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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 12:16

Geely Galaxy TT: новый электроседан с автопилотом и запасом хода до 725 км

Geely Galaxy TT: новый электроседан с автопилотом и запасом хода до 725 км

Как Geely выбрала имя для нового электроседана и кого считает главным конкурентом

Geely Galaxy TT: новый электроседан с автопилотом и запасом хода до 725 км

Китайский концерн Geely официально подтвердил появление в линейке Galaxy нового седана TT, который уже вызвал споры из-за названия. Модель обещает впечатляющие характеристики и может изменить баланс сил на рынке электромобилей. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие технологии внедрены и кто станет главным конкурентом - разбираемся в деталях.

Китайский концерн Geely официально подтвердил появление в линейке Galaxy нового седана TT, который уже вызвал споры из-за названия. Модель обещает впечатляющие характеристики и может изменить баланс сил на рынке электромобилей. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие технологии внедрены и кто станет главным конкурентом - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о появлении Geely Galaxy TT может стать сигналом к переменам на рынке электромобилей. Китайский производитель не просто расширяет линейку, а фактически бросает вызов привычным представлениям о седанах бизнес-класса с электрической тягой. В условиях, когда спрос на электромобили в России и мире растет, а конкуренция становится все жестче, появление столь амбициозной модели может повлиять на выбор покупателей и даже подтолкнуть других производителей к ускорению инноваций.

Geely официально внесла сведения о Galaxy TT в сертификационную базу КНР, что подтверждает скорый выход новинки на рынок. Название TT уже вызвало бурю обсуждений: оно явно отсылает к знаменитому купе Audi TT, хотя сама Audi уже прекратила выпуск этой модели. В Geely утверждают, что имя выбрали по итогам открытого голосования среди поклонников бренда. Такой подход подчеркивает ориентацию на мнение аудитории и желание выделиться на фоне конкурентов.

Фото: Geely

Galaxy TT - это крупный седан с габаритами 4999х1919х1479 мм и колесной базой 2920 мм. Внешне автомобиль выполнен в стиле купе, что придает ему спортивный облик. Уже в базовой комплектации предусмотрен электромотор на задней оси мощностью 333 л.с., а топовая версия получит двухмоторную установку на 578 л.с. и полный привод. Для покупателей предложат три варианта тяговых батарей: 52,4, 63,8 и 75,2 кВт·ч. Заявленный запас хода - от 540 до 725 км в зависимости от модификации, что ставит TT в один ряд с самыми дальнобойными электроседанами на рынке.

Особое внимание уделено технологиям: Galaxy TT оснащается системой частичного автопилотирования, а также современными средствами безопасности и ассистентами водителя. В компании подчеркивают, что новинка ориентирована на тех, кто ценит не только динамику, но и комфорт в дальних поездках. В качестве главного конкурента Geely называет Xiaomi SU7, который также отличается спортивным дизайном, быстрым разгоном (до 100 км/ч за 2,78 секунды в топовой версии Max) и продвинутыми системами полуавтоматического управления. Кстати, недавно Geely представила еще одну интересную модель - внедорожник Galaxy Cruiser 700, о деталях которого можно узнать в материале о новых технических решениях для гибридных SUV.

Дата официальной премьеры Galaxy TT и стоимость пока держатся в секрете. Однако уже сейчас ясно, что модель станет заметным игроком в сегменте электроседанов. В ближайшее время Geely планирует вывести на рынок и другие новинки, в том числе полноразмерный внедорожник Cruiser 700, который будет конкурировать с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Для справки: ранее компания показала прототип премиального седана Galaxy Light, что говорит о серьезных амбициях бренда в премиальном сегменте. Важно отметить, что китайские производители все чаще используют нестандартные решения в дизайне и технологиях, что может изменить расстановку сил не только на внутреннем, но и на мировом рынке электромобилей.

Упомянутые марки: Geely
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