Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 19:49

Geely готовит масштабное обновление: новые гибриды, метанол и ассистенты в 2026 году

Geely меняет подход и запускает новые авто чтобы опередить конкурентов

Geely объявила о запуске сразу нескольких новых моделей и внедрении передовых гибридных технологий. Компания делает ставку на метаноловые двигатели и расширяет линейку ассистентов водителя. Что это значит для рынка и почему эксперты считают, что перемены затронут всех - объясняем подробно.

Geely официально анонсировала масштабное обновление своей продуктовой линейки в 2026 году. Речь идет не об очередном рестайлинге, а о внедрении передовых технологий, которые способны изменить привычные представления о гибридных автомобилях.

Как сообщает «Российская газета», ключевым нововведением станет оснащение всех подключаемых гибридов семейства Galaxy высоковольтной системой. Это позволит увеличить запас хода на электротяге до 200 километров и значительно ускорить процесс зарядки. Такие характеристики особенно актуальны для российских условий, где инфраструктура для электромобилей пока развита неравномерно.

В ближайшие два года компания планирует выпустить целую серию новых моделей с классическими гибридными установками. Среди них — седан Preface и кроссовер Monjaro, которые уже получили разрешение на массовое производство в Китае. Всего в линейке ожидается появление от четырех до пяти новых автомобилей, что существенно расширит выбор для покупателей, ищущих баланс между экономичностью и современными технологиями.

Особое внимание Geely уделяет развитию метаноловых гибридов. Компания работает с такими двигателями уже более 20 лет и сейчас делает ставку на расширение производства и запуск новых моделей в этом сегменте. Недавно были представлены седан Galaxy Starshine 6 и кроссовер Galaxy Starship 7 (EX5 EM-i). Обе модели оснащены 1,5-литровым трехцилиндровым мотором BHE15-BFDM — это доработанная версия двигателя, уже знакомого российским водителям по моделям Belgee X50 и Geely Coolray. Использование метанола позволяет не только снизить вредные выбросы, но и делает эксплуатацию экономически более выгодной, особенно в регионах с доступом к этому виду топлива.

В 2026 году Geely также представит на рынке обновленную систему ассистентов вождения G-Pilot H7, которая будет устанавливаться на часть моделей Galaxy. Система включает 31 датчик и внешний процессор Nvidia Thor производительностью до 700 TOPS. Это обеспечит расширенные функции активной помощи водителю, повысит безопасность и упростит управление автомобилем в сложных дорожных условиях. Параллельно компания модернизирует систему G-ASD, впервые показанную на выставке CES в Лас-Вегасе — теперь она станет еще более адаптивной и интеллектуальной.

Geely, по сути, задает новый вектор развития для всего сегмента массовых автомобилей. Ставка на гибриды, метаноловые установки и интеллектуальные ассистенты - это не просто попытка выделиться, это ответ на реальные запросы покупателей, которые ищут экономичность, надежность и современные технологии в одном автомобиле. В ближайшие годы можно ожидать, что конкуренция в этом сегменте только усилится, а новые модели Geely выйдут из самых обсуждаемых на рынке.

Упомянутые модели: Geely Preface
Упомянутые марки: Geely, Belgee
