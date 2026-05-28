Geely Coolray обошел конкурентов и стал бестселлером в Китае

Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026

Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.

Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о том, что Geely Coolray стал самым продаваемым бензиновым кроссовером в Китае, имеет особое значение. Это не просто очередная статистика: успех модели на крупнейшем мировом рынке может указывать на высокое качество и востребованность автомобиля, который теперь доступен и в России. В условиях, когда выбор новых машин становится все более ограниченным, такие данные позволяют сделать выводы о перспективах и надежности бренда.

По информации Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле 2026 года Geely Coolray (на внутреннем рынке известный как Geely Binyue) разошелся тиражом 14 923 экземпляра, выяснил 110km.ru. Это позволило модели занять первое место среди бензиновых кроссоверов, а рост продаж по сравнению с прошлым годом составил внушительные 30,46%. В общем рейтинге новых автомобилей Coolray оказался на восьмой позиции, что особенно примечательно на фоне жесткой конкуренции среди китайских производителей.

Интересно, что абсолютным лидером по продажам среди новых автомобилей в Китае остается электрический хетчбэк Geely EX2 (Geely Xingyuan) - его результат в апреле составил 34 727 реализованных машин. Тем не менее, именно Coolray удерживает пальму первенства среди компактных бензиновых кроссоверов уже третий год подряд. Совокупные продажи этой модели на внутреннем рынке достигли 964 216 единиц, а глобальный показатель к январю 2026 года перевалил за 1,24 миллиона.

На российском рынке недавно стартовали продажи обновленного Geely Coolray. Автомобиль выделяется ярким дизайном с выраженными спортивными чертами и оснащается четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. На старте продаж в России модель предлагается только в комплектации «Эксклюзив», где собраны все самые современные опции. Среди них - полный зимний пакет, прозрачные солнцезащитные козырьки, система кругового обзора 360 градусов с функцией «прозрачное шасси», электропривод багажника и многое другое.

Особое внимание заслуживает цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма и мультимедийная система с большим 14,6-дюймовым экраном на базе операционной системы Flyme. Мультимедиа отличается высокой скоростью работы и поддержкой проводного подключения смартфонов на iOS и Android. Важным преимуществом новой версии Coolray стал комплекс систем помощи водителю второго уровня (ADAS): интеллектуальный круиз-контроль, удержание в полосе, ассистент при выезде задним ходом, предупреждение при открытии дверей и другие функции, повышающие безопасность.

Geely Coolray позиционируется как оптимальный выбор для молодежи и активных людей, которые ценят комфорт и современные технологии в городских и пригородных поездках. Модель впервые появилась в России в 2020 году и быстро завоевала популярность. За это время Coolray дважды обновлялся, а общий объем продаж в стране превысил 100 тысяч автомобилей. Для справки: в Китае спрос на компактные кроссоверы стабильно растет, а успех Geely Coolray может быть связан с удачным сочетанием цены, оснащения и надежности. Важно отметить, что на фоне ухода ряда западных брендов с российского рынка, интерес к китайским моделям только усиливается.