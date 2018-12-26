26 декабря 2018, 09:37

Geely готовит конкурента Tesla Model 3

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Китайский автогигант Geely анонсировал новый электромобиль, который станет бюджетной альтернативой электрическому лифтбеку Tesla Model 3. Премьера новинки ожидается уже в следующем году.
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  Geely готовит конкурента Tesla Model 3 Geely, Tesla Model 3 Geely готовит конкурента Tesla Model 3 Geely, Tesla Model 3 Geely готовит конкурента Tesla Model 3 Geely, Tesla Model 3 Geely готовит конкурента Tesla Model 3 Geely, Tesla Model 3 Geely готовит конкурента Tesla Model 3
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фото
  
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Случайно или нет, но сегодня в Сеть просочились фотографии сразу трех новых моделей Geely, которые в настоящее ...
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Новый электромобиль числится пока под внутризаводским индексом GE11. Имя серийной модели выберут общенародным голосованием в интернете. Габаритная длина новинки составляет 4 736 мм, ширина - 1 804 мм, высота - 1 503 мм. Размер колесной базы равен 2 700 мм.

В движение седан GE11 приводит полностью электрическая силовая установка, в состав которой входит электромотор с отдачей 177 л.с. и комплект мощных литий-ионных батарей. Автомобиль сможет развивать скорость до 150 км/ч. Информации о дальности хода пока нет. Для сравнения Tesla Model 3 может проезжать без подзарядки до 350 километров. Максимальная скорость американского электрокара составляет 210 км/ч. На разгон с места до «сотни» он тратит 5,6 секунды.

Сейчас компания Geely опубликовала первый тизер электрического седана GE11, но еще в середине октября 2018 года в Сеть утекли фотографии «живого» автомобиля. Тогда он как раз проходил процедуру сертификации. Электрокар за ненадобностью лишился фирменной концентрической решетки радиатора. Линии кузова максимально сгладили, что должно положительно сказаться на коэффициенте аэродинамического сопротивления. Колесные диски отличаются оригинальным дизайном, позволяющим оптимизировать завихрения воздуха. Публике новинку обещают показать в первом квартале 2019 года.
Новинки и концепт кары Джили, Тесла Модель 3
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Отзывы по теме
Tesla Model 3 сможет проехать 500 километров
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Николай Калягин
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
Артем
Форум Geely MK
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
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Geely готовит конкурента Tesla Model 3
{{material_124760}}Новый электромобиль числится пока под внутризаводским индексом GE11. Имя серийной модели выберут общенародным голосованием в интернете. Габаритная длина новинки составляет 4 736 мм, ширина - 1 804 мм, высота - 1 503 мм. Размер колесной базы равен 2 700 мм.В движение седан GE11 приводит полностью электрическая силовая установка, в состав которой входит электромотор с отдачей 177 л.с. и комплект мощных литий-ионных батарей. Автомобиль сможет развивать скорость до 150 км/ч. Информации о дальности хода пока нет. Для сравнения Tesla Model 3 может проезжать без подзарядки до 350 километров. Максимальная скорость американского электрокара составляет 210 км/ч. На разгон с места до «сотни» он тратит 5,6 секунды.Сейчас компания Geely опубликовала первый тизер электрического седана GE11, но еще в середине октября 2018 года в Сеть утекли фотографии «живого» автомобиля. Тогда он как раз проходил процедуру сертификации. Электрокар за ненадобностью лишился фирменной концентрической решетки радиатора. Линии кузова максимально сгладили, что должно положительно сказаться на коэффициенте аэродинамического сопротивления. Колесные диски отличаются оригинальным дизайном, позволяющим оптимизировать завихрения воздуха. Публике новинку обещают показать в первом квартале 2019 года.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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