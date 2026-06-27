Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 16:31

Geely EX5 EM-i: гибридный кроссовер для России с нюансами эксплуатации

Geely EX5 EM-i: гибридный кроссовер для России с нюансами эксплуатации

За рулем китайского электромобиля: почему первый тест-драйв обернулся настоящим испугом

Geely EX5 EM-i: гибридный кроссовер для России с нюансами эксплуатации

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i адаптирован для российских условий и обещает экономичность, но требует регулярной зарядки и внимательного подхода к эксплуатации, особенно в холодное время года.

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i адаптирован для российских условий и обещает экономичность, но требует регулярной зарядки и внимательного подхода к эксплуатации, особенно в холодное время года.

Гибридные автомобили становятся все более актуальными на российском рынке, и Geely EX5 EM-i — один из ярких примеров такой тенденции. Модель, известная в Китае как Galaxy Starship 7, в России получила не только новое название, но и ряд доработок, ориентированных на местные климатические и эксплуатационные условия. В частности, здесь появились подогревы всех сидений, руля и лобового стекла, увеличенный бачок омывателя и поддержка беспроводного Apple CarPlay.

Внешне EX5 EM-i отличается от версии для Китая измененной передней частью: двухъярусная оптика, перемычка между верхними блоками и перенос основной фары в бампер. По задумке инженеров, это уменьшает световые помехи для встречных водителей и делает сигналы маневров более заметными. Однако дизайн получился скорее нейтральным, чем выразительным. В палитре кузова — не только классический белый, серебристый, черный и серый, но и ярко-синий Indigo Blue, а также зеленый Jungle Green.

Салон предлагает две цветовые схемы: полностью черную или комбинированную коричнево-черную. Отделочные материалы практичны, но светлые кожзамы быстро теряют внешний вид — даже на машине с небольшим пробегом заметны следы эксплуатации. Посадка удобная, диапазон регулировок кресел и руля широкий, но форма руля вызывает больше всего вопросов по эргономике. Кнопок на панели немного, однако основные функции климата теперь можно регулировать в зависимости от предпочтений. Центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма запоминается отзывчивостью, а мультимедийный интерфейс интуитивно понятен даже при активном использовании CarPlay.

Второй ряд радует простором, но подушка сиденья расположена низко — пассажирам ростом выше среднего будет некомфортно. Подогрев задних сидений включается кнопками на тоннеле, также есть USB-порты и подлокотник. Багажник вместительный, но открыть его изнутри можно только через виртуальную кнопку на экране, что не всегда удобно. Карманов и креплений для мелочей не хватает, а боковины жесткие.

Технически EX5 EM-i построен на модульной платформе GEA третьего поколения, рассчитанной на электромобили и гибриды. В отличие от электрической версии, здесь установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., работающий в паре с гибридной трансмиссией E-DHT. Система реализует параллельно-последовательную схему: автомобиль может ехать на электротяге, в гибридном режиме или в режиме высокой мощности, когда работают оба двигателя. При этом приоритет всегда отдается электротяге, а бензиновый мотор используется для подзарядки или при необходимости повышенной мощности.

В условиях реальной эксплуатации возникают нюансы: если заряд батареи падает ниже 20%, динамика резко ухудшается, а расход топлива увеличивается до 12–13 литров на 100 км, зачастую при первом тест-драйве, это пугает потенциального владельца. В морозы батарея быстро теряет заряд, а подзарядка даже на мощной станции занимает больше часа — батарея потребляет не более 30 кВт. Для экономии топлива необходимо ежедневно заряжать автомобиль, в противном случае гибрид превращается в обычный бензиновый кроссовер с повышенным расходом и шумом в салоне.

Рулевое управление легкое, подвеска хорошо справляется с неровностями, но при низком заряде батареи комфорт снижается из-за работы двигателя на высоких оборотах. В целом, Geely EX5 EM-i — это компромисс между экономией и необходимостью постоянного контроля за зарядом. Базовая версия Pro стоит 3 669 990 рублей и включает 18-дюймовые колеса, подогрев, камеру заднего вида и простую аудиосистему. Топовая Max за 3 719 990 рублей предлагает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, расширенный набор ассистентов и аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками.

Технические характеристики Geely EX5 EM-i: длина — 4740 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2755 мм, клиренс — 172 мм, снаряженная масса — 1845 кг. Гибридная установка: 1,5-литровый бензиновый двигатель (99 л.с.), электромотор (218 л.с.), аккумулятор 18,4 кВт·ч. Привод — передний, разгон до 100 км/ч — 8,1 с, максимальная скорость — 170 км/ч, расход топлива — 6,2 л/100 км, запас хода на электротяге — 111 км, общий запас хода — 943 км.

Интересно, что электрическая версия EX5 стоит на 100 000 рублей дороже самой оснащенной гибридной модели. Это вызывает растущий интерес к гибридным технологиям в России, где покупатели ищут баланс между экономией и привычным комфортом. Важно помнить: Geely EX5 EM-i требует дисциплины и продуманной логистики, особенно зимой. Для тех, кто готов к такому формату, гибрид может стать рациональным выбором. Кстати, на рынке появляются и другие интересные новинки на схожей архитектуре, например, рамный внедорожник Sollers S9, о котором недавно рассказывалось в нашем материале о начале производства нового внедорожника на УАЗе .

Упомянутые марки: Geely
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