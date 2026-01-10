Семейный гибрид или экономия на топливе — что выберете вы?

Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км

Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?

Большой и экономичный кроссовер для повседневных и семейных поездок - мечта, которая редко становится реальностью на российском рынке. Geely вовремя уловила этот тренд и предложила гибридную версию EX5 EM-i, которая стала логичным продолжением электрического EX5.

Электрический EX5 отличился плавностью хода и динамикой, но разочаровал скромным запасом хода - реальная дальность хода не превысила 300 км, что для путешествий по России явно мало. Гибридная версия EM-i обещает почти 950 км на одном баке и заряде.

Фото: Geely

Внешность и отличия от электрокара

Снаружи гибридный EX5 почти не отличается от электрической версии. Одинаковая модульная платформа GEA, схожие пропорции, но есть детали, которые выдают гибрид: классические дверные ручки, новые накладки на арках и оригинальные колесные диски. Габариты тоже изменились - гибрид стал длиннее и выше, хотя визуально это не бросается в глаза.

Передняя часть у EM-i заметно отличается: фары расположены ниже, бампер и капот переработаны. Сзади номерной знак переехал на крышку багажника, а лючок для зарядки теперь на правом заднем крыле. Бензиновый бак - с противоположной стороны. Зарядка батареи емкостью 18,4 кВт·ч занимает до трех часов от обычной розетки и менее часа от быстрой станции.

Интерьер и оснащение

Внутри EX5 EM-i - почти новый автомобиль. Интерьер переработан: мягкий пластик, приятная искусственная кожа, много пространства. Кресла с технологией нулевого давления и удобными подушками, кармашки в спинках сидений - все для комфорта. Большинство функций спрятано в меню 15,4-дюймового планшета, что не всегда удобно.

Руль регулируется в двух плоскостях, центральная консоль стала практичнее - места для смартфонов расположены выше, чем обычно. Кнопок управления климатом немного, а сам климат-контроль - только однозонный, что удивляет для семейного авто. Черный глянцевый пластик быстро покрывается царапинами. В нижней части консоли - розетка на 12 В и два USB, подстаканники ближе к подлокотнику. Центральный бокс небольшой, но удобный. Панорамная крыша и рейлинги доступны только в топовых версиях.

В старшей комплектации - аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя. Однако тонкие настройки звука урезаны. Подсветка бардачка и зеркал - только в максимальной версии.

Второй ряд и багажник

Задний диван просторный, трое взрослых разместятся без проблем. Есть отдельные решетки вентиляции, подогревы и два USB-разъема. Спинка регулируется по наклону. Багажник у гибрида больше, чем у электрокара - 528 литров. Но розеток на 12 или 220 В нет, а для подключения внешних устройств нужен отдельный кабель. Запаски тоже не предусмотрено - только ремкомплект.

Впечатления от езды и технические особенности

Ассистенты водителя в EX5 EM-i слишком навязчивы: перед каждой поездкой приходится отключать удержание в полосе и вибрацию руля, иначе автомобиль будет напоминать о себе звуками и подергиваниями. Настройки сбрасываются после каждой остановки, что раздражает. При отпускании газа машина не замедляется - рекуперация сбрасывается.

На ходу гибрид ведет себя мягко, комфортно проходит повороты, но руль не дает обратной связи. Динамика разгона - около 8,1 секунды до сотни, что для семейного кроссовера вполне достойно. Под капотом - 1,5-литровый атмосферник на 99 л.с. и электромотор на 218 л.с. Батарея - литий-железо-фосфатная, 18,4 кВт·ч.

На электротяге можно проехать до 100 км. В смешанном режиме расход топлива - 6,2 л на 100 км, а бак на 51 литр позволяет преодолеть до 800 км без дозаправки.

Комплектации и цены

В России представлено две версии: Pro и Max. Стоимость - от 3 569 990 до 3 869 990 рублей. В базовой комплектации - 18-дюймовые диски, подогревы, ассистенты, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света. Нет подсветки в козырьках и бардачке, продвинутой музыки, автозатемнения зеркал и подогрева второго ряда. Max добавляет расширенный набор ассистентов, аудиосистему Flyme Sound, проекционный дисплей, панорамную крышу, 19-дюймовые колеса и электропривод багажника.

Плюсы: высокий комфорт, просторный салон, отличная работа гибридной установки, низкий расход, возможность ездить на электротяге, разумная цена. Минусы: излишняя навязчивость ассистентов, сброс настроек, странности в меню, управление через сенсор, однозонный климат, отсутствие розетки на 220 В.

Geely EX5 EM-i - технологичный и приятный в управлении кроссовер, который подойдет тем, кто ценит экономию и комфорт. Для драйверов он не создан, но для семейных поездок и дачных маршрутов - самое то. Детские болезни есть, но потенциал у модели огромный.