Цены на модели Geely в Казахстане почти в два раза ниже, чем в России: что происходит с локализацией

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 06:44

Geely Galaxy снизил цены в Казахстане почти вдвое по сравнению с Россией

Geely Galaxy снизил цены в Казахстане почти вдвое по сравнению с Россией

Цены на модели Geely в Казахстане почти в два раза ниже, чем в России: что происходит с локализацией

Geely Galaxy снизил цены в Казахстане почти вдвое по сравнению с Россией

Geely Galaxy объявил о масштабном снижении цен на все свои модели в Казахстане, что резко увеличило доступность автомобилей для местных покупателей. Теперь разница с российским рынком достигает почти двукратного значения, что может повлиять на спрос и конкуренцию в регионе.

Geely Galaxy объявил о масштабном снижении цен на все свои модели в Казахстане, что резко увеличило доступность автомобилей для местных покупателей. Теперь разница с российским рынком достигает почти двукратного значения, что может повлиять на спрос и конкуренцию в регионе.

Geely Galaxy неожиданно для рынка объявила о масштабном снижении цен на все свои автомобили в Казахстане. Теперь минимальная стоимость модели составляет 8 290 000 тенге, что по текущему курсу эквивалентно 1 328 058 рублям. Это почти в два раза дешевле, чем у официальных дилеров в России, где стартовые цены на аналогичные автомобили значительно выше.

Самым доступным вариантом остается кроссовер Geely CityRay: базовая комплектация GC новая за 8 290 000 тенге (1 328 058 ₽), более оснащенная версия GF — за 10 690 000 тенге (1 712 538 ₽). Для сравнения: в России CityRay стартует от 2 579 990 ₽, что делает казахстанское предложение особенно привлекательным для покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и оснащения.

Седан Geely Preface также стал заметно доступнее: версия GL стоит 9 590 000 тенге (1 536 318 ₽), топовая GF — 11 690 000 тенге (1 872 738 ₽). В России Preface начинается от 3 079 990 ₽, что обеспечивает разницу в цене почти в два раза. Электрический кроссовер Geely EX5 в комплектации Pro обойдется в 11 990 000 тенге (1 920 798 ₽), а Max — 12 990 000 тенге (2 080 998 ₽). Для российского рынка электрокар стартует от 3 819 990 ₽.

Гибридный Geely EX5 EM-i также доступен по сниженной цене: Pro — 11 990 000 тенге (1 920 798 ₽), Max — 12 590 000 тенге (2 080 998 ₽). В России гибридная версия стоит от 3 419 990 ₽. Такая разница объясняется не только валютным курсом, но и особенностями локализации производства.

Автомобили Geely Galaxy для казахстанского рынка поставляются на завод Allur в Костанае. Благодаря локализации удается удерживать цены на уровне, который выглядит недостижимым для российского рынка. Это создает любопытную ситуацию: казахстанские покупатели получают доступ к современным моделям по выгодным ценам, а российские — переплачивают за те же автомобили.

Интересно, что на фоне запуска производства Geely под брендом «Волга» в России возникает вопрос: смогут ли российские версии конкурировать по цене с казахстанскими или китайскими аналогами? Судя по текущей ситуации, локализация в Казахстане дает более ощутимый эффект для конечного потребителя. Для российского рынка это может стать сигналом к пересмотру ценовой политики и стимулированию локализации.

Казахстан активно развивает собственное автопроизводство, что позволяет снизить затраты и предлагать автомобили по более выгодным ценам. Российский рынок, напротив, сталкивается с ростом цен из-за логистики, налогов и ограниченного выбора. В результате покупатели в России все чаще обращают внимание на альтернативные способы приобретения автомобилей, включая параллельный импорт и покупку техники в сопредельных странах.

Упомянутые модели: Geely Preface, Geely EX5, Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Махачкала Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться