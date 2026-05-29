Безопасность авто проверили новым способом: результат удивил даже экспертов

Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания

Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на результаты нового краш-теста Geely EX5 EM-i - гибридного кроссовера, который официально продается в России. Испытание провели по уникальной методике, ранее не применявшейся в мировой автоиндустрии. Сценарий включал двойное боковое столкновение: с одной стороны автомобиль был припаркован у металлического столба, а с другой - в него на скорости 60 км/ч врезался мобильный барьер весом 1400 кг. В результате Geely EX5 EM-i оказался зажат между двумя препятствиями, что позволило максимально проверить прочность кузова и эффективность систем безопасности.

После удара автомобиль автоматически включил аварийную сигнализацию, отключил высоковольтное питание батареи и электромотора, а также разблокировал двери. Каркас кузова поглотил основную часть энергии, сохранив жизненное пространство для водителя и пассажиров. Все подушки безопасности сработали штатно, а ремни натянулись, минимизируя риск травм. Двери открылись без усилий, не потребовалось специальное оборудование. Важно, что в батарее не обнаружили признаков повреждений или перегрева - это критично для гибридных моделей.

Такой подход к испытаниям - редкость даже для европейских стандартов. Geely EX5 EM-i уже проходил классические тесты Euro NCAP и ANCAP, где получил максимальные пять звезд. Высокий результат объясняется тем, что 68% кузова выполнено из прочной стали, а жесткость на кручение достигает 29 100 Нм/град. Кроме того, кроссовер успешно выдержал тест на одновременный прокол батареи и топливного бака в шести точках, что подтверждает надежность обеих систем.

В комплектацию Geely EX5 EM-i входят шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочные. За безопасность отвечают современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, распознавание знаков, предупреждение об опасности при открытии дверей и помощь при движении задним ходом. Такой набор функций редко встречается в сегменте доступных гибридов.

Для справки: Geely располагает крупнейшим в мире центром тестирования безопасности автомобилей площадью 45 000 м² в Китае. Здесь применяют лучшие мировые практики и собственные разработки, что позволило компании установить пять рекордов Гиннеса. Судя по результатам последнего испытания, Geely EX5 EM-i может считаться одним из самых защищенных кроссоверов в своем классе. Это особенно актуально для российских дорог, где риск сложных ДТП остается высоким.