6 декабря 2019, 15:54
Geely Emgrand GT ушел с российского рынка
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Фото: Geely
Компания Geely официально завершила продажи в России флагманского седана Emgrand GT. Модель исчезла с официального сайта марки, хотя не исключено, что у дилеров еще могут оставаться единичные экземпляры.
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Российский офис Geely собирается убрать флагманский седан Emgrand GT с отечественного рынка. Во второй половине ...Читать далее
В прошлом году в Geely планировали привезти на смену Emgrand GT новый гибридный седан Geely GE, представленный в августе 2018 года на Московском автосалоне. Однако сейчас от этих планов, по информации журналистов портала «Китайские автомобили» решено отказаться. Более того, недавно собранные на белорусском предприятии «БелДжи» седаны оснастили традиционными ДВС – 1,8-литровыми турбомоторами мощностью 184 лошадиные силы. Пока здесь будут выпускать Geely GE небольшими партиями под заказ корпоративных клиентов.
Сейчас российским покупателям предлагают три модели Geely: кроссовер Atlas, седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7. В ближайшее время компанию им составят еще два автомобиля: вседорожный хэтчбек Geely GS и компактный кроссовер Geely Coolray. Причем первый уже можно заказать по цене от 1,3 млн рублей. По итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 8 150 автомобилей или втрое больше, чем годом ранее.
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Комментарии пользователей
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Ну вот, может, хоть этот автомобильчик у нас приживется. А то про "успех флагмана" автор статьи как-то погорячился. Вполне себе симпатичный седан, без лишних понтов и претензий на исключительность.
Что-то в этом "Премиуме" слишком много косяков. И едет не очень, и выглядит ни разу не сногсшибательно и сидеть в ней некомфортно... И за всю эту радость платить почти полтора миллиона? Немудрено, что покупателей у авто почти нет, избаловали публику стильные немцы и эффектные корейцы с японцами)
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
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