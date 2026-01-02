Китайский комфорт или российская практичность – кто удивит больше? Сравнение без купюр

2 января 2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.
Сравнение Geely Emgrand и Lada Vesta выявляет два различных подхода к созданию автомобиля C-сегмента. Geely Emgrand позиционируется как технологичный седан с акцентом на комфорт и современное оснащение. Более габаритный кузов обеспечивает просторный салон и вместительный багажник.
Emgrand заметно длиннее и шире, что сразу ощущается в салоне - просторно, даже если рост под два метра. Веста чуть компактнее, но зато выше, и это плюс для тех, кто часто ездит по разбитым дорогам или бордюрам. Багажник у Emgrand внушительный: в зависимости от комплектации туда легко помещается даже крупный чемодан и пара сумок. Веста уступает по объему, но в повседневной жизни этого почти не замечаешь, если не возишь с собой полквартиры.
Внутри Emgrand встречает огромным тачскрином и цифровой приборкой. Все выглядит современно, материалы приятные на ощупь, а подогревы есть буквально везде - от руля до заднего стекла. Электрорегулировка водительского кресла - приятный бонус, особенно в долгих поездках. Веста в этом плане скромнее: кондиционер, подогрев зеркал, пара подушек безопасности и вертикальный дисплей, который иногда подтормаживает. Но зато все просто и понятно, без лишних наворотов, что для многих - плюс.
Что касается моторов, тут у Emgrand выбор шире: три варианта мощности, бензин, и на выбор - вариатор, механика или автомат. Самый бодрый вариант разгоняет машину до сотни чуть медленнее, чем Веста, но разница не критична. Расход топлива у китайца чуть ниже, что приятно для кошелька.
Веста предлагает два двигателя на 1,6 и 1,8 литра, оба проверены временем. Вариатор появился недавно, и, честно говоря, к нему еще нужно привыкнуть - иногда кажется, что машина думает дольше, чем хотелось бы.
Подвеска - отдельная история. Emgrand явно заточен под ровные дороги: клиренс всего 151 мм, и на ямах приходится быть осторожным. Веста же, как и положено российской машине, не боится ни колеи, ни ям - 178 мм дорожного просвета позволяют не задумываться о каждой кочке.
Оба седана оснащены дисковыми тормозами по кругу, что добавляет уверенности при резком торможении. В итоге, несмотря на схожий ценник, Emgrand выигрывает по части комфорта и оснащения, а Веста берет практичностью и адаптацией к российским реалиям. Впрочем, выбор всегда остается за вами - и он не так очевиден, как кажется на первый взгляд
Похожие материалы
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее
-
17.12.2025, 12:59
Lada Vesta 2026 получила автозапуск и бесключевой доступ - как это работает
Lada Vesta 2026 обзавелась двумя современными функциями. АвтоВАЗ внедрил автозапуск и бесключевой доступ. Производитель выделил особенности эксплуатации этих систем. Ожидаются новые впечатления от управления. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:12
Почему Lada Vesta стоит дороже, чем кажется: взгляд изнутри АвтоВАЗа
Бывший инженер АвтоВАЗа делится неожиданными деталями ценообразования Lada Vesta. Почему отечественный автомобиль не становится доступнее после ухода конкурентов? Какие скрытые расходы заложены в стоимость машины? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 12:49
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?Читать далее
-
10.12.2025, 07:49
Lada Vesta: на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля в 2025 году
Планируете купить Lada Vesta с пробегом? Эксперты раскрыли неожиданные нюансы. Не все проблемы видны сразу. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, прежде чем принять решение.Читать далее
-
24.11.2025, 07:51
Lada Vesta получит бесключевой доступ и запуск с кнопки в конце 2025 года
Флагман АвтоВАЗа готовится к обновлению. Lada Vesta получит долгожданную функцию. Это изменит опыт вождения. Старт продаж уже скоро. Узнайте все подробности первыми. Цены пока остаются загадкой.Читать далее
-
21.11.2025, 15:28
Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta
Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.Читать далее
