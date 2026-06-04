Цены на модели Geely в Казахстане почти в два раза ниже, чем в России: что происходит с локализацией

4 июня 2026, 06:44
Geely Galaxy снизил цены в Казахстане почти вдвое по сравнению с Россией
Geely Galaxy снизил цены в Казахстане почти вдвое по сравнению с Россией
Geely Galaxy объявил о масштабном снижении цен на все свои модели в Казахстане, что резко увеличило доступность автомобилей для местных покупателей. Теперь разница с российским рынком достигает почти двукратного значения, что может повлиять на спрос и конкуренцию в регионе.
Geely Galaxy неожиданно для рынка объявила о масштабном снижении цен на все свои автомобили в Казахстане. Теперь минимальная стоимость модели составляет 8 290 000 тенге, что по текущему курсу эквивалентно 1 328 058 рублям. Это почти в два раза дешевле, чем у официальных дилеров в России, где стартовые цены на аналогичные автомобили значительно выше.
Самым доступным вариантом остается кроссовер Geely CityRay: базовая комплектация GC новая за 8 290 000 тенге (1 328 058 ₽), более оснащенная версия GF — за 10 690 000 тенге (1 712 538 ₽). Для сравнения: в России CityRay стартует от 2 579 990 ₽, что делает казахстанское предложение особенно привлекательным для покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и оснащения.
Седан Geely Preface также стал заметно доступнее: версия GL стоит 9 590 000 тенге (1 536 318 ₽), топовая GF — 11 690 000 тенге (1 872 738 ₽). В России Preface начинается от 3 079 990 ₽, что обеспечивает разницу в цене почти в два раза. Электрический кроссовер Geely EX5 в комплектации Pro обойдется в 11 990 000 тенге (1 920 798 ₽), а Max — 12 990 000 тенге (2 080 998 ₽). Для российского рынка электрокар стартует от 3 819 990 ₽.
Гибридный Geely EX5 EM-i также доступен по сниженной цене: Pro — 11 990 000 тенге (1 920 798 ₽), Max — 12 590 000 тенге (2 080 998 ₽). В России гибридная версия стоит от 3 419 990 ₽. Такая разница объясняется не только валютным курсом, но и особенностями локализации производства.
Автомобили Geely Galaxy для казахстанского рынка поставляются на завод Allur в Костанае. Благодаря локализации удается удерживать цены на уровне, который выглядит недостижимым для российского рынка. Это создает любопытную ситуацию: казахстанские покупатели получают доступ к современным моделям по выгодным ценам, а российские — переплачивают за те же автомобили.
Интересно, что на фоне запуска производства Geely под брендом «Волга» в России возникает вопрос: смогут ли российские версии конкурировать по цене с казахстанскими или китайскими аналогами? Судя по текущей ситуации, локализация в Казахстане дает более ощутимый эффект для конечного потребителя. Для российского рынка это может стать сигналом к пересмотру ценовой политики и стимулированию локализации.
Казахстан активно развивает собственное автопроизводство, что позволяет снизить затраты и предлагать автомобили по более выгодным ценам. Российский рынок, напротив, сталкивается с ростом цен из-за логистики, налогов и ограниченного выбора. В результате покупатели в России все чаще обращают внимание на альтернативные способы приобретения автомобилей, включая параллельный импорт и покупку техники в сопредельных странах.
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