До 70% за 4 минуты: Рекордная скорость зарядки и запас хода до 816 км - как Geely меняет рынок электрокаров

24 июня 2026, 06:02
Geely Energee: новая батарея для электромобилей заряжается до 70% за 4 минуты
Geely Energee: новая батарея для электромобилей заряжается до 70% за 4 минуты
Geely вывела на рынок батарею Energee, которая позволяет зарядить электромобиль до 70% менее чем за 5 минут. Это решение может изменить подход к эксплуатации электрокаров и повлиять на развитие инфраструктуры в России.
Компания Geely вывела на рынок аккумулятор Energee, который уже сейчас признан одним из самых простых по конструкции среди аналогов. Электромобиль, оснащённый батареями, которые позволяют восполнить заряд до 70% всего за 4 минуты 22 секунды — это новый ориентир для всей отрасли. Для водителей, особенно в условиях плотного трафика или при дальних поездках, сокращение времени на зарядку становится ключевым преимуществом.
Ещё недавно казалось, что BYD с аккумуляторами Blade второго поколения задаёт отраслевой темп: 70% за 5 минут, 97% за 9 минут. Однако Geely удалось не только догнать, но и превзойти конкурента по экономии времени. Новая батарея Energee, созданная на платформе Golden Brick, в ходе испытаний показала зарядку с 10 до 70% за 4 минуты 22 секунды, а до 97% — за 8 минут 42 секунды. Эксперты отмечают, что даже выигрыш в одну минуту может быть критически важен для такси, курьерских служб и всех, кто дорожит каждой секундой.
Тестирование проходило на зарядных станциях Zeekr V4 с пиковой мощностью 1300 кВт. Пока такие параметры недоступны для большинства российских сетей, но тенденция очевидна: производители делают ставку на сверхбыструю зарядку. Батарея Energee уже доступна для заказа в Китае и предназначена для обновлённых электромобилей Lynk&Co 10 и 10+, построенных на 900-вольтовой архитектуре. Это позволяет обеспечивать высокую скорость зарядки без дополнительного подключения к внешнему аккумулятору.
Особого внимания заслуживает версия 10+ с двумя электромоторами суммарной мощностью 925 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 3,2 секунды. Четырёхдверный кузов, трёхметровая колёсная база и запас хода до 816 км делают эту модель особенно привлекательной для российских условий: здесь важны большой запас хода, суровые зимы и необходимость быстрой подзарядки.
Стоимость версии в Китае стартует от 200 000 юаней (примерно 2,23 млн рублей). Автомобиль уже можно заказать, и эксперты полагают, что подобные прорывы способны изменить отношение к электромобилям в целом. Если такие решения появятся на российском рынке, это может стать стимулом для развития инфраструктуры и увеличения числа электрокаров на дорогах страны.
В последние годы китайские производители активно инвестируют в аккумуляторные технологии, а конкуренция между Geely и BYD подталкивает рынок к новым рекордам. В России пока нет зарядных устройств мощностью, сравнимой с Zeekr V4, однако появление таких технологий способно ускорить модернизацию сетей. По данным экспертов, батареи с поддержкой сверхбыстрой зарядки становятся всё более востребованными среди покупателей по всему миру, что в перспективе может быстро изменить структуру автопарка и в нашей стране.
Похожие материалы Джили, Бид, Зикр
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:16
Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России
Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:38
Mercedes-Benz Sprinter в новом формате: премиальный автодом с рекордной автономностью
На рынке появился автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, который выделяется уникальной планировкой, высоким уровнем комфорта и возможностью длительной автономной жизни. Модель уже вызвала интерес у экспертов и может задать новые стандарты для домов на колесах.Читать далее
-
24.06.2026, 14:24
Skoda Peaq: цены и комплектации нового электрического флагмана с запасом хода 628 км
Skoda официально раскрыла стоимость и оснащение нового электрического кроссовера Peaq для рынка Великобритании. Модель выделяется вместительным салоном, мощной батареей и современными опциями, что может изменить расстановку сил в сегменте семейных электромобилей.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:47
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
24.06.2026, 13:43
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.Читать далее
-
24.06.2026, 13:31
Метановый Wey 80 представлен в России: новая модификация и старт продаж
Российский рынок минивэнов пополнился необычной новинкой: Wey 80 теперь доступен с метановым оборудованием. Мало кто знает, что цена на новую версию заметно выше бензиновой, а испытания еще продолжаются. Что изменилось в конструкции, какие плюсы и риски - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы Джили, Бид, Зикр
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:16
Российский лимузин Aurus стал символом новых отношений КНДР и России
Ким Чен Ын вновь удивил публику, появившись на важном военном событии на российском лимузине Aurus Senat. Эксперты отмечают, что этот автомобиль стал не только средством передвижения, но и ярким знаком сближения между Россией и КНДР. Почему именно сейчас этот жест вызывает столько обсуждений, и что стоит за выбором машины для лидера Северной Кореи - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:38
Mercedes-Benz Sprinter в новом формате: премиальный автодом с рекордной автономностью
На рынке появился автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter, который выделяется уникальной планировкой, высоким уровнем комфорта и возможностью длительной автономной жизни. Модель уже вызвала интерес у экспертов и может задать новые стандарты для домов на колесах.Читать далее
-
24.06.2026, 14:24
Skoda Peaq: цены и комплектации нового электрического флагмана с запасом хода 628 км
Skoda официально раскрыла стоимость и оснащение нового электрического кроссовера Peaq для рынка Великобритании. Модель выделяется вместительным салоном, мощной батареей и современными опциями, что может изменить расстановку сил в сегменте семейных электромобилей.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:47
Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX: сравнение кросс-универсалов 2026 года для России
В 2026 году российский рынок бюджетных кросс-универсалов сузился до двух моделей - Lada Vesta SW Cross и Solaris KRX. Эксперты разобрали их по деталям, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше подходит для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
24.06.2026, 13:43
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.Читать далее
-
24.06.2026, 13:31
Метановый Wey 80 представлен в России: новая модификация и старт продаж
Российский рынок минивэнов пополнился необычной новинкой: Wey 80 теперь доступен с метановым оборудованием. Мало кто знает, что цена на новую версию заметно выше бензиновой, а испытания еще продолжаются. Что изменилось в конструкции, какие плюсы и риски - объясняем подробно.Читать далее