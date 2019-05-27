27 мая 2019, 14:08

Geely Emgrand GS вновь обновился

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Компания Geely во второй раз обновила вседорожный хэтчбек Emgrand GS, который дебютировал всего три года назад. Автомобиль получил новый 1,5-литровый турбомотор, комплекс ассистирующей электроники и легкие изменения во внешности. Возможно, именно рестайлинговый вариант Geely привезет в Россию в конце 2019 года.
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
Geely Emgrand GS вновь обновился
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Осенью 2018 года, говоря о планах развития в России, первый заместитель генерального директора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ пообещал привезти в нашу страну все шесть моделей, представленных на Московском международном автосалоне. Ожидается, что российские продажи хэтчбека Geely Emgrand GS с увеличенным клиренсом начнутся ближе к концу года. Новинка может выйти на отечественный рынок под названием Geely Emgrand Cross.

Предыдущий рестайлинг Geely Emgrand GS перенес весной 2018 года, сейчас покупателям из Поднебесной готовятся вновь предложить обновленный вариант. Изменений немало. В моторной гамме компанию турбомоторам объемом 1.4 и 1.8 литра составит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор (177 л.с., 255 Нм), разработанный совместно с Volvo. Этим же агрегатом оснащается кроссовер Volvo XC40. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Позднее появится гибридная версия с надстройкой на основе 48-вольтового стартер-генератора. Такой автомобиль сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды.

После рестайлинга автомобиль получил комплекс электронных помощников, который в Geely называют автопилотом второго уровня. В его состав входит адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, система автоматического экстренного торможения, система удержания в полосе движения и адаптивный свет. Кроме того, была модернизирована медиасистема, функционал которой расширили для работы со смартфоном. В салоне появился новый руль и иной рычаг коробки переключения передач. В Китае продажи стартуют в ближайшее время.


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Geely Emgrand GS вновь обновился
{{material_126092}}Осенью 2018 года, говоря о планах развития в России, первый заместитель генерального директора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ пообещал привезти в нашу страну все шесть моделей, представленных на Московском международном автосалоне. Ожидается, что российские продажи хэтчбека Geely Emgrand GS с увеличенным клиренсом начнутся ближе к концу года. Новинка может выйти на отечественный рынок под названием Geely Emgrand Cross.Предыдущий рестайлинг Geely Emgrand GS перенес весной 2018 года, сейчас покупателям из Поднебесной готовятся вновь предложить обновленный вариант. Изменений немало. В моторной гамме компанию турбомоторам объемом 1.4 и 1.8 литра составит 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор (177 л.с., 255 Нм), разработанный совместно с Volvo. Этим же агрегатом оснащается кроссовер Volvo XC40. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Позднее появится гибридная версия с надстройкой на основе 48-вольтового стартер-генератора. Такой автомобиль сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды.После рестайлинга автомобиль получил комплекс электронных помощников, который в Geely называют автопилотом второго уровня. В его состав входит адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, система автоматического экстренного торможения, система удержания в полосе движения и адаптивный свет. Кроме того, была модернизирована медиасистема, функционал которой расширили для работы со смартфоном. В салоне появился новый руль и иной рычаг коробки переключения передач. В Китае продажи стартуют в ближайшее время.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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