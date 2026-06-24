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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 06:02

Geely Energee: новая батарея для электромобилей заряжается до 70% за 4 минуты

Geely Energee: новая батарея для электромобилей заряжается до 70% за 4 минуты

До 70% за 4 минуты: Рекордная скорость зарядки и запас хода до 816 км - как Geely меняет рынок электрокаров

Geely Energee: новая батарея для электромобилей заряжается до 70% за 4 минуты

Geely вывела на рынок батарею Energee, которая позволяет зарядить электромобиль до 70% менее чем за 5 минут. Это решение может изменить подход к эксплуатации электрокаров и повлиять на развитие инфраструктуры в России.

Geely вывела на рынок батарею Energee, которая позволяет зарядить электромобиль до 70% менее чем за 5 минут. Это решение может изменить подход к эксплуатации электрокаров и повлиять на развитие инфраструктуры в России.

Компания Geely вывела на рынок аккумулятор Energee, который уже сейчас признан одним из самых простых по конструкции среди аналогов. Электромобиль, оснащённый батареями, которые позволяют восполнить заряд до 70% всего за 4 минуты 22 секунды — это новый ориентир для всей отрасли. Для водителей, особенно в условиях плотного трафика или при дальних поездках, сокращение времени на зарядку становится ключевым преимуществом.

Ещё недавно казалось, что BYD с аккумуляторами Blade второго поколения задаёт отраслевой темп: 70% за 5 минут, 97% за 9 минут. Однако Geely удалось не только догнать, но и превзойти конкурента по экономии времени. Новая батарея Energee, созданная на платформе Golden Brick, в ходе испытаний показала зарядку с 10 до 70% за 4 минуты 22 секунды, а до 97% — за 8 минут 42 секунды. Эксперты отмечают, что даже выигрыш в одну минуту может быть критически важен для такси, курьерских служб и всех, кто дорожит каждой секундой.

Тестирование проходило на зарядных станциях Zeekr V4 с пиковой мощностью 1300 кВт. Пока такие параметры недоступны для большинства российских сетей, но тенденция очевидна: производители делают ставку на сверхбыструю зарядку. Батарея Energee уже доступна для заказа в Китае и предназначена для обновлённых электромобилей Lynk&Co 10 и 10+, построенных на 900-вольтовой архитектуре. Это позволяет обеспечивать высокую скорость зарядки без дополнительного подключения к внешнему аккумулятору.

Особого внимания заслуживает версия 10+ с двумя электромоторами суммарной мощностью 925 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 3,2 секунды. Четырёхдверный кузов, трёхметровая колёсная база и запас хода до 816 км делают эту модель особенно привлекательной для российских условий: здесь важны большой запас хода, суровые зимы и необходимость быстрой подзарядки.

Стоимость версии в Китае стартует от 200 000 юаней (примерно 2,23 млн рублей). Автомобиль уже можно заказать, и эксперты полагают, что подобные прорывы способны изменить отношение к электромобилям в целом. Если такие решения появятся на российском рынке, это может стать стимулом для развития инфраструктуры и увеличения числа электрокаров на дорогах страны.

В последние годы китайские производители активно инвестируют в аккумуляторные технологии, а конкуренция между Geely и BYD подталкивает рынок к новым рекордам. В России пока нет зарядных устройств мощностью, сравнимой с Zeekr V4, однако появление таких технологий способно ускорить модернизацию сетей. По данным экспертов, батареи с поддержкой сверхбыстрой зарядки становятся всё более востребованными среди покупателей по всему миру, что в перспективе может быстро изменить структуру автопарка и в нашей стране.

Упомянутые марки: Geely, BYD, Zeekr
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