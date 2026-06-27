За рулем китайского электромобиля: почему первый тест-драйв обернулся настоящим испугом

27 июня 2026, 16:31
Geely EX5 EM-i: гибридный кроссовер для России с нюансами эксплуатации
Geely EX5 EM-i: гибридный кроссовер для России с нюансами эксплуатации
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i адаптирован для российских условий и обещает экономичность, но требует регулярной зарядки и внимательного подхода к эксплуатации, особенно в холодное время года.
Гибридные автомобили становятся все более актуальными на российском рынке, и Geely EX5 EM-i — один из ярких примеров такой тенденции. Модель, известная в Китае как Galaxy Starship 7, в России получила не только новое название, но и ряд доработок, ориентированных на местные климатические и эксплуатационные условия. В частности, здесь появились подогревы всех сидений, руля и лобового стекла, увеличенный бачок омывателя и поддержка беспроводного Apple CarPlay.
Внешне EX5 EM-i отличается от версии для Китая измененной передней частью: двухъярусная оптика, перемычка между верхними блоками и перенос основной фары в бампер. По задумке инженеров, это уменьшает световые помехи для встречных водителей и делает сигналы маневров более заметными. Однако дизайн получился скорее нейтральным, чем выразительным. В палитре кузова — не только классический белый, серебристый, черный и серый, но и ярко-синий Indigo Blue, а также зеленый Jungle Green.
Салон предлагает две цветовые схемы: полностью черную или комбинированную коричнево-черную. Отделочные материалы практичны, но светлые кожзамы быстро теряют внешний вид — даже на машине с небольшим пробегом заметны следы эксплуатации. Посадка удобная, диапазон регулировок кресел и руля широкий, но форма руля вызывает больше всего вопросов по эргономике. Кнопок на панели немного, однако основные функции климата теперь можно регулировать в зависимости от предпочтений. Центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма запоминается отзывчивостью, а мультимедийный интерфейс интуитивно понятен даже при активном использовании CarPlay.
Второй ряд радует простором, но подушка сиденья расположена низко — пассажирам ростом выше среднего будет некомфортно. Подогрев задних сидений включается кнопками на тоннеле, также есть USB-порты и подлокотник. Багажник вместительный, но открыть его изнутри можно только через виртуальную кнопку на экране, что не всегда удобно. Карманов и креплений для мелочей не хватает, а боковины жесткие.
Технически EX5 EM-i построен на модульной платформе GEA третьего поколения, рассчитанной на электромобили и гибриды. В отличие от электрической версии, здесь установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., работающий в паре с гибридной трансмиссией E-DHT. Система реализует параллельно-последовательную схему: автомобиль может ехать на электротяге, в гибридном режиме или в режиме высокой мощности, когда работают оба двигателя. При этом приоритет всегда отдается электротяге, а бензиновый мотор используется для подзарядки или при необходимости повышенной мощности.
В условиях реальной эксплуатации возникают нюансы: если заряд батареи падает ниже 20%, динамика резко ухудшается, а расход топлива увеличивается до 12–13 литров на 100 км, зачастую при первом тест-драйве, это пугает потенциального владельца. В морозы батарея быстро теряет заряд, а подзарядка даже на мощной станции занимает больше часа — батарея потребляет не более 30 кВт. Для экономии топлива необходимо ежедневно заряжать автомобиль, в противном случае гибрид превращается в обычный бензиновый кроссовер с повышенным расходом и шумом в салоне.
Рулевое управление легкое, подвеска хорошо справляется с неровностями, но при низком заряде батареи комфорт снижается из-за работы двигателя на высоких оборотах. В целом, Geely EX5 EM-i — это компромисс между экономией и необходимостью постоянного контроля за зарядом. Базовая версия Pro стоит 3 669 990 рублей и включает 18-дюймовые колеса, подогрев, камеру заднего вида и простую аудиосистему. Топовая Max за 3 719 990 рублей предлагает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, расширенный набор ассистентов и аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками.
Технические характеристики Geely EX5 EM-i: длина — 4740 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2755 мм, клиренс — 172 мм, снаряженная масса — 1845 кг. Гибридная установка: 1,5-литровый бензиновый двигатель (99 л.с.), электромотор (218 л.с.), аккумулятор 18,4 кВт·ч. Привод — передний, разгон до 100 км/ч — 8,1 с, максимальная скорость — 170 км/ч, расход топлива — 6,2 л/100 км, запас хода на электротяге — 111 км, общий запас хода — 943 км.
Интересно, что электрическая версия EX5 стоит на 100 000 рублей дороже самой оснащенной гибридной модели. Это вызывает растущий интерес к гибридным технологиям в России, где покупатели ищут баланс между экономией и привычным комфортом. Важно помнить: Geely EX5 EM-i требует дисциплины и продуманной логистики, особенно зимой. Для тех, кто готов к такому формату, гибрид может стать рациональным выбором. Кстати, на рынке появляются и другие интересные новинки на схожей архитектуре, например, рамный внедорожник Sollers S9, о котором недавно рассказывалось в нашем материале о начале производства нового внедорожника на УАЗе .
Похожие материалы Джили
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
27.06.2026, 15:40
CATL оценила сроки массового выпуска натриевых и твердотельных батарей для электромобилей
Крупнейший производитель аккумуляторов CATL сообщил, что массовое внедрение натриевых и твердотельных батарей в электромобили откладывается на несколько лет. Это связано с технологическими сложностями и новыми требованиями к составу батарей, что может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.06.2026, 15:32
Amazon Leo осталась без российских двигателей: запуск спутников теперь зависит от Ariane 6
Amazon столкнулась с нехваткой ракет для вывода спутников Leo после запрета на использование российских двигателей РД-180 в США. Теперь судьба масштабного интернет-проекта зависит от европейских Ariane 6, что может изменить расстановку сил на рынке спутникового интернета.Читать далее
-
27.06.2026, 15:17
Ford возвращает инженеров: как опыт специалистов спасает качество авто
Ford столкнулся с ростом числа отзывов из-за ошибок автоматизации и решил вернуть опытных инженеров. Компания меняет подход к производству, чтобы повысить надежность машин и избежать повторения проблем. Это решение может повлиять на весь рынок.Читать далее
-
27.06.2026, 15:08
Гибридный авиалайнер Electra: новая аэродинамика и три электродвигателя в хвосте
Electra представила концепцию гибридного авиалайнера с уникальным фюзеляжем и тремя электродвигателями в хвостовой части. Такой подход обещает повысить топливную эффективность и снизить выбросы, сохраняя совместимость с существующими аэропортами.Читать далее
-
27.06.2026, 14:59
Спутник Yam-9 впервые самостоятельно нашел объект на Земле с помощью ИИ
Впервые спутник дистанционного зондирования самостоятельно обнаружил нужный объект на Земле, используя искусственный интеллект. Это событие может изменить подход к обработке космических данных и повысить эффективность спутниковых миссий уже в ближайшие годы.Читать далее
-
27.06.2026, 14:53
Mazda CX-5 2026: неожиданный спрос в Японии и рекордные заказы на топовые версии
Mazda CX-5 нового поколения удивила даже саму компанию: за первый месяц в Японии оформлено в пять раз больше заказов, чем ожидалось. Большинство покупателей выбирают максимальные комплектации, несмотря на отсутствие гибридной версии и привычных физических кнопок.Читать далее
-
27.06.2026, 08:05
Трейд-ин в 2026: почему выгода не всегда на стороне владельца авто
Трейд-ин обещает простую замену старого авто на новое, но за удобством скрываются нюансы: заниженная оценка, неучтенные вложения и хитрые условия дилеров. Разбираемся, когда схема действительно выгодна и что важно знать в 2026 году.Читать далее
-
26.06.2026, 21:09
Ariane 6: новый этап для европейской космической отрасли и независимости запусков
Европа представила Ariane 6 - ракету, которая способна изменить баланс сил на рынке космических запусков. В условиях ужесточения стандартов и конкуренции этот проект становится ключевым для технологической независимости и развития национальных программ.Читать далее
-
26.06.2026, 21:05
Honda возвращает Element: культовый кроссовер с новым дизайном и амбициями на рынке
Honda готовит к возвращению культовый кроссовер Element, который исчез с рынка в 2011 году. Модель сохранит узнаваемый угловатый дизайн и ориентируется на любителей активного отдыха. Почему именно сейчас этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте SUV - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
27.06.2026, 16:24
Какие иномарки реально купить за 1 млн рублей в 2026 году - свежий рейтинг и подводные камни
Рынок автомобилей в России изменился: за 1 млн рублей теперь сложно найти новую иномарку, а вторичный рынок полон нюансов. Эксперты разобрали, какие модели доступны, на что обращать внимание и как не попасть на дорогостоящий ремонт.Читать далее
-
27.06.2026, 15:40
CATL оценила сроки массового выпуска натриевых и твердотельных батарей для электромобилей
Крупнейший производитель аккумуляторов CATL сообщил, что массовое внедрение натриевых и твердотельных батарей в электромобили откладывается на несколько лет. Это связано с технологическими сложностями и новыми требованиями к составу батарей, что может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.06.2026, 15:32
Amazon Leo осталась без российских двигателей: запуск спутников теперь зависит от Ariane 6
Amazon столкнулась с нехваткой ракет для вывода спутников Leo после запрета на использование российских двигателей РД-180 в США. Теперь судьба масштабного интернет-проекта зависит от европейских Ariane 6, что может изменить расстановку сил на рынке спутникового интернета.Читать далее
-
27.06.2026, 15:17
Ford возвращает инженеров: как опыт специалистов спасает качество авто
Ford столкнулся с ростом числа отзывов из-за ошибок автоматизации и решил вернуть опытных инженеров. Компания меняет подход к производству, чтобы повысить надежность машин и избежать повторения проблем. Это решение может повлиять на весь рынок.Читать далее
-
27.06.2026, 15:08
Гибридный авиалайнер Electra: новая аэродинамика и три электродвигателя в хвосте
Electra представила концепцию гибридного авиалайнера с уникальным фюзеляжем и тремя электродвигателями в хвостовой части. Такой подход обещает повысить топливную эффективность и снизить выбросы, сохраняя совместимость с существующими аэропортами.Читать далее
-
27.06.2026, 14:59
Спутник Yam-9 впервые самостоятельно нашел объект на Земле с помощью ИИ
Впервые спутник дистанционного зондирования самостоятельно обнаружил нужный объект на Земле, используя искусственный интеллект. Это событие может изменить подход к обработке космических данных и повысить эффективность спутниковых миссий уже в ближайшие годы.Читать далее
-
27.06.2026, 14:53
Mazda CX-5 2026: неожиданный спрос в Японии и рекордные заказы на топовые версии
Mazda CX-5 нового поколения удивила даже саму компанию: за первый месяц в Японии оформлено в пять раз больше заказов, чем ожидалось. Большинство покупателей выбирают максимальные комплектации, несмотря на отсутствие гибридной версии и привычных физических кнопок.Читать далее
-
27.06.2026, 08:05
Трейд-ин в 2026: почему выгода не всегда на стороне владельца авто
Трейд-ин обещает простую замену старого авто на новое, но за удобством скрываются нюансы: заниженная оценка, неучтенные вложения и хитрые условия дилеров. Разбираемся, когда схема действительно выгодна и что важно знать в 2026 году.Читать далее
-
26.06.2026, 21:09
Ariane 6: новый этап для европейской космической отрасли и независимости запусков
Европа представила Ariane 6 - ракету, которая способна изменить баланс сил на рынке космических запусков. В условиях ужесточения стандартов и конкуренции этот проект становится ключевым для технологической независимости и развития национальных программ.Читать далее
-
26.06.2026, 21:05
Honda возвращает Element: культовый кроссовер с новым дизайном и амбициями на рынке
Honda готовит к возвращению культовый кроссовер Element, который исчез с рынка в 2011 году. Модель сохранит узнаваемый угловатый дизайн и ориентируется на любителей активного отдыха. Почему именно сейчас этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте SUV - в нашем материале.Читать далее