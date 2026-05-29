Безопасность авто проверили новым способом: результат удивил даже экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 11:19

Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания

Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания

Безопасность авто проверили новым способом: результат удивил даже экспертов

Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания

Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.

Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на результаты нового краш-теста Geely EX5 EM-i - гибридного кроссовера, который официально продается в России. Испытание провели по уникальной методике, ранее не применявшейся в мировой автоиндустрии. Сценарий включал двойное боковое столкновение: с одной стороны автомобиль был припаркован у металлического столба, а с другой - в него на скорости 60 км/ч врезался мобильный барьер весом 1400 кг. В результате Geely EX5 EM-i оказался зажат между двумя препятствиями, что позволило максимально проверить прочность кузова и эффективность систем безопасности.

После удара автомобиль автоматически включил аварийную сигнализацию, отключил высоковольтное питание батареи и электромотора, а также разблокировал двери. Каркас кузова поглотил основную часть энергии, сохранив жизненное пространство для водителя и пассажиров. Все подушки безопасности сработали штатно, а ремни натянулись, минимизируя риск травм. Двери открылись без усилий, не потребовалось специальное оборудование. Важно, что в батарее не обнаружили признаков повреждений или перегрева - это критично для гибридных моделей.

Фото: Geely

Такой подход к испытаниям - редкость даже для европейских стандартов. Geely EX5 EM-i уже проходил классические тесты Euro NCAP и ANCAP, где получил максимальные пять звезд. Высокий результат объясняется тем, что 68% кузова выполнено из прочной стали, а жесткость на кручение достигает 29 100 Нм/град. Кроме того, кроссовер успешно выдержал тест на одновременный прокол батареи и топливного бака в шести точках, что подтверждает надежность обеих систем.

В комплектацию Geely EX5 EM-i входят шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочные. За безопасность отвечают современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, распознавание знаков, предупреждение об опасности при открытии дверей и помощь при движении задним ходом. Такой набор функций редко встречается в сегменте доступных гибридов.

Для справки: Geely располагает крупнейшим в мире центром тестирования безопасности автомобилей площадью 45 000 м² в Китае. Здесь применяют лучшие мировые практики и собственные разработки, что позволило компании установить пять рекордов Гиннеса. Судя по результатам последнего испытания, Geely EX5 EM-i может считаться одним из самых защищенных кроссоверов в своем классе. Это особенно актуально для российских дорог, где риск сложных ДТП остается высоким.

Упомянутые модели: Geely EX5
Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Тверь Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться