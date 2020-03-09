9 марта 2020, 14:25
Geely Coolray в России стоит недешево
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Фото: auto.onliner.by
В шоурумах российских дилеров Geely появились первые кроссоверы Coolray. В комплектации Flagship со светодиодной оптикой, панорамным люком и системой кругового обзора 150-сильный автомобиль стоит от 1 449 990 рублей или на 10% дороже, чем в соседней Беларуси.
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
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Официально цены для России еще не объявлены. В Беларуси, где налажена сборка новинки на заводе «Белджи», автомобиль стоит от 40 900 белорусских рублей (1,2 млн российских) в комплектации Comfort и от 43 900 белорусских рублей (1,3 млн российских) в комплектации Flagship. Ожидается, что базовый Comfort в России пока продавать не будут, а базовой станет комплектация Flagship.
В список доступного оборудования входит светодиодная оптика, «зимний пакет» с обогревом всех сидений и зоны покоя стеклоочистителей, панорамный люк, бесключевой доступ, круиз-контроль и климат-контроль, камеры кругового обзора, видеорегистратор и «автопарковщик», комбинированная кожаная отделка салона, водительское кресло с электрорегулировками, 10,25-дюймовый экран мультимедиа и аудиосистема с 6 динамиками.
Не исключено, что к моменту официального начала продаж, цена Geely Coolray еще вырастет. Пока в Россию ввезено лишь 150 экземпляров, они предназначены не для продажи, а для демонстрации и тест-драйвов. Курс белорусского и российского рубля падает. В новые поставки попадут автомобили, собранные из машинокомплектов, ввезенных по новой цене. Следовательно, и прайс-листы могут пересмотреть в большую сторону.
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