Как Geely выбрала имя для нового электроседана и кого считает главным конкурентом

17 июня 2026, 12:16
Geely Galaxy TT: новый электроседан с автопилотом и запасом хода до 725 км
Geely Galaxy TT: новый электроседан с автопилотом и запасом хода до 725 км
Китайский концерн Geely официально подтвердил появление в линейке Galaxy нового седана TT, который уже вызвал споры из-за названия. Модель обещает впечатляющие характеристики и может изменить баланс сил на рынке электромобилей. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие технологии внедрены и кто станет главным конкурентом - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о появлении Geely Galaxy TT может стать сигналом к переменам на рынке электромобилей. Китайский производитель не просто расширяет линейку, а фактически бросает вызов привычным представлениям о седанах бизнес-класса с электрической тягой. В условиях, когда спрос на электромобили в России и мире растет, а конкуренция становится все жестче, появление столь амбициозной модели может повлиять на выбор покупателей и даже подтолкнуть других производителей к ускорению инноваций.
Geely официально внесла сведения о Galaxy TT в сертификационную базу КНР, что подтверждает скорый выход новинки на рынок. Название TT уже вызвало бурю обсуждений: оно явно отсылает к знаменитому купе Audi TT, хотя сама Audi уже прекратила выпуск этой модели. В Geely утверждают, что имя выбрали по итогам открытого голосования среди поклонников бренда. Такой подход подчеркивает ориентацию на мнение аудитории и желание выделиться на фоне конкурентов.
Galaxy TT - это крупный седан с габаритами 4999х1919х1479 мм и колесной базой 2920 мм. Внешне автомобиль выполнен в стиле купе, что придает ему спортивный облик. Уже в базовой комплектации предусмотрен электромотор на задней оси мощностью 333 л.с., а топовая версия получит двухмоторную установку на 578 л.с. и полный привод. Для покупателей предложат три варианта тяговых батарей: 52,4, 63,8 и 75,2 кВт·ч. Заявленный запас хода - от 540 до 725 км в зависимости от модификации, что ставит TT в один ряд с самыми дальнобойными электроседанами на рынке.
Особое внимание уделено технологиям: Galaxy TT оснащается системой частичного автопилотирования, а также современными средствами безопасности и ассистентами водителя. В компании подчеркивают, что новинка ориентирована на тех, кто ценит не только динамику, но и комфорт в дальних поездках. В качестве главного конкурента Geely называет Xiaomi SU7, который также отличается спортивным дизайном, быстрым разгоном (до 100 км/ч за 2,78 секунды в топовой версии Max) и продвинутыми системами полуавтоматического управления. Кстати, недавно Geely представила еще одну интересную модель - внедорожник Galaxy Cruiser 700, о деталях которого можно узнать в материале о новых технических решениях для гибридных SUV.
Дата официальной премьеры Galaxy TT и стоимость пока держатся в секрете. Однако уже сейчас ясно, что модель станет заметным игроком в сегменте электроседанов. В ближайшее время Geely планирует вывести на рынок и другие новинки, в том числе полноразмерный внедорожник Cruiser 700, который будет конкурировать с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Для справки: ранее компания показала прототип премиального седана Galaxy Light, что говорит о серьезных амбициях бренда в премиальном сегменте. Важно отметить, что китайские производители все чаще используют нестандартные решения в дизайне и технологиях, что может изменить расстановку сил не только на внутреннем, но и на мировом рынке электромобилей.
Похожие материалы Джили
-
17.06.2026, 13:10
Волга К50 на базе Geely Monjaro: локализация, вызовы и ожидания российского рынка
В России стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на платформе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, но эксперты отмечают риски и сложности, связанные с качеством, поддержкой и стратегией развития.Читать далее
-
17.06.2026, 13:06
Какие авто с пометкой «ездила девушка» чаще всего выставляют на продажу
Мало кто знает, но на рынке подержанных авто все чаще встречаются объявления с пометкой «ездила девушка». Журналисты изучили, какие машины реально продают с этим описанием, что скрывается за стереотипом о бережной эксплуатации и как на самом деле выглядят такие предложения. Какие модели чаще всего встречаются, сколько стоят и что важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 13:06
Китайские автомобили на вторичном рынке: рекордный рост продаж и новые лидеры
В 2026 году вторичный рынок автомобилей в России переживает заметные перемены: китайские бренды стремительно увеличивают долю перепродаж, а автосалоны активно скупают популярные модели. Почему это важно для покупателей и как меняется конкуренция - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 12:49
Mercedes-AMG запускает масштабное обновление: 30 новых моделей за три года
Mercedes-AMG готовит к выпуску рекордное количество новинок - около 30 моделей за три года. Руководство ставит цель обогнать BMW M и выйти на новый уровень продаж. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ставка делается не только на бензиновые моторы, но и на электромобили.Читать далее
-
17.06.2026, 12:32
Geely Emgrand i-HEV: старт продаж гибридного седана с рекордной экономичностью
От 930 тысяч рублей: в Китае начались продажи нового гибридного седана Geely Emgrand i-HEV. Модель уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за минимальный расход топлива. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 12:01
Ford F-Series и Nissan Versa: какие авто лидируют в США, Канаде и Мексике в 2026
Чемпионат мира по футболу впервые проходит сразу в трех странах, и это не только спортивное событие, но и повод узнать, какие автомобили выбирают жители США, Канады и Мексики. Какие модели стали бестселлерами, почему их предпочитают и как изменился рынок - эксперты объяснили, что влияет на выбор покупателей. Мало кто знает, что в этом году на рынке появились неожиданные лидеры, а привычные фавориты уступили позиции.Читать далее
-
17.06.2026, 11:45
BMW снижает прогноз по прибыли и поставкам из-за проблем в Китае и на Ближнем Востоке
BMW неожиданно объявила о пересмотре своих финансовых ожиданий на 2026 год. Причины - падение спроса в Китае и нестабильность на Ближнем Востоке. Что грозит немецкому автогиганту, почему это важно для рынка и как реагируют конкуренты - разбираемся подробно. Читать далее
-
17.06.2026, 10:37
Volga выходит на рынок: старт продаж, планы по дилерам и новые модели
Продажи Volga стартуют 19 июня, и это событие может изменить рынок: бренд делает ставку на кроссоверы, расширяет дилерскую сеть и уже готовит новые модели. Почему Volga выбрала именно такой путь, какие города получат авто первыми и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что стартовые версии уже оснащены по максимуму, а планы по локализации производства обещают серьезные перемены для всей отрасли.Читать далее
-
17.06.2026, 10:26
Руководство Volkswagen Group признало угрозу для будущего концерна
Внутренний опрос среди топ-менеджеров Volkswagen Group выявил тревожные настроения: большинство считает, что концерн оказался в зоне риска. Эксперты связывают это с жесткой конкуренцией и резким спадом продаж электромобилей после отмены субсидий. Почему ситуация вокруг Volkswagen важна для всех, кто следит за рынком - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 09:01
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Премьера Audi A6 Allroad удивила не только гибридной установкой и пневмоподвеской, но и интеграцией ChatGPT. Модель стала самой широкой в истории семейства, а задние колеса теперь умеют поворачивать. Почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
17.06.2026, 13:10
Волга К50 на базе Geely Monjaro: локализация, вызовы и ожидания российского рынка
В России стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на платформе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, но эксперты отмечают риски и сложности, связанные с качеством, поддержкой и стратегией развития.Читать далее
-
17.06.2026, 13:06
Какие авто с пометкой «ездила девушка» чаще всего выставляют на продажу
Мало кто знает, но на рынке подержанных авто все чаще встречаются объявления с пометкой «ездила девушка». Журналисты изучили, какие машины реально продают с этим описанием, что скрывается за стереотипом о бережной эксплуатации и как на самом деле выглядят такие предложения. Какие модели чаще всего встречаются, сколько стоят и что важно проверить перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 13:06
Китайские автомобили на вторичном рынке: рекордный рост продаж и новые лидеры
В 2026 году вторичный рынок автомобилей в России переживает заметные перемены: китайские бренды стремительно увеличивают долю перепродаж, а автосалоны активно скупают популярные модели. Почему это важно для покупателей и как меняется конкуренция - в нашем материале.Читать далее
-
17.06.2026, 12:49
Mercedes-AMG запускает масштабное обновление: 30 новых моделей за три года
Mercedes-AMG готовит к выпуску рекордное количество новинок - около 30 моделей за три года. Руководство ставит цель обогнать BMW M и выйти на новый уровень продаж. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ставка делается не только на бензиновые моторы, но и на электромобили.Читать далее
-
17.06.2026, 12:32
Geely Emgrand i-HEV: старт продаж гибридного седана с рекордной экономичностью
От 930 тысяч рублей: в Китае начались продажи нового гибридного седана Geely Emgrand i-HEV. Модель уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за минимальный расход топлива. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 12:01
Ford F-Series и Nissan Versa: какие авто лидируют в США, Канаде и Мексике в 2026
Чемпионат мира по футболу впервые проходит сразу в трех странах, и это не только спортивное событие, но и повод узнать, какие автомобили выбирают жители США, Канады и Мексики. Какие модели стали бестселлерами, почему их предпочитают и как изменился рынок - эксперты объяснили, что влияет на выбор покупателей. Мало кто знает, что в этом году на рынке появились неожиданные лидеры, а привычные фавориты уступили позиции.Читать далее
-
17.06.2026, 11:45
BMW снижает прогноз по прибыли и поставкам из-за проблем в Китае и на Ближнем Востоке
BMW неожиданно объявила о пересмотре своих финансовых ожиданий на 2026 год. Причины - падение спроса в Китае и нестабильность на Ближнем Востоке. Что грозит немецкому автогиганту, почему это важно для рынка и как реагируют конкуренты - разбираемся подробно. Читать далее
-
17.06.2026, 10:37
Volga выходит на рынок: старт продаж, планы по дилерам и новые модели
Продажи Volga стартуют 19 июня, и это событие может изменить рынок: бренд делает ставку на кроссоверы, расширяет дилерскую сеть и уже готовит новые модели. Почему Volga выбрала именно такой путь, какие города получат авто первыми и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что стартовые версии уже оснащены по максимуму, а планы по локализации производства обещают серьезные перемены для всей отрасли.Читать далее
-
17.06.2026, 10:26
Руководство Volkswagen Group признало угрозу для будущего концерна
Внутренний опрос среди топ-менеджеров Volkswagen Group выявил тревожные настроения: большинство считает, что концерн оказался в зоне риска. Эксперты связывают это с жесткой конкуренцией и резким спадом продаж электромобилей после отмены субсидий. Почему ситуация вокруг Volkswagen важна для всех, кто следит за рынком - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.06.2026, 09:01
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Премьера Audi A6 Allroad удивила не только гибридной установкой и пневмоподвеской, но и интеграцией ChatGPT. Модель стала самой широкой в истории семейства, а задние колеса теперь умеют поворачивать. Почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно.Читать далее