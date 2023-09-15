Geely доработала крупный седан специально для России

06.06.2019, 00:32

Geely увеличила гарантию, но подняла цены

Из российского офиса Geely пришли сразу две новости. Китайский автопроизводитель принял решение расширить гарантию на свои автомобили в России до 5 лет, а в течение 2 лет клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой «Помощь на дороге». Одновременно компания поднимает цены на три модели. Цифры вырастут, в среднем, на 15 – 25 тысяч рублей.Читать далее