Geely меняет подход и запускает новые авто чтобы опередить конкурентов

26 февраля 2026, 19:49
Geely готовит масштабное обновление: новые гибриды, метанол и ассистенты в 2026 году
Geely готовит масштабное обновление: новые гибриды, метанол и ассистенты в 2026 году
Geely объявила о запуске сразу нескольких новых моделей и внедрении передовых гибридных технологий. Компания делает ставку на метаноловые двигатели и расширяет линейку ассистентов водителя. Что это значит для рынка и почему эксперты считают, что перемены затронут всех - объясняем подробно.
Geely официально анонсировала масштабное обновление своей продуктовой линейки в 2026 году. Речь идет не об очередном рестайлинге, а о внедрении передовых технологий, которые способны изменить привычные представления о гибридных автомобилях.
Как сообщает «Российская газета», ключевым нововведением станет оснащение всех подключаемых гибридов семейства Galaxy высоковольтной системой. Это позволит увеличить запас хода на электротяге до 200 километров и значительно ускорить процесс зарядки. Такие характеристики особенно актуальны для российских условий, где инфраструктура для электромобилей пока развита неравномерно.
В ближайшие два года компания планирует выпустить целую серию новых моделей с классическими гибридными установками. Среди них — седан Preface и кроссовер Monjaro, которые уже получили разрешение на массовое производство в Китае. Всего в линейке ожидается появление от четырех до пяти новых автомобилей, что существенно расширит выбор для покупателей, ищущих баланс между экономичностью и современными технологиями.
Особое внимание Geely уделяет развитию метаноловых гибридов. Компания работает с такими двигателями уже более 20 лет и сейчас делает ставку на расширение производства и запуск новых моделей в этом сегменте. Недавно были представлены седан Galaxy Starshine 6 и кроссовер Galaxy Starship 7 (EX5 EM-i). Обе модели оснащены 1,5-литровым трехцилиндровым мотором BHE15-BFDM — это доработанная версия двигателя, уже знакомого российским водителям по моделям Belgee X50 и Geely Coolray. Использование метанола позволяет не только снизить вредные выбросы, но и делает эксплуатацию экономически более выгодной, особенно в регионах с доступом к этому виду топлива.
В 2026 году Geely также представит на рынке обновленную систему ассистентов вождения G-Pilot H7, которая будет устанавливаться на часть моделей Galaxy. Система включает 31 датчик и внешний процессор Nvidia Thor производительностью до 700 TOPS. Это обеспечит расширенные функции активной помощи водителю, повысит безопасность и упростит управление автомобилем в сложных дорожных условиях. Параллельно компания модернизирует систему G-ASD, впервые показанную на выставке CES в Лас-Вегасе — теперь она станет еще более адаптивной и интеллектуальной.
Geely, по сути, задает новый вектор развития для всего сегмента массовых автомобилей. Ставка на гибриды, метаноловые установки и интеллектуальные ассистенты - это не просто попытка выделиться, это ответ на реальные запросы покупателей, которые ищут экономичность, надежность и современные технологии в одном автомобиле. В ближайшие годы можно ожидать, что конкуренция в этом сегменте только усилится, а новые модели Geely выйдут из самых обсуждаемых на рынке.
Похожие материалы Джили, Белджи
-
25.02.2026, 20:00
Volga начинает поиск дилеров: объявлены города первой волны отбора — когда ждать первые поставки
Volga официально объявила старт приема заявок на дилерство в 12 ключевых городах страны. Мало кто знает, что запуск идет поэтапно, а новые модели уже на подходе. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 06:34
Geely Preface прошел проверку зимой: что удивило и разочаровало после 11 тысяч километров
Geely Preface прошел первую зиму в России и открыл немало особенностей. Водитель столкнулся с непривычной эргономикой и спорными решениями в управлении. Динамика порадовала, но не обошлось без нюансов в обслуживании и эксплуатации. Некоторые детали удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
19.12.2025, 11:23
В России официально зарегистрировали седан Volga C50 на базе Geely Preface
В России появился новый седан Volga C50. Модель построена на платформе Geely Preface. Ожидаются два варианта двигателя и современный робот. Производство стартует в 2026 году. Подробности о технических отличиях и планах - в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 13:39
Geely показала обновленный седан Preface который может стать новой Волгой в России
В Китае представили обновленный седан Geely. Автомобиль получил точечные изменения во внешности. Его техническая часть была серьезно переработана. Модель стала заметно мощнее и технологичнее. Есть вероятность появления машины в России.Читать далее
-
30.10.2024, 12:17
Бизнес-седан Geely Preface подорожал второй раз за месяц. Сколько он стоит сейчас?
Продажи Geely Preface стартовали в России в августе 2024 года. Тогда цены седана приятно удивили. Базовая версия с учетом скидок стоила 2 699 990 рублей. Но уже 1 октября новинка подорожала во всех комплектациях. В конце месяца цены выросли вновь.Читать далее
-
07.08.2024, 12:15
Geely объявила цены на новый бизнес-седан Geely Preface: они ниже, чем ожидалось
Российский офис Geely опубликовал цены на новый бизнес-седан Geely Preface. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором на 200 сил и 7-ступенчатым «роботом». Покупатели могут выбирать из двух уровней оснащения.Читать далее
-
01.08.2024, 00:25
Camry-заменители: 5 лучших китайских бизнес-седанов и сколько они сейчас стоят
Вплоть до 2022 года Toyota Camry оставалась безоговорочным лидером сегмента бизнес-седанов. Собранные в Санкт-Петербурге автомобили охотно покупали не только в ведомственные и корпоративные гаражи, но и частные автолюбители. Сейчас освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.Читать далее
-
31.07.2024, 11:28
Geely везет в Россию флагманский бизнес-седан. Сколько он будет стоить?
Компания Geely анонсировала скорый старт продаж элегантного бизнес-седана Geely Preface, который можно рассматривать как полноценного преемника Toyota Camry в России. Покупателям предложат седан с 200-сильным мотором в двух богатых комплектациях.Читать далее
Похожие материалы Джили, Белджи
-
25.02.2026, 20:00
Volga начинает поиск дилеров: объявлены города первой волны отбора — когда ждать первые поставки
Volga официально объявила старт приема заявок на дилерство в 12 ключевых городах страны. Мало кто знает, что запуск идет поэтапно, а новые модели уже на подходе. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 06:34
Geely Preface прошел проверку зимой: что удивило и разочаровало после 11 тысяч километров
Geely Preface прошел первую зиму в России и открыл немало особенностей. Водитель столкнулся с непривычной эргономикой и спорными решениями в управлении. Динамика порадовала, но не обошлось без нюансов в обслуживании и эксплуатации. Некоторые детали удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
19.12.2025, 11:23
В России официально зарегистрировали седан Volga C50 на базе Geely Preface
В России появился новый седан Volga C50. Модель построена на платформе Geely Preface. Ожидаются два варианта двигателя и современный робот. Производство стартует в 2026 году. Подробности о технических отличиях и планах - в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 13:39
Geely показала обновленный седан Preface который может стать новой Волгой в России
В Китае представили обновленный седан Geely. Автомобиль получил точечные изменения во внешности. Его техническая часть была серьезно переработана. Модель стала заметно мощнее и технологичнее. Есть вероятность появления машины в России.Читать далее
-
30.10.2024, 12:17
Бизнес-седан Geely Preface подорожал второй раз за месяц. Сколько он стоит сейчас?
Продажи Geely Preface стартовали в России в августе 2024 года. Тогда цены седана приятно удивили. Базовая версия с учетом скидок стоила 2 699 990 рублей. Но уже 1 октября новинка подорожала во всех комплектациях. В конце месяца цены выросли вновь.Читать далее
-
07.08.2024, 12:15
Geely объявила цены на новый бизнес-седан Geely Preface: они ниже, чем ожидалось
Российский офис Geely опубликовал цены на новый бизнес-седан Geely Preface. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором на 200 сил и 7-ступенчатым «роботом». Покупатели могут выбирать из двух уровней оснащения.Читать далее
-
01.08.2024, 00:25
Camry-заменители: 5 лучших китайских бизнес-седанов и сколько они сейчас стоят
Вплоть до 2022 года Toyota Camry оставалась безоговорочным лидером сегмента бизнес-седанов. Собранные в Санкт-Петербурге автомобили охотно покупали не только в ведомственные и корпоративные гаражи, но и частные автолюбители. Сейчас освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.Читать далее
-
31.07.2024, 11:28
Geely везет в Россию флагманский бизнес-седан. Сколько он будет стоить?
Компания Geely анонсировала скорый старт продаж элегантного бизнес-седана Geely Preface, который можно рассматривать как полноценного преемника Toyota Camry в России. Покупателям предложат седан с 200-сильным мотором в двух богатых комплектациях.Читать далее