Водители-дальнобойщики оценят: Geely Homtruck — стиралка, телевизор и почти рекордный пробег

11 августа 2026, 11:19
Geely Homtruck: электрогрузовик с запасом хода 1100 км и бытовыми удобствами
Geely Homtruck: электрогрузовик с запасом хода 1100 км и бытовыми удобствами
Geely Homtruck удивляет сочетанием дальнего хода, автопилота и бытовых функций, что может изменить подход к перевозкам. Важно понять, как такие решения влияют на рынок и почему они вызывают интерес у специалистов именно сейчас.
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