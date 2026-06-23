Geely показала внедорожник и раскрыла, когда начнутся продажи в России

Geely Galaxy Cruiser 700: новые фото и детали о старте продаж гибридного внедорожника

Geely представила свежие изображения внедорожника Galaxy Cruiser 700, который уже готов к серийному выпуску. Модель выделяется необычным дизайном и мощной гибридной установкой. Почему этот автомобиль может изменить рынок и что известно о его появлении в России - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что концепт почти не изменился с момента показа в Шанхае. Какие еще сюрпризы готовит производитель - в нашем материале.

Geely представила свежие изображения внедорожника Galaxy Cruiser 700, который уже готов к серийному выпуску. Модель выделяется необычным дизайном и мощной гибридной установкой. Почему этот автомобиль может изменить рынок и что известно о его появлении в России - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что концепт почти не изменился с момента показа в Шанхае. Какие еще сюрпризы готовит производитель - в нашем материале.

Для российских автолюбителей новость о появлении новых официальных снимков Geely Galaxy Cruiser 700 может стать поводом задуматься о переменах на рынке внедорожников. Китайский бренд не просто показал очередную новинку - речь идет о модели, которая уже готова к запуску в серию и может задать новые стандарты в сегменте гибридных автомобилей.

Galaxy Cruiser 700 сразу привлекает внимание своим внешним видом: зеленый кузов, затемненные стойки, вертикальные фонари с тремя отдельными секциями, а также запасное колесо, закрепленное на двери багажника. На крыше установлен сенсор LiDAR, а в переднем бампере - радар миллиметрового диапазона. Такой набор технологий говорит о серьезном подходе к безопасности и возможностях внедорожника.

Техническая часть не менее впечатляющая. В движение автомобиль приводит параллельная гибридная система, сочетающая двигатель внутреннего сгорания и три электромотора. Совокупная мощность установки - 1129 л.с., что делает Galaxy Cruiser 700 одним из самых мощных представителей своего класса. Старт продаж намечен уже на этот год, а серийная версия практически полностью повторяет концепт, который был показан на автосалоне в Шанхае год назад.

Фото: Geely

Пока неизвестно, появится ли Galaxy Cruiser 700 на российском рынке. В пресс-службе Geely традиционно воздерживаются от комментариев по поводу продуктовых планов. Однако интерес к новинке уже заметен: многие эксперты отмечают, что такой внедорожник может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет современные технологии и высокий уровень комфорта. Кстати, недавно на рынке появились и другие интересные модели - например, в Перми был замечен новый фургон SKM M9, который также вызвал немало обсуждений среди специалистов и автолюбителей (подробности о запуске и комплектациях).

Если говорить о тенденциях, стоит отметить, что китайские производители все чаще делают ставку на гибридные и электрические технологии. Geely уже запустила продажи гибридного седана Emgrand, а теперь готовит к выходу и внедорожник с рекордной мощностью. Для российского рынка это может означать усиление конкуренции и появление новых интересных предложений в сегменте SUV. Важно добавить, что подобные модели часто становятся объектом внимания не только из-за технических характеристик, но и благодаря современному дизайну и расширенному набору опций. Судя по всему, в ближайшие месяцы можно ожидать новых анонсов и, возможно, официального подтверждения о старте продаж Galaxy Cruiser 700 в России.