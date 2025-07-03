Geely категорически опровергла слухи об уходе из России

Ранее мы писали Кроссовер Geely Atlas Pro сняли с продажи, его уже заменила другая модель С российского сайта Geely исчез кроссовер Atlas Pro, который продавался в нашей стране с 2021 года. Дистрибьютор ... Читать далее

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Все началось с публикации в телеграм-канале клуба фанатов автомобилей ТагАЗ. В ней утверждалось, что модели Geely могут быть переведены под другие бренды: BelGee белорусской сборки и Knewstar – китайской. Дилеры якобы уже получили уведомления о планах марки покинуть российский авторынок. В российском офисе Geely отреагировали оперативно и однозначно.«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», – официально заявили в компании порталу 110km.ru.Благодатной почвой для появления таких слухов могли послужить имевшие место изменения в стратегии Geely. Популярное кросс-купе Tugella исчезло из модельного ряда, чтобы почти сразу дебютировать под новым названием – Knewstar 001. А под брендом Belgee в России продолжают продавать прежние версии Coolray (X70) и Atlas Pro (X70). Поэтому если и планируется какая-то трансформация, она скорее связана с пересмотром модельного ряда, чем с полным уходом Geely с российского рынка.