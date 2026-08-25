Coolray Sport против Exclusive: стоит ли переплачивать за топовую версию?

25 августа 2026, 13:52
Geely Coolray Sport: новая версия кроссовера уже в продаже в России
Geely Coolray Sport: новая версия кроссовера уже в продаже в России
Geely расширила линейку Coolray, представив версию Sport по цене от 2 774 990 рублей. Модель получила свежие цвета и спортивные детали, сохранив техническую начинку. Почему этот шаг важен для рынка и что ждет покупателей - объясняем подробно, с учетом мнения специалистов.
Появление Geely Coolray Sport на российском рынке - событие, которое может повлиять на расстановку сил среди доступных кроссоверов. Для многих автолюбителей это шанс получить современный автомобиль с расширенным набором опций, не переплачивая за топовые комплектации. В условиях, когда цены на новые машины продолжают расти, каждая новая альтернатива вызывает интерес и обсуждение.
Coolray Sport позиционируется как более доступная альтернатива максимальной версии Exclusive. Стартовая цена - 2 774 990 рублей, что делает модель привлекательной для тех, кто ищет баланс между оснащением и стоимостью. Как пишет Российская Газета, новинка доступна сразу в пяти цветах: серебристый металлик Satin Silver, ярко-красный Bright Vermilion, лиловый перламутр Unicorn Grey, белый Crystal White и серый металлик Magnetic Grey. Такой выбор оттенков позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения.
Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической преселективной коробкой 7DCT. Это сочетание уже зарекомендовало себя как надежное и экономичное для городских условий. Внешне Coolray Sport выделяется спортивными элементами: рейлинги, спойлер с логотипом «S», красные тормозные суппорты и светодиодная оптика подчеркивают динамичный характер модели.
Оснащение включает зимний пакет, в который входят подогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя, рулевого колеса, а также передних и задних сидений. Электрорегулировка зеркал, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида и датчики парковки - все это входит в стандартное оснащение. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды и электростеклоподъемники.
В салоне установлен цифровой приборный щиток диагональю 8,8 дюйма и мультимедийная система с крупным 14,6-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. Такой набор опций редко встречается в сегменте кроссоверов по схожей цене. Для сравнения, недавно на рынке появился Volkswagen Passat B9, который также предлагает интересные решения для покупателей, о чем подробно рассказывалось в материале о новых тенденциях в сегменте.
Важно отметить, что появление Coolray Sport может стать сигналом для других производителей: спрос на хорошо оснащенные, но не максимальные по цене версии растет. По имеющимся данным, Geely продолжает укреплять позиции на российском рынке, предлагая конкурентоспособные условия и расширяя модельный ряд. Для покупателей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль под свои задачи без лишних переплат. В условиях текущей экономической ситуации такие предложения становятся особенно актуальными.
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