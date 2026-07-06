Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 14:29

Geely Galaxy Cruiser 700: официальные фото интерьера и новые детали о гибриде

Geely Galaxy Cruiser 700: официальные фото интерьера и новые детали о гибриде

Почему эксперты считают интерьер Geely Galaxy Cruiser 700 шагом вперед и что изменилось

Geely Galaxy Cruiser 700: официальные фото интерьера и новые детали о гибриде

На рынке полноразмерных кроссоверов появился новый игрок - Geely Galaxy Cruiser 700. Модель с подключаемым гибридом уже вызвала интерес у российских автолюбителей. Официальные фото интерьера раскрывают неожиданные решения, а эксперты отмечают важные отличия от концепта. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

На рынке полноразмерных кроссоверов появился новый игрок - Geely Galaxy Cruiser 700. Модель с подключаемым гибридом уже вызвала интерес у российских автолюбителей. Официальные фото интерьера раскрывают неожиданные решения, а эксперты отмечают важные отличия от концепта. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Появление официальных изображений интерьера Geely Galaxy Cruiser 700 стало заметным событием для российского рынка: модель с подключаемым гибридом может изменить расстановку сил в сегменте полноразмерных кроссоверов. Для многих покупателей важны не только технические характеристики, но и уровень комфорта, а также современные решения в салоне. Именно поэтому интерес к новинке столь высок - особенно на фоне растущего спроса на гибридные автомобили.

Фото: Geely

Как сообщает Российская Газета, интерьер серийного Geely Galaxy Cruiser 700 во многом повторяет концепт, представленный на автосалоне в Шанхае год назад. Однако в серийной версии появились заметные отличия. Например, цифровая приборная панель стала крупнее и глубже интегрирована в переднюю панель, что создает ощущение технологичности. Перед пассажиром теперь установлен узкий дополнительный дисплей вместо нескольких маленьких экранов, как это было у концепта. Селектор автоматизированной трансмиссии сохранил авиационный стиль и по-прежнему выглядит эффектно.

Фото: Geely

Центральный тоннель оборудован площадкой для беспроводной зарядки и двумя рядами физических клавиш, отвечающих за внедорожные режимы и управление блокировками. В отделке салона использованы премиальные материалы, а среди опций - панорамная крыша и акустика с динамиками, встроенными в подголовники передних сидений. Такой подход подчеркивает стремление Geely конкурировать с более дорогими брендами, предлагая высокий уровень оснащения.

Фото: Geely

Техническая часть также заслуживает внимания. Geely Galaxy Cruiser 700 оснащен параллельным гибридом: 2-литровый турбомотор работает в связке с тремя электродвигателями, суммарная мощность которых достигает 1129 л.с. Тяговая батарея на 70 кВт⋅ч позволяет проехать до 350 км на электротяге, а сверхбыстрая зарядка делает эксплуатацию гибрида удобнее. Платформа Sustainable Experience Architecture Off-Road предусматривает steer-by-wire и активное распределение крутящего момента, что должно положительно сказаться на управляемости и проходимости.

Интересно, что в сегменте гибридных кроссоверов конкуренция становится все острее. Например, недавно мы рассказывали о том, как гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV меняет привычки водителей и какие нюансы стоит учитывать при выборе такого автомобиля. На этом фоне появление Geely Galaxy Cruiser 700 с продвинутыми технологиями и премиальным интерьером может стать новым ориентиром для рынка.

По информации Российская Газета, старт продаж Geely Galaxy Cruiser 700 намечен на текущий год, однако пока не ясно, появится ли модель в России официально. Для справки: в Китае Geely активно развивает линейку гибридов, а недавно компания начала продажи седана Emgrand с аналогичной технологией. Если судить по представленным данным, новинка способна заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет современный и технологичный кроссовер с акцентом на комфорт и автономность. Важно отметить, что такие модели могут стать ответом на растущий интерес к экологичным и экономичным автомобилям, особенно в условиях меняющегося рынка и ужесточения экологических требований.

Упомянутые марки: Geely
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