Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 06:33

Почему Geely Jiaji L не стал идеальной заменой Largus и какие нюансы скрывает новый минивэн из Китая

Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.

Появление на российском рынке Geely Jiaji L вызвало закономерный ажиотаж, особенно на фоне растущих цен и устаревания некогда безальтернативного LADA Largus. Этот китайский минивэн предлагает совершенно иной подход — современный дизайн и цифровой салон, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что за яркой оболочкой скрываются компромиссы, многие из которых для семейного покупателя могут оказаться критичными.

Внешность и восприятие

В отличие от утилитарного и знакомого силуэта Largus, Jiaji L привлекает внимание лаконичным, почти футуристичным дизайном с плавными линиями, хромированными акцентами и крупными колесами. Однако уже здесь кроется первое принципиальное отличие: в погоне за стилем китайский минивэн лишился сдвижных дверей — ключевого элемента удобства для семейного автомобиля, который есть у Largus в версии Cross.

Интерьер и комфорт

Здесь разрыв с Largus максимален. Водителя встречает цифровая приборная панель и «парящий» центральный экран, создавая ощущение современности. Однако на практике софт зачастую заблокирован для российского пользователя, а качество исполнения деталей и удобство второстепенных мест вызывают вопросы. В то время как Largus предлагает простую, но предсказуемую и ремонтопригодную среду, Jiaji L демонстрирует технологичность, которая может оказаться не до конца адаптированной.

Практичность — главный камень преткновения

Именно здесь Largus, несмотря на возраст, сохраняет подавляющее преимущество. Схема посадки 2+2+3 в Jiaji L с отдельными креслами второго ряда выглядит прогрессивно, но третий ряд по-настоящему только пригоден лишь для детей на короткие поездки. Багажное пространство при семи пассажирах символично, а при сложенных сиденьях пол неровный, что осложняет перевозку крупногабаритных грузов. Largus же с его огромным, ровным от пола до потолка отсеком и просторным салоном остаётся эталоном универсальности в своем классе.

Эксплуатация и стоимость

Если Largus известен своей неприхотливостью, доступностью запчастей и простотой обслуживания, то с Jiaji L ситуация обратная. Шумная работа мотора, упрощенная подвеска (несмотря на заявления о многорычажной схеме) и вопросы к антикоррозийной обработке настораживают. Ключевой риск — отсутствие официальных гарантий для «серых» поставок и потенциально высокие затраты на ремонт. При цене, которая может приближаться к 3 млн рублей, этот минивэн выходит в совершенно другую ценовую категорию, где его компромиссы выглядят уже неоправданными.

Geely Jiaji L — это попытка предложить стильную и технологичную альтернативу, но не прямая замена такому рабочему инструменту, как Largus. Он привлечёт тех, кто ценит внешний эффект и цифровые решения, готов мириться с недостатком практичности и потенциальными сложностями в обслуживании. Однако для семьи, которая ищет максимум универсальности, надёжности и понятной стоимости владения, привычный Largus, даже с недостатками, пока остаётся более рациональным и предсказуемым выбором. Успех Jiaji L на российском рынке будет напрямую зависеть от его официального появления с гарантией и адаптированной ценой.

Упомянутые модели: Geely Jiaji, ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: Geely, ВАЗ (Lada)
