Geely Emgrand 2025 с турбодвигателем и Flyme Auto – стоит ли ждать в России?

20 ноября 2025, 07:18
Geely Emgrand пятого поколения: турбомотор, новый дизайн и умная начинка за 9000 долларов
Geely представила обновленный Emgrand с турбированным мотором и интеллектуальной системой Flyme Auto. Новинка получила увеличенные размеры и современный интерьер. Цена стартует с 9000 долларов (728 000 рублей). Узнайте, чем удивит седан пятого поколения.
Китайская компания Geely выпустила на рынок новое, пятое по счету поколение седана Emgrand. Автомобиль заметно преобразился: он получил более мощный турбированный двигатель, увеличился в размерах и обзавелся современной цифровой начинкой. Производитель сделал ставку на сочетание свежего дизайна, технологичности и доступной цены, что может заинтересовать широкий круг автолюбителей.
Внешность Emgrand стала более выразительной благодаря фирменному стилю Geely 4.0. Спереди выделяется крупная решетка радиатора с вертикальными хромированными полосами, по бокам от которой расположены строгие острые фары и трехсекционные светодиодные дневные ходовые огни.
Габариты седана увеличились: длина теперь составляет 4815 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1480 мм. Колесная база выросла до 2755 мм. Боковой профиль подчеркивают новые 18-дюймовые диски с шинами 235/45 R18, что придает автомобилю солидный и динамичный вид.
Задняя часть Emgrand оснащена узкими светодиодными фонарями, дальность действия которых достигает 300 метров. Между ними проходит декоративная панель, а нижняя часть бампера украшена серебристыми вставками и имитацией двойных выхлопных патрубков. В целом, экстерьер стал более современным и спортивным, что усиливает конкурентоспособность модели в сегменте доступных седанов.
Салон автомобиля был полностью переработан. В отделке преобладают черный цвет и матовая отделка «под металл». Центральное место в интерьере занимает большой 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, объединенный с цифровой приборной панелью.
В Emgrand установлена интеллектуальная система Flyme Auto, которая управляет мультимедиа, навигацией и другими функциями. Для удобства водителя предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с системой охлаждения, расположенная под центральной консолью. Несмотря на обширную цифровизацию, часть физических кнопок с металлической отделкой сохранена для основных настроек. В отделке салона широко используются мягкие материалы.
Главное техническое новшество — переход с атмосферного 1,5-литрового двигателя на турбированный 1.5T. Новый мотор развивает 133 кВт (178 л.с.) и 290 Н·м крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями, обеспечивающая плавное и быстрое переключение.
Geely Emgrand пятого поколения доступен в четырех комплектациях, стоимость варьируется от 9 000 до 11 400 долларов. Такой набор характеристик и опций делает новинку одним из самых интересных предложений в своем классе. Ожидается, что модель привлечет внимание не только на внутреннем рынке Китая, но и за его пределами.
