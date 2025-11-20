Geely Emgrand 2025 с турбодвигателем и Flyme Auto – стоит ли ждать в России?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 07:18

Geely Emgrand пятого поколения: турбомотор, новый дизайн и умная начинка за 9000 долларов

Geely Emgrand пятого поколения: турбомотор, новый дизайн и умная начинка за 9000 долларов

Geely Emgrand 2025 с турбодвигателем и Flyme Auto – стоит ли ждать в России?

Geely Emgrand пятого поколения: турбомотор, новый дизайн и умная начинка за 9000 долларов

Geely представила обновленный Emgrand с турбированным мотором и интеллектуальной системой Flyme Auto. Новинка получила увеличенные размеры и современный интерьер. Цена стартует с 9000 долларов (728 000 рублей). Узнайте, чем удивит седан пятого поколения.

Geely представила обновленный Emgrand с турбированным мотором и интеллектуальной системой Flyme Auto. Новинка получила увеличенные размеры и современный интерьер. Цена стартует с 9000 долларов (728 000 рублей). Узнайте, чем удивит седан пятого поколения.

Китайская компания Geely выпустила на рынок новое, пятое по счету поколение седана Emgrand. Автомобиль заметно преобразился: он получил более мощный турбированный двигатель, увеличился в размерах и обзавелся современной цифровой начинкой. Производитель сделал ставку на сочетание свежего дизайна, технологичности и доступной цены, что может заинтересовать широкий круг автолюбителей.

Внешность Emgrand стала более выразительной благодаря фирменному стилю Geely 4.0. Спереди выделяется крупная решетка радиатора с вертикальными хромированными полосами, по бокам от которой расположены строгие острые фары и трехсекционные светодиодные дневные ходовые огни.

Габариты седана увеличились: длина теперь составляет 4815 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1480 мм. Колесная база выросла до 2755 мм. Боковой профиль подчеркивают новые 18-дюймовые диски с шинами 235/45 R18, что придает автомобилю солидный и динамичный вид.

Задняя часть Emgrand оснащена узкими светодиодными фонарями, дальность действия которых достигает 300 метров. Между ними проходит декоративная панель, а нижняя часть бампера украшена серебристыми вставками и имитацией двойных выхлопных патрубков. В целом, экстерьер стал более современным и спортивным, что усиливает конкурентоспособность модели в сегменте доступных седанов.

Салон автомобиля был полностью переработан. В отделке преобладают черный цвет и матовая отделка «под металл». Центральное место в интерьере занимает большой 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, объединенный с цифровой приборной панелью.

В Emgrand установлена интеллектуальная система Flyme Auto, которая управляет мультимедиа, навигацией и другими функциями. Для удобства водителя предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с системой охлаждения, расположенная под центральной консолью. Несмотря на обширную цифровизацию, часть физических кнопок с металлической отделкой сохранена для основных настроек. В отделке салона широко используются мягкие материалы.

Главное техническое новшество — переход с атмосферного 1,5-литрового двигателя на турбированный 1.5T. Новый мотор развивает 133 кВт (178 л.с.) и 290 Н·м крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями, обеспечивающая плавное и быстрое переключение.

Geely Emgrand пятого поколения доступен в четырех комплектациях, стоимость варьируется от 9 000 до 11 400 долларов. Такой набор характеристик и опций делает новинку одним из самых интересных предложений в своем классе. Ожидается, что модель привлечет внимание не только на внутреннем рынке Китая, но и за его пределами.

Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Магнитогорск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться