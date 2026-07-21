Почему эксперты считают систему полного привода Battleship 700 новой вехой для сегмента SUV

Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC

Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.

Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.

Geely Galaxy анонсировала премьеру своего нового внедорожника Battleship 700 — презентация состоится 24 июля 2026 года. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря трехмоторной гибридной силовой установке мощностью 830 кВт (1129 л.с.) и продвинутой системе полного привода, что выгодно отличает ее от конкурентов в сегменте средних и крупных внедорожников.

Габариты Battleship 700 впечатляют: длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, колесная база — 2900 мм. В зависимости от комплектации высота кузова варьируется от 1895 до 1925 мм. Салон рассчитан на пятерых, а интерьер ориентирован на комфорт и функциональность. Внешний вид отличается угловатыми формами и сквозными дневными ходовыми огнями, что делает автомобиль легко узнаваемым на дороге.

Три электромотора работают в связке с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала. Система автоматически выбирает режим работы — передний, задний или полный привод — в зависимости от дорожных условий. Это позволяет не только экономить электроэнергию на асфальте, но и обеспечивать устойчивость тяги на бездорожье. Удельная мощность на уровне 392 л.с. на тонну обеспечивает динамику, сравнимую с некоторыми спорткарами.

Технология динамического управления GVMC от Geely отвечает за устойчивость и контроль в сложных дорожных ситуациях. Производитель отметил, что Battleship 700 успешно прошел «лосиный тест» на скорости 80 км/ч — показатель, который редко встречается среди внедорожников такого класса. Для бездорожья предусмотрен режим краба (диагональное движение) и разворот на месте, а максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Внедорожник научился продолжать движение даже при спущенных шинах благодаря специальной системе предварительной подготовки. Автоматический объезд препятствий подключается на сложных участках, а спутниковая связь обеспечивает навигацию и связь там, где отсутствует мобильное покрытие. Запасное колесо на задней двери придает модели выраженный внедорожный характер.

Внутри Battleship 700 установлены панорамный люк и аудиосистема с динамиками в подголовниках передних кресел. Водителю доступны четыре режима движения: Smart, Economic, Comfortable и Sport. Управление осуществляется с помощью физических кнопок и ручек, что особенно ценят те, кто предпочитает тактильное управление сенсорным панелям.

Geely Galaxy позиционирует Battleship 700 как внедорожник повышенной проходимости с элементами искусственного интеллекта. Электронные системы управления играют ключевую роль в адаптации автомобиля к различным условиям. Как пишет IT Home, старт продаж намечен на 2026 год, однако цены пока не разглашаются.

Интересно, что в истории автопрома уже были попытки создать уникальные модели для российского рынка. Например, прототип РАФ-М1 «Роксана» рассматривался как возможный прорыв в сегменте микроавтобусов, но так и не был запущен в серию — подробнее об этом можно узнать в материале о недооцененных советских прототипах .