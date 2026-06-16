1192 л.с. и три электромотора: Geely Galaxy Cruiser 700 бросает вызов Land Rover и Mercedes

16 июня 2026, 13:11
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Geely раскрыла свежие подробности о внедорожнике Galaxy Cruiser 700, который может изменить представление о гибридных SUV. Модель удивляет сочетанием мощности и массы, а также необычным ретро-дизайном. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эту новинку, и какие конкуренты уже готовятся к соперничеству - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о характеристиках Geely Galaxy Cruiser 700 может стать поводом задуматься о будущем рынке внедорожников. Китайский производитель продолжает удивлять не только необычным подходом к дизайну, но и техническими решениями, которые способны изменить баланс сил в сегменте крупных SUV. В условиях, когда конкуренция среди гибридных моделей становится все острее, появление столь мощного и технологичного автомобиля может повлиять на выбор покупателей и даже на ценовую политику других брендов.
Сейчас Geely официально раскрыла новые детали о Galaxy Cruiser 700. Внедорожник оснащен параллельной гибридной установкой, суммарная мощность которой достигает 830 кВт, что эквивалентно 1192 л.с. Это один из самых высоких показателей среди серийных гибридных SUV. При этом соотношение мощности к массе составляет 392 л.с. на тонну, а снаряженная масса автомобиля - около 2,88 тонны. Такой баланс позволяет рассчитывать на впечатляющую динамику, несмотря на внушительные габариты.
В конструкции Galaxy Cruiser 700 применены три электромотора, два из которых размещены на задней оси. Их объединяет гидравлическая муфта, что дает возможность перераспределять крутящий момент между колесами для лучшей проходимости и устойчивости на сложных покрытиях. Это решение может заинтересовать тех, кто часто сталкивается с бездорожьем или ценит уверенность на скользких дорогах. Концепт внедорожника впервые был показан на автосалоне в Шанхае в прошлом году и сразу привлек внимание необычным ретро-стилем, тремя сенсорами LiDAR на крыше и высоким дорожным просветом.
В компании отмечают, что Galaxy Cruiser 700 должен выйти на рынок Китая до конца 2026 года, а затем появиться и в других странах. Ожидалось, что серийная версия будет представлена на автосалоне в Пекине этой весной, однако этого не произошло. Такой перенос сроков может быть связан с доработками конструкции или стратегией вывода новинки на рынок. В качестве основных конкурентов Geely называет Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, что подчеркивает амбиции бренда выйти в премиальный сегмент внедорожников.
Интересно, что в последнее время китайские производители все чаще делают ставку на гибридные и электрические технологии, что подтверждается и другими новинками. Например, недавно на рынке появился универсал BYD Seal 06 DM-i Touring, который также удивил сочетанием мощности и доступной цены - подробнее о нем можно узнать в материале о новых гибридных моделях из Китая. Это создает дополнительную конкуренцию и подталкивает производителей к внедрению новых технологий.
Для справки: LiDAR-сенсоры, которыми оснащен Galaxy Cruiser 700, позволяют повысить уровень безопасности и автоматизации управления. Высокий дорожный просвет и продуманная система распределения тяги делают модель потенциально интересной для российских условий эксплуатации. Если судить по представленным данным, Geely делает ставку на сочетание мощности, технологичности и узнаваемого дизайна, что может привлечь внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет альтернативу европейским и японским внедорожникам. В ближайшие годы рынок SUV может серьезно измениться, если подобные модели действительно выйдут в серию и подтвердят заявленные характеристики.
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