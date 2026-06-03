Что изменилось в Geely Monjaro после рестайлинга для России: хрустальная шайба, чёрный салон и два типа подвески

3 июня 2026, 06:24
Geely Monjaro 2026: обновленный салон, «умная» подвеска и новые опции для России
Geely Monjaro 2026: обновленный салон, «умная» подвеска и новые опции для России
Geely Monjaro 2026 года выходит на российский рынок с обновленным интерьером и адаптивной подвеской, сохраняя узнаваемый дизайн и мощный двигатель. Модель снова входит в топ продаж, а интерес к ней подогревают новые комплектации и функции.
Обновление Geely Monjaro в 2026 году стало ведущим событием для российского рынка: кроссовер, который за три года разошёлся тиражом более 110 тысяч экземпляров, получил свежий интерьер и технологичную подвеску. Внешне автомобиль почти не изменился — узнаваемый силуэт, прежняя оптика и даже решётка радиатора остались прежними, а из новшеств — только новый цвет кузова Mountain Green и 20-дюймовые многоспицевые диски, доступные исключительно в топовой версии «Флагман».
Главные перемены — внутри. Центральный тоннель полностью переработан: привычные физические кнопки исчезли, уступив место универсальной «хрустальной» шайбе, управляющей громкостью, режимами движения и даже климатом. Передняя панель с расположенными экранами сохранилась, но эргономика стала современной и минималистической. Сиденья теперь обшиты приятной замшей, обеспечивают удобную посадку для людей разного роста и хорошо фиксируют тело в поворотах. Для задних пассажиров появилась электрорегулировка наклона дивана, у водителя — функция массажа. Однако теперь салон доступен только в чёрном цвете, что может разочаровать поклонников прежних ярких сочетаний.
Техническая часть осталась без изменений: под капотом — двухлитровый бензиновый турбомотор на 238 л.с. и 350 Н·м, работающий с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Средний расход топлива — 9,5 л/100 км, в городе — до 12 л. Запас хода на трассе благодаря 62-литровому баку остаётся достойным. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, что близко к заявленным характеристикам. Важно: для комфортной езды рекомендуется отключать системы удержания в полосе и распознавания знаков — их работа может раздражать в российских дорожных условиях.
В топовой комплектации «Флагман» кроссовер оснащён адаптивными амортизаторами, которые в стандартных режимах дают мягкую, но иногда слишком раскачённую подвеску. В спортивном режиме Monjaro становится жёстче, что подходит не всем. Для регионов с плохими дорогами эксперты советуют выбирать версию «Люкс» с пассивными амортизаторами. Базовая комплектация уже включает шесть подушек безопасности, активный круиз-контроль, зимний пакет, электроприводы, камеру кругового обзора и панорамную крышу. Во «Флагмане» добавлены проекционный дисплей, аудиосистема Infinity и вентиляция сидений, но часть дополнительных функций убрали.
Geely Monjaro по итогам первого квартала 2026 года вновь вошла в десятку самых популярных моделей в России. Ожидается, что его «близнец» — Волга К50, выпускаемая в Нижнем Новгороде, — также будет востребована. Для российского рынка важна не только доступность, но и адаптация к возможным условиям: Monjaro позволяет быстро реагировать на запросы покупателей, учитывая современные технологии и комфорт по конкурентной цене. Судя по динамике продаж, интерес к модели сохраняется, обновление лишь укрепило её позицию среди кроссоверов среднего класса.
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