный Cityray, который и удовлетворил спрос в этом сегменте. Несмотря на уход из России, глобальная история модели продолжается. Первым регионом, где появится обновленный кроссовер, станет Латинская Америка. Там он будет продаваться параллельно с упрощенной версией Coolray Lite, оснащенной атмосферным мотором и вариатором. Не исключено, что в будущем география продаж расширится, и автомобиль может вернуться на российский рынок, но уже под другим именем или брендом, по аналогии с Geely Galaxy в Казахстане.

Упомянутые марки: Geely, Chery, Haval, Changan, OMODA, Jetour, EXEED
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Чинган, Омода, Джетур, Эксид

