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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 12:32

Geely Emgrand i-HEV: старт продаж гибридного седана с рекордной экономичностью

Geely Emgrand i-HEV: старт продаж гибридного седана с рекордной экономичностью

Гибрид Geely Emgrand оказался дешевле обычных авто и удивил расходом

Geely Emgrand i-HEV: старт продаж гибридного седана с рекордной экономичностью

От 930 тысяч рублей: в Китае начались продажи нового гибридного седана Geely Emgrand i-HEV. Модель уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за минимальный расход топлива. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.

От 930 тысяч рублей: в Китае начались продажи нового гибридного седана Geely Emgrand i-HEV. Модель уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за минимальный расход топлива. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей сложно удивить новыми моделями, но старт продаж Geely Emgrand i-HEV в Китае - событие, которое может повлиять на весь рынок доступных гибридов. Причина проста: впервые гибридный седан с такими характеристиками и ценой становится реальностью для массового покупателя. Как пишет Carnewschina, минимальная стоимость новинки составляет около 937 тысяч рублей, что делает ее одной из самых доступных в своем классе.

Geely Emgrand i-HEV внешне почти не отличается от бензиновой версии, но внутри скрывается сложная гибридная система. Габариты автомобиля - 4815х1885х1480 мм, колесная база 2755 мм. В основе силовой установки - 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная мощность которых достигает 313 л.с. Важно, что это не подзаряжаемый гибрид: батарею нельзя зарядить от розетки, она подпитывается только во время движения.

Фото: Geely

Система работы гибрида предусматривает три режима: полностью электрический, параллельный гибридный и только на бензиновом моторе. По заявлениям производителя, бензиновый двигатель включается на 27% реже, чем у обычных гибридов, что напрямую влияет на экономичность. Заявленный расход топлива - 3,83 л на 100 км, но на реальных испытаниях в провинции Хайнань удалось добиться даже 2,22 л на 100 км. Этот результат был официально зафиксирован и внесен в Книгу рекордов Гиннесса среди серийных гибридных автомобилей.

В Emgrand i-HEV используется интеллектуальная электроника: система анализирует температуру, влажность, высоту, уклон дороги и автоматически выбирает оптимальный режим работы. Это позволяет не только экономить топливо, но и поддерживать стабильную динамику в разных условиях. В топовой комплектации предусмотрен частичный автопилот второго уровня автономности, что для бюджетного сегмента пока редкость.

Интересно, что Geely активно развивает гибридные технологии и в других моделях. Например, недавно компания раскрыла детали о внедорожнике Galaxy Cruiser 700, где также применяется продвинутая гибридная система - подробнее об этом можно узнать в материале о новых технологиях Geely для гибридных SUV.

По информации Российская Газета, Geely Emgrand i-HEV уже доступен для заказа на внутреннем рынке, а в ближайшее время компания планирует начать экспорт модели за пределы Китая. Для российского рынка это может означать появление еще одного доступного и экономичного варианта для тех, кто ищет современный гибрид без переплат. Важно отметить, что в последние годы китайские производители активно внедряют инновации в массовый сегмент, и Emgrand i-HEV - яркое тому подтверждение. Если тенденция сохранится, конкуренция среди гибридов в России заметно усилится, а покупатели получат больше выбора в бюджетном сегменте.

Упомянутые модели: Geely Emgrand 7 (от 639 000 Р)
Упомянутые марки: Geely
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