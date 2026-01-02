Китайский комфорт или российская практичность – кто удивит больше? Сравнение без купюр

Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы

Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.

Сравнение Geely Emgrand и Lada Vesta выявляет два различных подхода к созданию автомобиля C-сегмента. Geely Emgrand позиционируется как технологичный седан с акцентом на комфорт и современное оснащение. Более габаритный кузов обеспечивает просторный салон и вместительный багажник.

Emgrand заметно длиннее и шире, что сразу ощущается в салоне - просторно, даже если рост под два метра. Веста чуть компактнее, но зато выше, и это плюс для тех, кто часто ездит по разбитым дорогам или бордюрам. Багажник у Emgrand внушительный: в зависимости от комплектации туда легко помещается даже крупный чемодан и пара сумок. Веста уступает по объему, но в повседневной жизни этого почти не замечаешь, если не возишь с собой полквартиры.

Внутри Emgrand встречает огромным тачскрином и цифровой приборкой. Все выглядит современно, материалы приятные на ощупь, а подогревы есть буквально везде - от руля до заднего стекла. Электрорегулировка водительского кресла - приятный бонус, особенно в долгих поездках. Веста в этом плане скромнее: кондиционер, подогрев зеркал, пара подушек безопасности и вертикальный дисплей, который иногда подтормаживает. Но зато все просто и понятно, без лишних наворотов, что для многих - плюс.

Что касается моторов, тут у Emgrand выбор шире: три варианта мощности, бензин, и на выбор - вариатор, механика или автомат. Самый бодрый вариант разгоняет машину до сотни чуть медленнее, чем Веста, но разница не критична. Расход топлива у китайца чуть ниже, что приятно для кошелька.

Веста предлагает два двигателя на 1,6 и 1,8 литра, оба проверены временем. Вариатор появился недавно, и, честно говоря, к нему еще нужно привыкнуть - иногда кажется, что машина думает дольше, чем хотелось бы.

Подвеска - отдельная история. Emgrand явно заточен под ровные дороги: клиренс всего 151 мм, и на ямах приходится быть осторожным. Веста же, как и положено российской машине, не боится ни колеи, ни ям - 178 мм дорожного просвета позволяют не задумываться о каждой кочке.

Оба седана оснащены дисковыми тормозами по кругу, что добавляет уверенности при резком торможении. В итоге, несмотря на схожий ценник, Emgrand выигрывает по части комфорта и оснащения, а Веста берет практичностью и адаптацией к российским реалиям. Впрочем, выбор всегда остается за вами - и он не так очевиден, как кажется на первый взгляд