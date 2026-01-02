Китайский комфорт или российская практичность – кто удивит больше? Сравнение без купюр

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 10:36

Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы

Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы

Китайский комфорт или российская практичность – кто удивит больше? Сравнение без купюр

Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы

Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.

Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.

Сравнение Geely Emgrand и Lada Vesta выявляет два различных подхода к созданию автомобиля C-сегмента. Geely Emgrand позиционируется как технологичный седан с акцентом на комфорт и современное оснащение. Более габаритный кузов обеспечивает просторный салон и вместительный багажник. 

Emgrand заметно длиннее и шире, что сразу ощущается в салоне - просторно, даже если рост под два метра. Веста чуть компактнее, но зато выше, и это плюс для тех, кто часто ездит по разбитым дорогам или бордюрам. Багажник у Emgrand внушительный: в зависимости от комплектации туда легко помещается даже крупный чемодан и пара сумок. Веста уступает по объему, но в повседневной жизни этого почти не замечаешь, если не возишь с собой полквартиры.

Внутри Emgrand встречает огромным тачскрином и цифровой приборкой. Все выглядит современно, материалы приятные на ощупь, а подогревы есть буквально везде - от руля до заднего стекла. Электрорегулировка водительского кресла - приятный бонус, особенно в долгих поездках. Веста в этом плане скромнее: кондиционер, подогрев зеркал, пара подушек безопасности и вертикальный дисплей, который иногда подтормаживает. Но зато все просто и понятно, без лишних наворотов, что для многих - плюс.

Что касается моторов, тут у Emgrand выбор шире: три варианта мощности, бензин, и на выбор - вариатор, механика или автомат. Самый бодрый вариант разгоняет машину до сотни чуть медленнее, чем Веста, но разница не критична. Расход топлива у китайца чуть ниже, что приятно для кошелька.

Веста предлагает два двигателя на 1,6 и 1,8 литра, оба проверены временем. Вариатор появился недавно, и, честно говоря, к нему еще нужно привыкнуть - иногда кажется, что машина думает дольше, чем хотелось бы.

Подвеска - отдельная история. Emgrand явно заточен под ровные дороги: клиренс всего 151 мм, и на ямах приходится быть осторожным. Веста же, как и положено российской машине, не боится ни колеи, ни ям - 178 мм дорожного просвета позволяют не задумываться о каждой кочке.

Оба седана оснащены дисковыми тормозами по кругу, что добавляет уверенности при резком торможении. В итоге, несмотря на схожий ценник, Emgrand выигрывает по части комфорта и оснащения, а Веста берет практичностью и адаптацией к российским реалиям. Впрочем, выбор всегда остается за вами - и он не так очевиден, как кажется на первый взгляд

Упомянутые модели: Geely Emgrand 7 (от 639 000 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Geely, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Лада

Похожие материалы Джили, Лада

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Саранск Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться