Гибридный кроссовер с запасом хода до 1575 км и премиальным салоном – чем удивит Starship 7 EM-i

Geely Galaxy представила Starship 7 EM-i 2026 года – новый конкурент BYD Song Pro DM-i

Geely Galaxy выпустила Starship 7 EM-i 2026 года. Модель бросает вызов лидерам сегмента. Внедрены новые технологии и расширен электрический пробег. Четыре комплектации по цене от 1,2 млн рублей. В салоне – массажные сиденья и премиальная акустика. Подробности о новинке – в нашем материале.

Китайский автогигант Geely Galaxy официально вывел на рынок свой новый гибридный кроссовер Starship 7 EM-i 2026 модельного года. Эта новинка сразу же оказалась в центре внимания, ведь она ориентирована на прямую конкуренцию с популярной BYD Song Pro DM-i. Производитель предложил сразу четыре версии, стоимость которых варьируется от 95 800 до 123 800 юаней, что по современному курсу составляет примерно от 1,08 до 1,4 миллиона рублей.

Обновленный гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 EM-i дебютировал с ключевым преимуществом — значительно увеличенным запасом хода на электротяге. В зависимости от комплектации, автомобиль может преодолеть на чистой электротяге до 200 километров, что ставит его в один ряд с лидерами сегмента.

Общий запас хода достигает рекордных 1575 км, демонстрируя выдающуюся энергоэффективность. Этому способствует не только новая силовая установка, но и продуманная аэродинамика с одним из лучших в классе коэффициентом лобового сопротивления.

Модель построена на современной платформе GEA, разработанной специально для электрифицированных автомобилей. Экстерьер получил эволюционное обновление, включая новую палитру цветов и выразительную светодиодную графику.

Салон кроссовера ориентирован на комфорт и технологичность. Он оснащен крупным экраном мультимедийной системы, премиальной аудиосистемой и расширенным списком опций, таких как массажные кресла и улучшенная шумоизоляция.

Технической основой стал гибридный комплекс Thor AI Electric Hybrid 2.0, сочетающий бензиновый двигатель с более мощным электромотором. Комплекс интеллектуальных ассистентов обеспечивает высокий уровень помощи водителю.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i позиционируется как сбалансированное предложение в сегменте технологичных кроссоверов, объединяющее дальность хода, богатое оснащение и привлекательную цену.