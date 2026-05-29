Безопасность авто проверили новым способом: результат удивил даже экспертов

29 мая 2026, 11:19
Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания
Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания
Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.
Российским автомобилистам стоит обратить внимание на результаты нового краш-теста Geely EX5 EM-i - гибридного кроссовера, который официально продается в России. Испытание провели по уникальной методике, ранее не применявшейся в мировой автоиндустрии. Сценарий включал двойное боковое столкновение: с одной стороны автомобиль был припаркован у металлического столба, а с другой - в него на скорости 60 км/ч врезался мобильный барьер весом 1400 кг. В результате Geely EX5 EM-i оказался зажат между двумя препятствиями, что позволило максимально проверить прочность кузова и эффективность систем безопасности.
После удара автомобиль автоматически включил аварийную сигнализацию, отключил высоковольтное питание батареи и электромотора, а также разблокировал двери. Каркас кузова поглотил основную часть энергии, сохранив жизненное пространство для водителя и пассажиров. Все подушки безопасности сработали штатно, а ремни натянулись, минимизируя риск травм. Двери открылись без усилий, не потребовалось специальное оборудование. Важно, что в батарее не обнаружили признаков повреждений или перегрева - это критично для гибридных моделей.
Такой подход к испытаниям - редкость даже для европейских стандартов. Geely EX5 EM-i уже проходил классические тесты Euro NCAP и ANCAP, где получил максимальные пять звезд. Высокий результат объясняется тем, что 68% кузова выполнено из прочной стали, а жесткость на кручение достигает 29 100 Нм/град. Кроме того, кроссовер успешно выдержал тест на одновременный прокол батареи и топливного бака в шести точках, что подтверждает надежность обеих систем.
В комплектацию Geely EX5 EM-i входят шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочные. За безопасность отвечают современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, распознавание знаков, предупреждение об опасности при открытии дверей и помощь при движении задним ходом. Такой набор функций редко встречается в сегменте доступных гибридов.
Для справки: Geely располагает крупнейшим в мире центром тестирования безопасности автомобилей площадью 45 000 м² в Китае. Здесь применяют лучшие мировые практики и собственные разработки, что позволило компании установить пять рекордов Гиннеса. Судя по результатам последнего испытания, Geely EX5 EM-i может считаться одним из самых защищенных кроссоверов в своем классе. Это особенно актуально для российских дорог, где риск сложных ДТП остается высоким.
Похожие материалы Джили
-
01.05.2026, 16:56
Geely Cityray и Geely EX5: сравнение бензинового и электрического кроссоверов
Два кроссовера Geely - Cityray и EX5 - оказались в центре внимания из-за сходства в габаритах и разницы в типе двигателя. Почему этот выбор стал актуальным именно сейчас, какие плюсы и минусы скрывают оба варианта, и что может повлиять на решение автолюбителя - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: разница в цене минимальна.Читать далее
-
15.04.2026, 09:15
Geely EX5 EM-i 2025: опыт эксплуатации, особенности гибрида и нюансы обслуживания
Подробный разбор реального опыта владения новым гибридом Geely EX5 EM-i 2025: как проходил выбор, что удивило в эксплуатации, какие нюансы выявились на трассе и в городе. Какие сервисные моменты часто упускают и что важно знать перед покупкой - рассказываем, почему этот отзыв актуален именно сейчас.Читать далее
-
14.04.2026, 06:48
Москвич 3е, Zeekr 001, Avatr 11 и Nissan Leaf: какие электромобили выбирают в столице
В Москве электромобили перестали быть экзотикой: их выбирают для такси, бизнеса и личного пользования. Какие модели оказались в топе, что влияет на спрос и почему столица стала лидером по развитию электротранспорта - рассказываем в деталях.Читать далее
-
31.03.2026, 06:09
Geely EX5 EM-i 2025: новый гибрид с минималистичным салоном и продвинутым управлением
Geely EX5 EM-i 2025 - свежий взгляд на гибридные автомобили с акцентом на комфорт и функциональность. Владелец делится опытом эксплуатации, отмечая эргономику, интуитивное управление и богатую комплектацию. Почему этот гибрид может стать новым стандартом в своем классе - в подробном обзоре.Читать далее
-
18.03.2026, 14:24
Российский рынок электромобилей прибавил 23%: какие бренды в лидерах продаж
В России за первые два месяца 2026 года продажи новых электромобилей выросли на 23%. На рынке появились неожиданные лидеры, а некоторые бренды, напротив, столкнулись с падением спроса. Эксперты отмечают, что динамика продаж меняется быстрее, чем ожидали аналитики. Какие марки оказались в топе, а кто потерял позиции - разбираемся в деталях. Читать далее
-
05.03.2026, 17:52
PepsiCo начала обновление автопарка: 130 электрокроссоверов Geely EX5 для России
PepsiCo сделала ставку на электромобили: компания закупила 130 новых Geely EX5 для своих сотрудников в России. Это только первый шаг в масштабной программе перехода на экологичный транспорт. Почему именно сейчас крупные бренды меняют подход к корпоративным авто и что это даст рынку - разбираемся в деталях. Какие перспективы у электрокроссоверов и как изменится работа торговых представителей - эксперты уже делятся мнениями.Читать далее
-
21.02.2026, 15:35
Geely EX5: реальные проблемы нового электрокроссовера на дорогах
Geely EX5 обещал стать технологическим прорывом среди электрокаров, но первые владельцы уже отмечают ряд недостатков. Как проявляют себя запас хода, эргономика и электроника в реальных условиях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 15:57
Гибридный Geely EX5 EM-i: особенности, комплектации и нюансы эксплуатации
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i оказался в центре внимания после тестов в России. Модель выделяется аэродинамикой, вместительным багажником и современным салоном, но не лишена спорных моментов. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:32
Белорусский электромобиль: почему проект оказался сложнее ожиданий
Попытка создать собственный электромобиль в Беларуси столкнулась с неожиданными трудностями. Почему амбициозный проект оказался не таким простым, как казалось, и что теперь ждет белорусский автопром — разбираемся в деталях. Важно для всех, кто следит за развитием электротранспорта и отечественных технологий.Читать далее
-
17.01.2026, 14:59
Топ-5 гибридных авто с самой низкой стоимостью километра в России — кто удивит
В России провели тест-драйв 11 гибридных машин. Эксперты выяснили, сколько стоит проехать километр на каждой. Результаты удивили даже скептиков. В лидерах оказались не те, на кого ставили.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
01.05.2026, 16:56
Geely Cityray и Geely EX5: сравнение бензинового и электрического кроссоверов
Два кроссовера Geely - Cityray и EX5 - оказались в центре внимания из-за сходства в габаритах и разницы в типе двигателя. Почему этот выбор стал актуальным именно сейчас, какие плюсы и минусы скрывают оба варианта, и что может повлиять на решение автолюбителя - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: разница в цене минимальна.Читать далее
-
15.04.2026, 09:15
Geely EX5 EM-i 2025: опыт эксплуатации, особенности гибрида и нюансы обслуживания
Подробный разбор реального опыта владения новым гибридом Geely EX5 EM-i 2025: как проходил выбор, что удивило в эксплуатации, какие нюансы выявились на трассе и в городе. Какие сервисные моменты часто упускают и что важно знать перед покупкой - рассказываем, почему этот отзыв актуален именно сейчас.Читать далее
-
14.04.2026, 06:48
Москвич 3е, Zeekr 001, Avatr 11 и Nissan Leaf: какие электромобили выбирают в столице
В Москве электромобили перестали быть экзотикой: их выбирают для такси, бизнеса и личного пользования. Какие модели оказались в топе, что влияет на спрос и почему столица стала лидером по развитию электротранспорта - рассказываем в деталях.Читать далее
-
31.03.2026, 06:09
Geely EX5 EM-i 2025: новый гибрид с минималистичным салоном и продвинутым управлением
Geely EX5 EM-i 2025 - свежий взгляд на гибридные автомобили с акцентом на комфорт и функциональность. Владелец делится опытом эксплуатации, отмечая эргономику, интуитивное управление и богатую комплектацию. Почему этот гибрид может стать новым стандартом в своем классе - в подробном обзоре.Читать далее
-
18.03.2026, 14:24
Российский рынок электромобилей прибавил 23%: какие бренды в лидерах продаж
В России за первые два месяца 2026 года продажи новых электромобилей выросли на 23%. На рынке появились неожиданные лидеры, а некоторые бренды, напротив, столкнулись с падением спроса. Эксперты отмечают, что динамика продаж меняется быстрее, чем ожидали аналитики. Какие марки оказались в топе, а кто потерял позиции - разбираемся в деталях. Читать далее
-
05.03.2026, 17:52
PepsiCo начала обновление автопарка: 130 электрокроссоверов Geely EX5 для России
PepsiCo сделала ставку на электромобили: компания закупила 130 новых Geely EX5 для своих сотрудников в России. Это только первый шаг в масштабной программе перехода на экологичный транспорт. Почему именно сейчас крупные бренды меняют подход к корпоративным авто и что это даст рынку - разбираемся в деталях. Какие перспективы у электрокроссоверов и как изменится работа торговых представителей - эксперты уже делятся мнениями.Читать далее
-
21.02.2026, 15:35
Geely EX5: реальные проблемы нового электрокроссовера на дорогах
Geely EX5 обещал стать технологическим прорывом среди электрокаров, но первые владельцы уже отмечают ряд недостатков. Как проявляют себя запас хода, эргономика и электроника в реальных условиях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 15:57
Гибридный Geely EX5 EM-i: особенности, комплектации и нюансы эксплуатации
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i оказался в центре внимания после тестов в России. Модель выделяется аэродинамикой, вместительным багажником и современным салоном, но не лишена спорных моментов. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:32
Белорусский электромобиль: почему проект оказался сложнее ожиданий
Попытка создать собственный электромобиль в Беларуси столкнулась с неожиданными трудностями. Почему амбициозный проект оказался не таким простым, как казалось, и что теперь ждет белорусский автопром — разбираемся в деталях. Важно для всех, кто следит за развитием электротранспорта и отечественных технологий.Читать далее
-
17.01.2026, 14:59
Топ-5 гибридных авто с самой низкой стоимостью километра в России — кто удивит
В России провели тест-драйв 11 гибридных машин. Эксперты выяснили, сколько стоит проехать километр на каждой. Результаты удивили даже скептиков. В лидерах оказались не те, на кого ставили.Читать далее