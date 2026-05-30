Автор: Мария Степанова

30 мая 2026, 09:13

Geely против Haval: на чем реально стоит ездить в России — большое исследование отзывов и надёжности

Владельцы Geely и Haval делятся свежими впечатлениями о своих автомобилях: от дизайна и эргономики до расхода топлива и стоимости обслуживания. Аналитика отзывов и независимых опросов показывает, как меняются предпочтения на российском рынке и какие нюансы стоит учитывать при выборе между этими брендами.

В последние годы китайские автомобили уверенно занимают позиции на российском рынке, а Geely с Haval стали одними из самых обсуждаемых брендов среди автолюбителей. Интерес к ним подогревают не только привлекательные цены, но и отзывы реальных владельцев, которые всё чаще публикуют впечатления об эксплуатации на популярных площадках и в соцсетях. Анализ более 8500 сообщений и независимых исследований позволяет увидеть, как меняется отношение к этим маркам и на что обращают внимание покупатели.

Внешний вид автомобиля – один из главных факторов выбора. Geely часто называют «китайским премиумом» за характерные черты, особенно отмечая модели Coolray и Monjaro, на которые повлиял дизайнер Питер Хорбери. В то же время Haval ассоциируется с брутальностью и массивностью, что особенно ценят приверженцы F7 и H7. Здесь свою роль сыграл британец Фил Симмонс, ранее работавший в Jaguar Land Rover, благодаря которому автомобили Haval приобрели узнаваемый «рамный» стиль.

Однако за эффектной внешностью раскрываются и нюансы. Владельцы Geely Coolray жаловались на быстрое появление сколов на капоте и частичную оцинковку кузова, из-за чего многие сразу оклеивают авто плёнкой. У Haval F7/F7x также есть претензии к лакокрасочному покрытию, а зимой часто возникают проблемы с замерзающими дверными ручками. В целом обе марки пока уступают традиционным конкурентам по защите кузова, но у Geely коррозия проявляется быстрее, а у Haval чаще страдает внешний вид пластиковых деталей.

Внутри автомобилей различия ещё заметнее. Haval после рестайлинга F7 улучшил эргономику кресел и увеличил пространство для задних пассажиров, что особенно ценится в семьях. Geely берёт качественной отделкой: Monjaro и Tugella сравнивают с Volvo, багажники у них меньше, хотя подвеска Coolray может показаться слишком жёсткой для российских дорог.

Техническая часть тоже вызывает споры. Geely Monjaro с 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом расходует около 8 литров на трассе и 11 в городе, предпочитая бензин АИ-95 и выше. Haval F7 с 2-литровым двигателем и 7-ступенчатым «роботом» показывает расход от 9 литров на трассе до 15 в зимнем городе. В динамике обе марки держатся в пределах 8–9 секунд до сотни, но владельцы Haval чаще жалуются на рывки в пробках, а у Geely иногда встречаются течи помпы или интеркулера.

Сервис и надёжность – ещё один критический критерий. Сервисная сеть Geely развивается медленнее, а запчасти могут стоить дороже, однако, согласно данным JD Power, бренд лидирует среди китайских марок по удовлетворённости клиентов. У Haval ситуация обратная: благодаря заводу в Тульской области запчасти дешевле и доступнее, а по технологическим опциям марка входит в топ-15 по версии TXI-2023.

Опросы показывают интересную картину: 39% владельцев Haval F7 называют свой автомобиль «машиной мечты», но бренд чаще готовы перепродать, чем Geely Atlas (NPS 39% против 30%). В рейтинге JD Power APEAL Geely получает преимущество в общем зачёте, а Haval набирает баллы за электронику и мультимедиа.

Выбор между Geely и Haval зависит от приоритетов. Geely подходит тем, кто ценит интерьер в стиле Volvo, динамику и экономичность, но готов мириться с жёсткой подвеской и более дорогим обслуживанием. Haval – выбор в пользу простора, брутального дизайна, множества решений с полным приводом и доступных расходников, хотя расход топлива и динамика могут уступать конкурентам.

Стоит отметить, что разрыв в уровне удовлетворённости между брендами сокращается: китайские производители быстро дорабатывают слабые места. Перед покупкой важно пройти тест-драйв, проверить автомобиль и трезво оценить свои ожидания. Такой подход позволяет избежать разочарований и получить максимум от нового автомобиля.

Интересно, что в истории российского автопрома уже были необычные эксперименты, когда инженеры пытались применить разные подходы и создать уникальные машины. Например, четырехколесный мотоцикл ЗИМ-350 собран таким образом, что смежные идеи могут удивлять даже спустя какое-то время. Это напоминает, что рынок всегда открыт для новых решений, а конкуренция только способствует развитию производителей.

Упомянутые модели: Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Geely, Haval, Chery, Great Wall, Volvo, Jaguar
