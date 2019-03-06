6 марта 2019, 13:59

Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей

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Российские дилеры Geely начали принимать заказы на рестайлинговые седаны Emgrand 7, оснащенные «младшим» двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 103 л.с. Теперь цена седана начинается от 735 990 рублей.
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Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
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Продажи рестайлингового Geely Emgrand 7 начались в сентябре 2018 года. Базовым до недавнего времени был седан с 1,8-литровым мотором (133 л.с., 170 Нм) в комплектации «Комфорт» по цене от 879 990 рублей. Сейчас в Россию начали поставлять автомобили с 1,5-литровыми двигателями (103 л.с., 140 Нм), для которых подготовили новую базовую комплектацию «Стандарт». Она стоит существенно дешевле - от 735 990 рублей

В список базового оснащения «Стандарт» входят 2 подушки безопасности, задние парктроники, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, система бесключевого доступа, система курсовой устойчивости, 4 электростеклоподъемника, кондиционер, аудиосистема с 2 динамиками и разъемом AUX, тканевый салон, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и светодиодные ДХО. В версии «Стандарт» можно заказать только автомобиль с младшим мотором 1.5.

Седан в комплектации «Комфорт» дополнительно имеет кожаный «мультируль» и медиасистему с 8-дюймовым экраном, поддержкой MirrorLink и системой громкой связи Bluetooth hands-free. Версия с 1,5-литровым двигателем и «механикой» стоит от 799 990 рублей, а с 1,8-литровым мотором и «механикой» - минимум 879 990 рублей. Топовый седан с двигателем 1.8 и вариатором в комплектации «Люкс» дополнительно может похвастаться отделкой салона кожзамом и аудиосистемой с 6 динамиками. Стоит такой автомобиль не менее 969 990 рублей. Geely Emgrand 7 для России поставляются из Белоруссии.

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Geely Emgrand 7 подешевел на 140 000 рублей
{{material_124602}}Продажи рестайлингового Geely Emgrand 7 начались в сентябре 2018 года. Базовым до недавнего времени был седан с 1,8-литровым мотором (133 л.с., 170 Нм) в комплектации «Комфорт» по цене от 879 990 рублей. Сейчас в Россию начали поставлять автомобили с 1,5-литровыми двигателями (103 л.с., 140 Нм), для которых подготовили новую базовую комплектацию «Стандарт». Она стоит существенно дешевле - от 735 990 рублей. В список базового оснащения «Стандарт» входят 2 подушки безопасности, задние парктроники, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, система бесключевого доступа, система курсовой устойчивости, 4 электростеклоподъемника, кондиционер, аудиосистема с 2 динамиками и разъемом AUX, тканевый салон, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и светодиодные ДХО. В версии «Стандарт» можно заказать только автомобиль с младшим мотором 1.5.Седан в комплектации «Комфорт» дополнительно имеет кожаный «мультируль» и медиасистему с 8-дюймовым экраном, поддержкой MirrorLink и системой громкой связи Bluetooth hands-free. Версия с 1,5-литровым двигателем и «механикой» стоит от 799 990 рублей, а с 1,8-литровым мотором и «механикой» - минимум 879 990 рублей. Топовый седан с двигателем 1.8 и вариатором в комплектации «Люкс» дополнительно может похвастаться отделкой салона кожзамом и аудиосистемой с 6 динамиками. Стоит такой автомобиль не менее 969 990 рублей. Geely Emgrand 7 для России поставляются из Белоруссии.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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