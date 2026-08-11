Водители-дальнобойщики оценят: Geely Homtruck — стиралка, телевизор и почти рекордный пробег

Когда речь заходит об электрических грузовиках, обычно ждут сухих цифр по запасу хода и тоннажу. Но Geely Homtruck выбивается из этого ряда — его презентовали как технически продвинутую машину, в которой при этом можно жить. Для коммерческого транспорта такое сочетание встречается не каждый день. А учитывая, что требования к перевозкам растут, появление подобной модели вполне может сдвинуть привычные рамки.

Главная фишка Homtruck — запас хода до 1100 км на одной зарядке. Для легковушки это уже серьёзно, а для фуры с грузом — почти рекорд. Причём инженеры предусмотрели сменные батарейные блоки: заменяется он за пару минут, так что время на зарядке можно свести к минимуму.

Но что действительно цепляет — салон. Кабина больше напоминает студию-трансформер или компактный дом на колёсах. Там есть спальное место, холодильник, плита, стиралка, душ и даже столик с телевизором. В таких условиях несколько дней в рейсе перестают быть испытанием на прочность. Для дальнобойщиков это может стать серьёзным аргументом при выборе работы.

Фото: Geely Homtruck

С аэродинамикой тоже всё продумано: коэффициент сопротивления 0,35 — уровень неплохого легкового авто. Для грузовика это почти фантастика, и напрямую сказывается на том самом запасе хода.

Отдельного внимания заслуживает автопилот четвёртого уровня. Машина способна сама двигаться в колонне, держать дистанцию и скорость, а также обмениваться данными с другими автомобилями через спутниковую сеть. Сейчас в планах китайской компании — запуск группировки до 500 спутников, чтобы координировать движение таких грузовиков. Это снижает усталость водителя и может серьёзно повысить безопасность на трассах.

Покупателям предложат две версии: гибридную и полностью электрическую. Так что каждый перевозчик сможет выбрать вариант под свои маршруты и наличие зарядной инфраструктуры. Запуск серийного производства намечен на 2024 год — то есть Homtruck выйдет примерно в одно время с Tesla Semi и вполне может составить ей конкуренцию.

Если смотреть на перспективы именно для России, то тут есть несколько веских плюсов. Большой запас хода и быстрая смена батарей могут здорово выручить на дальних маршрутах, где с зарядками пока напряжёнка. Комфортабельная кабина — это не просто прихоть, а способ поднять статус профессии водителя, что особенно важно, когда по всей стране не хватает кадров. Ну а развитие систем автопилота и спутниковой связи — это шаг к снижению аварийности и более чёткой логистике. Если верить заявленным характеристикам, Homtruck выглядит одним из самых продуманных электрогрузовиков на рынке, и его выход вполне может задать новые стандарты для всей отрасли.

Кстати, идея делать технику, которая удивляет, не нова. В своё время советский мотоцикл «Тула» тоже вызывал массу споров смелыми инженерными решениями — и до сих пор остаётся темой для обсуждений среди знатоков о технических парадоксах первого советского эндуро .