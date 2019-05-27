27 мая 2019, 14:08
Geely Emgrand GS вновь обновился
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Компания Geely во второй раз обновила вседорожный хэтчбек Emgrand GS, который дебютировал всего три года назад. Автомобиль получил новый 1,5-литровый турбомотор, комплекс ассистирующей электроники и легкие изменения во внешности. Возможно, именно рестайлинговый вариант Geely привезет в Россию в конце 2019 года.
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Предыдущий рестайлинг Geely Emgrand GS перенес весной 2018 года, сейчас покупателям из Поднебесной готовятся вновь предложить обновленный вариант. Изменений немало. В моторной гамме компанию турбомоторам объемом 1.4 и 1.8 литра составит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор (177 л.с., 255 Нм), разработанный совместно с Volvo. Этим же агрегатом оснащается кроссовер Volvo XC40. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Позднее появится гибридная версия с надстройкой на основе 48-вольтового стартер-генератора. Такой автомобиль сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды.
После рестайлинга автомобиль получил комплекс электронных помощников, который в Geely называют автопилотом второго уровня. В его состав входит адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, система автоматического экстренного торможения, система удержания в полосе движения и адаптивный свет. Кроме того, была модернизирована медиасистема, функционал которой расширили для работы со смартфоном. В салоне появился новый руль и иной рычаг коробки переключения передач. В Китае продажи стартуют в ближайшее время.
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