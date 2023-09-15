Geely доработала крупный седан специально для России
Фото: Geely
Отечественные покупатели смогут выбирать из пяти уровней оснащения. По предварительной информации, в отличие от белорусских машин, в России Geely Emgrand получит тёплые опции, улучшенную шумоизоляцию и полностью русифицированную медиасистему. В базовой комплектации Standart MT, по информации издания, заявлены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, подогрев передних сидений и обычный кондиционер. Такой автомобиль будет стоить порядка 1,9 млн рублей. Топовую версию Flagship AT оценят примерно в 2,4 млн рублей.
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10.08.2020, 19:40
Geely Emgrand 7 покинул российский рынок
Седан Geely Emgrand 7 официально в Россию больше не поставляется. Продажи завершились через 8 лет присутствия на рынке. Недавно через дилерскую сеть был реализован последний автомобиль. Читать далее
-
02.03.2020, 19:25
Geely Emgrand GL обновили в третий раз
Китайский бренд Geely модернизировал седан Emgrand GL. Автомобиль приобрел новые бамперы и решетку радиатора, светодиодные огни, а также улучшенную фильтрацию в салоне.Читать далее
-
21.01.2020, 00:33
Седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации
Количество комплектаций седана Geely Emgrand 7 сократилось до четырех. Из прайс-листов исчезла «средняя» комплектация «Комфорт», которая предлагалась для автомобилей с 1,8-литровым мотором и механической коробкой передач.Читать далее
-
30.10.2019, 13:52
Geely повысит цены на три модели
С 1 ноября повышаются цены на популярные кроссоверы Geely Atlas и Geely Emgrand X7, а также на седан Geely Emgrand 7. Прибавка составит от 15 000 до 25 000 в зависимости от модели.Читать далее
-
06.06.2019, 00:32
Geely увеличила гарантию, но подняла цены
Из российского офиса Geely пришли сразу две новости. Китайский автопроизводитель принял решение расширить гарантию на свои автомобили в России до 5 лет, а в течение 2 лет клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой «Помощь на дороге». Одновременно компания поднимает цены на три модели. Цифры вырастут, в среднем, на 15 – 25 тысяч рублей.Читать далее
-
09.09.2018, 14:29
Geely рассказала о новинках для России
До конца года в салонах российских дилеров Geely появятся рестайлинговые версии седана Emgrand 7 и кроссовера Emgrand Х7. Причем продажи седана стартуют в России в самое ближайшее время.Читать далее
- 2 920 000 РGeely Emgrand 7 2016 в Москве
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