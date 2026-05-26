Geely Monjaro против Volkswagen Tiguan и Skoda Superb: почему россияне выбирают китайца за 3 млн рублей?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 16:29

Geely Monjaro 2024: опыт владения, плюсы и минусы для семьи

Мало кто задумывается, как быстро меняются требования к семейному авто. Geely Monjaro 2024 оказался в центре внимания: владелец делится реальным опытом, сравнивает с конкурентами и объясняет, почему китайские кроссоверы вытесняют привычные бренды. Какие детали часто игнорируют и что может удивить даже опытных водителей - рассказываем подробно.

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с необходимостью выбирать между привычными марками и новыми предложениями с китайского рынка. Особенно остро этот вопрос стоит для семей, которым нужен просторный, надежный и современный автомобиль для дальних поездок и ежедневных задач. Geely Monjaro стал одним из таких вариантов, который неожиданно быстро набрал популярность среди тех, кто ищет баланс между комфортом, оснащением и ценой.

Переход на семейный автомобиль часто связан с компромиссами: прежние «пушки-гонки» становятся тесными и шумными, а расходы на обслуживание и топливо растут. В условиях, когда поездки по стране становятся регулярными, требования к машине ужесточаются. Владелец Geely Monjaro в своем отзыве на портале Дром признался, что выбор пал на кроссовер не случайно - хотелось получить максимум пространства и технологий в пределах бюджета до 3 миллионов рублей, не связываясь с отечественными марками, которые, по его мнению, подходят скорее для служебных нужд, чем для семьи.

Как выяснил 110km.ru, среди альтернатив рассматривались Volkswagen Tiguan и Skoda Superb, но их стоимость и состояние на вторичном рынке не устроили: за автомобили с пробегом в 100 тысяч километров просят суммы, сравнимые с новыми китайскими моделями, а уровень отделки салона оставляет желать лучшего. Попытки подобрать подходящий вариант среди Chery и Tenet тоже не увенчались успехом - эргономика и комфорт для высоких пассажиров оказались далеки от идеала. В итоге внимание переключилось на Geely Monjaro, который сочетает в себе свежий дизайн, платформу Volvo CMA и богатое оснащение.

Покупка автомобиля с минимальным пробегом, дилерским обслуживанием и максимальной комплектацией позволила получить полный набор современных ассистентов: двойные стекла, кожаный салон, системы удержания в полосе, автопилот 2+, автопарковка и многое другое. Владелец подчеркивает, что даже спустя 30 тысяч километров пробега ощущение нового автомобиля сохраняется, а мелкие сколы не портят общего впечатления. Подвеска кажется упругой, но не жесткой, а 20-дюймовые колеса добавляют уверенности на трассе. Динамика 2-литрового турбомотора на 238 л.с. и 8-ступенчатого автомата приятно удивляет - разгон плавный, без рывков, тормоза работают на отлично.

В салоне Monjaro много места для задних пассажиров, хотя регулировка спинки заднего дивана отсутствует, что может быть минусом на дальних маршрутах. Материалы отделки - кожа и замша - выгодно выделяют модель на фоне конкурентов, а акустика BOSE обеспечивает достойное звучание даже для требовательных слушателей. Некоторые владельцы жалуются на стоимость ТО и расходников, но, как отмечает герой материала, для автомобиля стоимостью свыше 4 миллионов рублей это ожидаемо. Кстати, вопросы о качестве света и шумности штатных шин встречаются часто, однако в реальной эксплуатации эти нюансы не вызывают серьезного дискомфорта.

Интересно, что тенденция к выбору китайских кроссоверов подтверждается и другими публикациями: например, в материале о сравнении бензиновых и электрических моделей Geely отмечается, что подход к эксплуатации и расходы на содержание меняются кардинально, а разница в цене между новыми и подержанными авто становится все менее заметной.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Geely Monjaro построен на платформе Volvo CMA, что обеспечивает высокий уровень безопасности и управляемости; модель оснащается современными электронными системами, которые редко встречаются у конкурентов в этом ценовом сегменте; остаточная стоимость китайских кроссоверов пока снижается быстрее, чем у европейских, но спрос на них стабильно растет. Для тех, кто ищет семейный автомобиль с акцентом на комфорт и технологии, Monjaro выглядит как один из самых сбалансированных вариантов на рынке.

