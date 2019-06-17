17 июня 2019, 13:43
Geely Emgrand GS готовится выйти на российский рынок
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Компания Geely сертифицировала в России вседорожный хэтчбек Emgrand GS. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новинка может появиться в салонах дилеров осенью 2019 года.
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Хэтчбек Geely Emgrand GS относится к гольф-классу. Его длина – 4 440 мм. Автомобиль построен на собственном шасси FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение войдет гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов.
Продажи хэтчбека Geely Emgrand GS в России начнутся ближе к концу года. Поставлять автомобили будут напрямую из Китая. Собирать на белорусском предприятии Белджи хэтчбеки с увеличенным клиренсом пока не планируют. Ранее сообщалось, что на российский рынок модель может выйти под именем Geely Emgrand Cross.
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