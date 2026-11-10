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Элина Градова

Автор: Элина Градова

10 ноября 2026, 10:42

Geely Cowboy выходит на российский рынок: стильный кроссовер с богатым оснащением удивил ценой

Geely Cowboy выходит на российский рынок: стильный кроссовер с богатым оснащением удивил ценой

Городской кроссовер с амбициями внедорожника: чем интересен новый Geely Cowboy 2026 года

Geely Cowboy выходит на российский рынок: стильный кроссовер с богатым оснащением удивил ценой

В России стартовал приём предварительных заказов на кроссовер Geely Cowboy 2026 года в комплектации Max. Модель поставляют по схеме параллельного импорта. Рассказываем, что делает эту модель интересной в своём сегменте.

В России стартовал приём предварительных заказов на кроссовер Geely Cowboy 2026 года в комплектации Max. Модель поставляют по схеме параллельного импорта. Рассказываем, что делает эту модель интересной в своём сегменте.

На российском авторынке появилась новая модель - кроссовер Geely Cowboy 2026 года в комплектации Max. Старт продаж ознаменован открытием приёма предварительных заказов, и новость уже привлекла внимание автолюбителей, ищущих современный автомобиль с хорошим набором опций по адекватной цене. По данным издания Quto.ru, поставки в Россию организованы по схеме параллельного импорта. За ввоз и реализацию партии отвечает один из автосалонов Москвы, что объясняет специфику выхода модели на рынок без официального запуска от представительства марки.

Габариты кроссовера продуманы для комфортной эксплуатации в городе и за его пределами: длина составляет 4442 мм, ширина - 1860 мм, а высота - 1770 мм. Такой размерный ряд даёт машине сбалансированные пропорции: она выглядит внушительно, но при этом остаётся достаточно манёвренной в плотном городском потоке, а увеличенный клиренс и геометрия кузова подчёркивают её вседорожный потенциал.

Под капотом у Geely Cowboy трудится 1,5‑литровый бензиновый двигатель мощностью 155 лошадиных сил, работающий в связке с передним приводом. Такая конфигурация рассчитана на повседневное использование: мотор обеспечивает уверенную динамику в городских условиях и достаточный запас тяги для загородных поездок, а передний привод делает автомобиль более экономичным и простым в обслуживании по сравнению с полноприводными версиями.

В список оборудования комплектации Мах входит адаптивный круиз‑контроль, который автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также функция удержания в полосе - она помогает сохранять траекторию движения и снижает утомляемость водителя на трассе. Для удобства парковки и контроля обстановки вокруг машины предусмотрены камеры кругового обзора, дающие панорамную картинку на экране мультимедиа. Также в комплекте идет светодиодная головная оптика, рейлинги на крыше и подогрев передних сидений.

Стартовая цена на Geely Cowboy на российском рынке составляет 2 315 000 рублей. Учитывая уровень оснащения, габариты и технические характеристики, модель попадает в сегмент доступных, но технологичных кроссоверов, способных конкурировать с другими предложениями в этом ценовом диапазоне. 

Упомянутые модели: Geely Cowboy
Упомянутые марки: Geely
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