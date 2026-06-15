Лидар на крыше и камеры в спойлере: Geely EX5 получил автопилот и продвинутую безопасность - изучаем обновления

Geely EX5 стал мощнее и сменил привод: что изменилось в новой версии

Популярный электрокроссовер Geely EX5 заметно обновился: инженеры усилили мотор, изменили привод и отказались от выдвижных ручек. В Китае уже обсуждают, как эти перемены скажутся на безопасности и удобстве. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.

Популярный электрокроссовер Geely EX5 заметно обновился: инженеры усилили мотор, изменили привод и отказались от выдвижных ручек. В Китае уже обсуждают, как эти перемены скажутся на безопасности и удобстве. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о серьезном обновлении Geely EX5 может стать поводом задуматься о выборе электрокроссовера. Китайский бренд не просто усилил характеристики, а сделал ряд изменений, которые напрямую влияют на эксплуатацию и восприятие автомобиля на рынке.

В свежей версии Geely EX5 инженеры перенесли зарядный порт с передней части на заднее крыло, что упростило доступ при зарядке на большинстве станций. На крыше теперь установлен лидар - этот элемент отвечает за работу автопилота и позволяет рассчитывать на более продвинутые функции помощи водителю. Камеры появились не только на передних крыльях, но и в спойлере, что расширяет возможности систем безопасности и контроля за дорогой, рассказывает издание .

Внешний вид кроссовера стал заметно агрессивнее: новый бампер с активным воздухозаборником не только подчеркивает стиль, но и улучшает аэродинамику. Длина кузова увеличилась на 21 мм, а колесные диски теперь доступны в двух вариантах - 18 и 19 дюймов. Но главное - привод сменился с переднего на задний, а под капотом теперь трудится электромотор мощностью 329 л.с., что на 114 сил больше, чем у предыдущей версии. Максимальная скорость выросла до 201 км/ч, что делает EX5 одним из самых динамичных представителей своего класса.

Особое внимание привлек отказ от выдвижных дверных ручек в пользу классических. Причина проста: в Китае такие ручки признали потенциально опасными и с 2027 года планируют их запретить. Производители уже начали возвращаться к проверенным решениям, чтобы не столкнуться с ограничениями в будущем. Подобные перемены затрагивают не только Geely - например, в других моделях, как отмечалось в материале о проблемах с Zeekr 9X, конструктивные особенности тоже становятся поводом для обсуждения среди владельцев (подробности о массовых поломках Zeekr 9X).

В Китае такие шаги объясняют заботой о безопасности и удобстве пользователей. По имеющимся данным, традиционные ручки проще в обслуживании и реже выходят из строя в экстремальных условиях. Лидар на крыше - не просто модная опция, а важный элемент для развития беспилотных технологий, которые постепенно становятся стандартом даже в массовых моделях. Перенос зарядного порта - еще один пример того, как производители учитывают реальные сценарии эксплуатации, а не только дизайн.

В целом, обновленный Geely EX5 выглядит как ответ на новые требования рынка и законодательства. Для российских покупателей это может означать, что в ближайшие годы подобные перемены затронут и другие популярные модели. Важно помнить: даже небольшие конструктивные изменения способны существенно повлиять на удобство, безопасность и стоимость владения электромобилем.