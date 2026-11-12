Geely и Renault объединились ради настоящего монстра: для какого гиперкара создали новый 680-сильный мотор V8?

Мощнее многих суперкаров: чем удивила совместная разработка Geely и Renault?

Horse Powertrain представила двигатель Horse W40 мощностью около 671 л.с. при массе 200 кг. Его планируют использовать в гибридной установке для Lotus Type 135. Суммарная отдача гиперкара должна превысить 986 л.с.

Horse Powertrain представила двигатель Horse W40 мощностью около 671 л.с. при массе 200 кг. Его планируют использовать в гибридной установке для Lotus Type 135. Суммарная отдача гиперкара должна превысить 986 л.с.

Для нового агрегата разработали восьмиступенчатую роботизированную коробку с мокрым двойным сцеплением Horse 8LDCT. По заявлению производителя, на переключение ей требуется менее 20 мс, а предварительное заполнение гидросистемы занимает менее 50 мс. Трансмиссия рассчитана на входной крутящий момент до 1050 Н·м. В конструкции предусмотрены силовой модуль на карбиде кремния и механический насос переменной производительности. Система управления встроена.

Совместное предприятие Geely и Renault Horse Powertrain представило 4,0-литровый битурбированный V8 с индексом Horse W40. Двигатель развивает более 500 кВт, или примерно от 671 до 680 л.с., и выдает до 800 Н·м. Его заявленная масса составляет 200 кг. Представитель Horse Powertrain относит W40 к числу V8 с самой высокой удельной отдачей на рынке.

Два турбокомпрессора установили в развале блока цилиндров по схеме Hot-Vee. W40 изначально создавали как часть гибридного силового модуля. Указанные показатели мощности относятся только к ДВС, без учета электромоторов.

Первым автомобилем с этим агрегатом и коробкой 8LDCT должен стать среднемоторный гиперкар Lotus Type 135. Его дебют запланирован на 2028 год. По данным Motor1, суммарная мощность гибридной установки превысит 986 л.с. IT Home сообщает, что двигатель и силовая система напоминают решения Mercedes-AMG. Такое сопоставление приводят отраслевые аналитики.

Справка 110km.ru. Horse Powertrain создали в мае 2024 года Geely и группа Renault. Штаб-квартира совместного предприятия находится в Лондоне, Великобритания. Компания разрабатывает технологии для гибридных и традиционных силовых установок, выпускает для них компоненты и системы. W40 позиционируется как гибридная разработка: двигатель изначально рассчитан на совместную работу с электрифицированной трансмиссией.