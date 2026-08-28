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Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 16:22

Geely Galaxy M9 испытали в экстремальной жаре: что показали тесты в пустыне

Geely Galaxy M9 испытали в экстремальной жаре: что показали тесты в пустыне

Искусственный интеллект против зноя: китайцы испытали флагманский гибрид там, где плавится асфальт

Geely Galaxy M9 испытали в экстремальной жаре: что показали тесты в пустыне

Geely провела испытания своего нового гибридного кроссовера Galaxy M9 в условиях экстремальной жары, где температура воздуха достигает 50 градусов. Мало кто знает, как такие тесты влияют на надежность авто, и что это значит для российских покупателей. Рассказываем, какие проблемы выявили инженеры, что изменится в подходе к гибридным технологиям и почему этот опыт может стать ключевым для рынка.

Geely провела испытания своего нового гибридного кроссовера Galaxy M9 в условиях экстремальной жары, где температура воздуха достигает 50 градусов. Мало кто знает, как такие тесты влияют на надежность авто, и что это значит для российских покупателей. Рассказываем, какие проблемы выявили инженеры, что изменится в подходе к гибридным технологиям и почему этот опыт может стать ключевым для рынка.

Для российских автолюбителей новость о том, что Geely Galaxy M9 прошел испытания в одной из самых суровых климатических зон Китая, может стать настоящим ориентиром при выборе нового автомобиля. В условиях, когда летние температуры в некоторых регионах России все чаще приближаются к экстремальным значениям, устойчивость техники к жаре становится не просто преимуществом, а необходимостью. Именно поэтому опыт, полученный инженерами Geely в пустыне Такла-Макан, вызывает особый интерес у тех, кто задумывается о покупке современного гибридного кроссовера.

Как сообщает «Российская Газета», испытания проходили в районе, где воздух прогревается до 50 градусов, а почва - до 70. В таких условиях инженеры проверяли не только надежность силовой установки, но и эффективность системы охлаждения, а также работу интеллектуальных алгоритмов управления. По словам представителей компании, в системе управления используются элементы искусственного интеллекта, что позволяет гибко реагировать на изменения температуры и нагрузки. Такой подход может стать новым стандартом для гибридных моделей, ориентированных на эксплуатацию в сложных климатических условиях.

Geely Galaxy M9 - это флагманский кроссовер длиной 5,2 метра с колесной базой 3,03 метра, который уже доступен на китайском рынке с несколькими вариантами гибридных силовых установок. Базой для всех версий служит 1,5-литровый бензиновый двигатель, а суммарная мощность может варьироваться от 245 до 870 лошадиных сил. Такой разброс позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи - от городской эксплуатации до дальних поездок. Важно отметить, что производитель уделяет особое внимание не только мощности, но и энергоэффективности, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо.

Интересно, что в последнее время российский рынок все чаще сталкивается с появлением новых крупных кроссоверов, способных конкурировать с признанными лидерами сегмента. Например, недавно внимание экспертов привлекла премьера Audi Q9, которая, по мнению специалистов, может изменить расстановку сил среди премиальных моделей. Подробнее о том, как новые кроссоверы влияют на рынок, можно узнать в материале о конкуренции среди крупных кроссоверов.

Возвращаясь к Geely Galaxy M9, стоит добавить, что компания активно внедряет инновационные решения и в области зарядки электромобилей. Ранее представители бренда заявляли о планах сократить время зарядки до 5 минут, что может стать настоящим прорывом для гибридных и электрических моделей. Судя по имеющимся данным, Galaxy M9 может появиться и на российском рынке, где спрос на современные кроссоверы с гибридными технологиями продолжает расти. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность получить автомобиль, адаптированный к самым разным климатическим условиям. Важно помнить, что подобные испытания - не просто маркетинговый ход, а реальный вклад в повышение надежности и безопасности новых моделей.

Упомянутые модели: Geely Galaxy M9
Упомянутые марки: Geely
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