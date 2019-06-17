17 июня 2019, 13:43

Geely Emgrand GS готовится выйти на российский рынок

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Компания Geely сертифицировала в России вседорожный хэтчбек Emgrand GS. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новинка может появиться в салонах дилеров осенью 2019 года.
Geely Emgrand GS готовится выйти на российский рынок
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Компания Geely давно собиралась вывести на российский рынок кросс-хэтчбек Emgrand GS, сейчас эти планы начинают обретать реальные очертания. Автомобиль нынешнего поколения был представлен 3 года назад и уже успел дважды перенести фейслифтинг. Сейчас китайским покупателям предлагают модификации с турбомоторам объемом 1.4, 1.5 и 1.8 литра. В Россию привезут единственную версию с 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 л.с. Двигатель адаптирован к АИ-92 и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» того же диапазона. Привод – исключительно передний.

Хэтчбек Geely Emgrand GS относится к гольф-классу. Его длина – 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов.

Продажи хэтчбека Geely Emgrand GS в России начнутся ближе к концу года. Поставлять автомобили будут напрямую из Китая. Собирать на белорусском предприятии Белджи хэтчбеки с увеличенным клиренсом пока не планируют. Ранее сообщалось, что на российский рынок модель может выйти под именем Geely Emgrand Cross.


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Geely Emgrand GS готовится выйти на российский рынок
{{material_126613}}Компания Geely давно собиралась вывести на российский рынок кросс-хэтчбек Emgrand GS, сейчас эти планы начинают обретать реальные очертания. Автомобиль нынешнего поколения был представлен 3 года назад и уже успел дважды перенести фейслифтинг. Сейчас китайским покупателям предлагают модификации с турбомоторам объемом 1.4, 1.5 и 1.8 литра. В Россию привезут единственную версию с 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 л.с. Двигатель адаптирован к АИ-92 и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» того же диапазона. Привод – исключительно передний.Хэтчбек Geely Emgrand GS относится к гольф-классу. Его длина – 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов.Продажи хэтчбека Geely Emgrand GS в России начнутся ближе к концу года. Поставлять автомобили будут напрямую из Китая. Собирать на белорусском предприятии Белджи хэтчбеки с увеличенным клиренсом пока не планируют. Ранее сообщалось, что на российский рынок модель может выйти под именем Geely Emgrand Cross.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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