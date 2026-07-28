Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 13:03

Geely EX5: новые поставки электрокроссоверов в Россию и ситуация на складах

Geely EX5: новые поставки электрокроссоверов в Россию и ситуация на складах

Почему на самом деле Geely EX5 исчез из салонов Петербурга: названа реальная причина

Geely EX5: новые поставки электрокроссоверов в Россию и ситуация на складах

В дилерских центрах Санкт-Петербурга неожиданно пропал Geely EX5, что вызвало вопросы у покупателей. Как выяснилось, модель не исчезла с рынка, а ситуация связана с особенностями логистики и складских запасов. Почему это важно сейчас, какие комплектации доступны и что ждать дальше - разбираемся подробно.

В дилерских центрах Санкт-Петербурга неожиданно пропал Geely EX5, что вызвало вопросы у покупателей. Как выяснилось, модель не исчезла с рынка, а ситуация связана с особенностями логистики и складских запасов. Почему это важно сейчас, какие комплектации доступны и что ждать дальше - разбираемся подробно.

В последние недели российские автолюбители заметили, что электрокроссовер Geely EX5 стал недоступен в ряде дилерских центров Санкт-Петербурга. Это вызвало волну обсуждений среди потенциальных покупателей, ведь интерес к электромобилям в России продолжает расти, а любые перебои с поставками воспринимаются как тревожный сигнал для рынка.

Как сообщает «Российская Газета», представители Geely официально прокомментировали ситуацию: модель EX5 по-прежнему предлагается российским клиентам, а отсутствие машин в отдельных автосалонах объясняется временными особенностями распределения складских запасов. На центральных складах Geely автомобили есть, и в ближайшее время ожидаются новые партии, которые поступят в дилерские сети по всей стране.

В базовой версии Geely EX5 Pro предусмотрен полный зимний пакет, шесть подушек безопасности, система стабилизации, камеры кругового обзора, электромеханический стояночный тормоз, контроль давления в шинах, кожаный салон, мультимедийная система с крупным 15,4-дюймовым экраном, цифровая приборная панель, регулируемый второй ряд сидений и круиз-контроль. Такой набор опций редко встречается в сегменте электрокроссоверов по сопоставимой цене.

Независимо от комплектации, Geely EX5 оснащается электромотором мощностью 218 л.с., который приводит в движение передние колеса, а литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода до 430 км на одной зарядке. Стоимость автомобиля стартует от 4 099 990 рублей, что делает его одним из наиболее доступных предложений среди новых электромобилей на российском рынке.

Интересно, что подобные ситуации с временным отсутствием отдельных моделей в салонах не редкость для российского авторынка. Например, недавно внимание общественности привлекла тема синхронного повышения цен на топливо, что также связано с логистикой и особенностями работы сетей. Подробнее о том, как такие процессы влияют на рынок, можно узнать в материале о расследовании ФАС против сетей АЗС.

По имеющимся данным, Geely не планирует сокращать поставки EX5 в Россию, а временные перебои с наличием связаны с внутренними процессами распределения автомобилей между регионами. Для покупателей это означает, что при желании приобрести Geely EX5 стоит уточнять наличие не только в ближайшем салоне, но и на складах официального импортера. Важно отметить, что спрос на электромобили в России постепенно растет, а производители, такие как Geely, стараются оперативно реагировать на изменения рынка. Для сравнения: в 2025 году продажи электрокаров в стране увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает актуальность темы и для дилеров, и для покупателей.

Упомянутые марки: Geely
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