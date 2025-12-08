Китайские машины исчезнут из салонов? Что ждет Geely и GAC в России после 2026 года

Geely и GAC могут покинуть Россию: названы сроки и главное условие

Будущее китайских авто в России под вопросом. Два популярных бренда могут скоро исчезнуть. Их судьба решится в ближайшее время. Условие для них только одно. Что происходит на автомобильном рынке?

Будущее китайских авто в России под вопросом. Два популярных бренда могут скоро исчезнуть. Их судьба решится в ближайшее время. Условие для них только одно. Что происходит на автомобильном рынке?

Российский автомобильный рынок, который за последние годы практически полностью переориентировался на продукцию из Китая, может ждать серьезная встряска. Эпоха беспрепятственного импорта подходит к концу, и для некоторых популярных брендов из Поднебесной наступают решающие времена. Стало известно, что две крупные компании рискуют полностью свернуть свою деятельность в России уже в 2026 году, если не выполнят ключевое требование.

Тревожный прогноз озвучила генеральный директор крупного дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова. По ее мнению, которое приводит «Российская Газета», будущее марок Geely и GAC в нашей стране выглядит весьма туманным. Глава «Рольфа» полагает, что уход этих брендов станет практически неизбежным, если они не запустят проекты по локализации производства на территории России. Крайним сроком для принятия такого решения она назвала первую половину 2026 года. Речь идет не просто о крупноузловой сборке, а о полноценном производстве с привлечением местных поставщиков и созданием рабочих мест.

Однако желание локализоваться - это только полдела. Главной преградой на пути к российскому конвейеру для Geely и GAC может стать банальное отсутствие свободных производственных мощностей. После ухода западных и японских концернов большинство их заводов уже нашли новых хозяев. Как ранее отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, в резерве осталось всего две площадки, перезапуск которых запланирован как раз на 2026 год. Одной из них, по всей видимости, является бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Конкуренция за эти активы обещает быть высокой, и не факт, что они достанутся именно этим двум компаниям.

Впрочем, у Geely есть запасной аэродром, который может смягчить возможный уход с рынка. Речь идет о белорусском проекте Belgee. Автомобили, собранные на заводе в Беларуси, формально считаются продукцией Евразийского экономического союза, что дает им определенные преференции при ввозе в Россию. Под маркой Belgee уже выпускаются популярные кроссоверы X50 и X70, а также седан Emgrand, которые по сути являются перелицованными моделями Geely. Кроме того, ходят упорные слухи, что именно Geely может стать технологическим партнером при возрождении легендарной марки Volga. Это также позволит компании сохранить свое технологическое присутствие в стране, даже если бренд Geely формально исчезнет из автосалонов.

А вот перспективы GAC выглядят куда более неопределенными. В отличие от своего конкурента, у этой компании нет ни «белорусского» варианта, ни участия в других крупных промышленных проектах на территории Таможенного союза. Если GAC не сможет в сжатые сроки найти площадку и договориться о локализации, ее уход с российского рынка станет практически предрешенным. Таким образом, правительство дает четкий сигнал всем иностранным производителям: время просто продавать импортные машины прошло. Будущее есть только у тех, кто готов инвестировать в российскую экономику и развивать производство внутри страны. Для потребителей это может означать сокращение выбора в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - стабилизацию цен и развитие отечественного автопрома.