Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 марта 2020, 14:25

Geely Coolray в России стоит недешево

  • 345
  • 0
Фото: auto.onliner.by
В шоурумах российских дилеров Geely появились первые кроссоверы Coolray. В комплектации Flagship со светодиодной оптикой, панорамным люком и системой кругового обзора 150-сильный автомобиль стоит от 1 449 990 рублей или на 10% дороже, чем в соседней Беларуси.
Geely Coolray в России стоит недешево

 

Geely Coolray в России стоит недешево

 

Geely Coolray в России стоит недешево

 

Geely Coolray в России стоит недешево

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray в России стоит недешево

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray в России стоит недешево

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray в России стоит недешево

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray в России стоит недешево

Фото: auto.onliner.by

Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Geely Coolray в России стоит недешево
Ранее мы писали
Компания Geely раскрыла информацию о двух из четырех комплектациях кроссовера Coolray, который уже в скором ...
Читать далее
Компания Geely еще только собирается вывести новый кроссовер Coolray на российский рынок, а некоторые дилеры уже предлагают клиентам приобрести новинку. В редакцию портала «Китайские автомобили» читатель Алексей Шершнев прислал фотографии из автосалона Geely в Орле. Выставленный в шоуруме Coolray в комплектации Flagship стоит 1 449 990 рублей. Аналогичные цифры значатся в прайс-листах дилеров Москвы и Сургута.

Официально цены для России еще не объявлены. В Беларуси, где налажена сборка новинки на заводе «Белджи», автомобиль стоит от 40 900 белорусских рублей (1,2 млн российских) в комплектации Comfort и от 43 900 белорусских рублей (1,3 млн российских) в комплектации Flagship. Ожидается, что базовый Comfort в России пока продавать не будут, а базовой станет комплектация Flagship.

В список доступного оборудования входит светодиодная оптика, «зимний пакет» с обогревом всех сидений и зоны покоя стеклоочистителей, панорамный люк, бесключевой доступ, круиз-контроль и климат-контроль, камеры кругового обзора, видеорегистратор и «автопарковщик», комбинированная кожаная отделка салона, водительское кресло с электрорегулировками, 10,25-дюймовый экран мультимедиа и аудиосистема с 6 динамиками.

Не исключено, что к моменту официального начала продаж, цена Geely Coolray еще вырастет. Пока в Россию ввезено лишь 150 экземпляров, они предназначены не для продажи, а для демонстрации и тест-драйвов. Курс белорусского и российского рубля падает. В новые поставки попадут автомобили, собранные из машинокомплектов, ввезенных по новой цене. Следовательно, и прайс-листы могут пересмотреть в большую сторону.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
сто десять с трудом бензин жерёт проехал кое как 60000 т незнаю что делать
игорь
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джили
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely Coolray
Объявления о продаже Geely Coolray
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Geely Coolray в России стоит недешево
{{material_129120}}Компания Geely еще только собирается вывести новый кроссовер Coolray на российский рынок, а некоторые дилеры уже предлагают клиентам приобрести новинку. В редакцию портала «Китайские автомобили» читатель Алексей Шершнев прислал фотографии из автосалона Geely в Орле. Выставленный в шоуруме Coolray в комплектации Flagship стоит 1 449 990 рублей. Аналогичные цифры значатся в прайс-листах дилеров Москвы и Сургута.Официально цены для России еще не объявлены. В Беларуси, где налажена сборка новинки на заводе «Белджи», автомобиль стоит от 40 900 белорусских рублей (1,2 млн российских) в комплектации Comfort и от 43 900 белорусских рублей (1,3 млн российских) в комплектации Flagship. Ожидается, что базовый Comfort в России пока продавать не будут, а базовой станет комплектация Flagship.В список доступного оборудования входит светодиодная оптика, «зимний пакет» с обогревом всех сидений и зоны покоя стеклоочистителей, панорамный люк, бесключевой доступ, круиз-контроль и климат-контроль, камеры кругового обзора, видеорегистратор и «автопарковщик», комбинированная кожаная отделка салона, водительское кресло с электрорегулировками, 10,25-дюймовый экран мультимедиа и аудиосистема с 6 динамиками.Не исключено, что к моменту официального начала продаж, цена Geely Coolray еще вырастет. Пока в Россию ввезено лишь 150 экземпляров, они предназначены не для продажи, а для демонстрации и тест-драйвов. Курс белорусского и российского рубля падает. В новые поставки попадут автомобили, собранные из машинокомплектов, ввезенных по новой цене. Следовательно, и прайс-листы могут пересмотреть в большую сторону.
2020-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Красноярск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться