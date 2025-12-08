Китайские машины исчезнут из салонов? Что ждет Geely и GAC в России после 2026 года

8 декабря 2025, 12:51
Geely и GAC могут покинуть Россию: названы сроки и главное условие
Будущее китайских авто в России под вопросом. Два популярных бренда могут скоро исчезнуть. Их судьба решится в ближайшее время. Условие для них только одно. Что происходит на автомобильном рынке?
Российский автомобильный рынок, который за последние годы практически полностью переориентировался на продукцию из Китая, может ждать серьезная встряска. Эпоха беспрепятственного импорта подходит к концу, и для некоторых популярных брендов из Поднебесной наступают решающие времена. Стало известно, что две крупные компании рискуют полностью свернуть свою деятельность в России уже в 2026 году, если не выполнят ключевое требование.
Тревожный прогноз озвучила генеральный директор крупного дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова. По ее мнению, которое приводит «Российская Газета», будущее марок Geely и GAC в нашей стране выглядит весьма туманным. Глава «Рольфа» полагает, что уход этих брендов станет практически неизбежным, если они не запустят проекты по локализации производства на территории России. Крайним сроком для принятия такого решения она назвала первую половину 2026 года. Речь идет не просто о крупноузловой сборке, а о полноценном производстве с привлечением местных поставщиков и созданием рабочих мест.
Однако желание локализоваться - это только полдела. Главной преградой на пути к российскому конвейеру для Geely и GAC может стать банальное отсутствие свободных производственных мощностей. После ухода западных и японских концернов большинство их заводов уже нашли новых хозяев. Как ранее отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, в резерве осталось всего две площадки, перезапуск которых запланирован как раз на 2026 год. Одной из них, по всей видимости, является бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Конкуренция за эти активы обещает быть высокой, и не факт, что они достанутся именно этим двум компаниям.
Впрочем, у Geely есть запасной аэродром, который может смягчить возможный уход с рынка. Речь идет о белорусском проекте Belgee. Автомобили, собранные на заводе в Беларуси, формально считаются продукцией Евразийского экономического союза, что дает им определенные преференции при ввозе в Россию. Под маркой Belgee уже выпускаются популярные кроссоверы X50 и X70, а также седан Emgrand, которые по сути являются перелицованными моделями Geely. Кроме того, ходят упорные слухи, что именно Geely может стать технологическим партнером при возрождении легендарной марки Volga. Это также позволит компании сохранить свое технологическое присутствие в стране, даже если бренд Geely формально исчезнет из автосалонов.
А вот перспективы GAC выглядят куда более неопределенными. В отличие от своего конкурента, у этой компании нет ни «белорусского» варианта, ни участия в других крупных промышленных проектах на территории Таможенного союза. Если GAC не сможет в сжатые сроки найти площадку и договориться о локализации, ее уход с российского рынка станет практически предрешенным. Таким образом, правительство дает четкий сигнал всем иностранным производителям: время просто продавать импортные машины прошло. Будущее есть только у тех, кто готов инвестировать в российскую экономику и развивать производство внутри страны. Для потребителей это может означать сокращение выбора в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - стабилизацию цен и развитие отечественного автопрома.
Похожие материалы
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 11:13
Jetour T1 с двухлитровым мотором и автоматом стал самым доступным кроссовером в России
В России стартовали продажи нового Jetour T1 с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом. Модель выделяется агрессивным дизайном и привлекательной ценой. Внутри – современные технологии и богатое оснащение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 08:53
Li Auto L9 прошел 367 тысяч км и сломался: стоимость ремонта и причины
Гибридный кроссовер Li Auto L9 проехал почти 400 тысяч км и столкнулся с серьезной поломкой двигателя. Владелец выбрал капитальный ремонт вместо покупки контрактного мотора. Итоговая стоимость ремонта оказалась ниже, чем ожидалось. Подробности истории и выводы о ресурсе двигателя – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 07:51
КамАЗ отпраздновал 50-летний юбилей с момента выпуска первого двигателя
КамАЗ отмечает знаменательную дату. Завод двигателей празднует большой юбилей. Производство моторов началось полвека назад. Компания прошла огромный путь. Узнайте подробности этого важного события.Читать далее
-
08.12.2025, 07:37
Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто
Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.Читать далее
-
08.12.2025, 07:25
Почему китайские BMW отличаются от немецких: эксперты раскрыли все нюансы сборки
Внешне китайские и немецкие BMW почти не отличить. Но внутри скрыто множество нюансов. Эксперты разобрали обе версии и нашли важные различия. Некоторые детали удивят даже опытных водителей. Перед покупкой стоит узнать все подробности.Читать далее
