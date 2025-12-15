Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 08:41

Geely Monjaro через 150 000 км: что пришлось чинить в кроссовере

Китайский кроссовер после 150 000 км: к каким дорогим поломкам готовиться?

Geely Monjaro прошел серьезную проверку. Кроссовер проехал 150 тысяч километров. Владелец столкнулся с рядом проблем. Некоторые ремонты оказались очень дорогими. Что же вышло из строя? Узнайте все подробности в статье.

Опыт реальной эксплуатации часто оказывается красноречивее любых рекламных проспектов. Особенно интересен пример китайского кроссовера Geely Monjaro, который попал на детальный осмотр после внушительного пробега в 150 тысяч километров всего за два года. Как сообщает «Российская Газета», автомобиль преимущественно использовался для скоростных поездок по платной трассе между Москвой и Казанью, что стало для него настоящим испытанием на прочность.

Первые следы интенсивной эксплуатации проявились на кузове. Лакокрасочное покрытие капота не выдержало постоянной «бомбардировки» мелкими камнями и песком на высоких скоростях, получив заметные повреждения. А вот блестящие хромированные элементы, которые выглядят как новые, на самом деле уже были заменены по гарантии. Это говорит о том, что оригинальные детали не отличались долговечностью. Более серьезная проблема обнаружилась под пластиковыми накладками колесных арок. Там краска начала отслаиваться, и если бы производитель не провел отзывную кампанию по замене этого пластика, коррозия металла была бы неизбежна.

Не обошлось без нареканий и в салоне. Кожа на водительском сиденье не выдержала активного использования и треснула. К счастью для владельца, дилер признал это гарантийным случаем и произвел замену кресла. Но самая дорогостоящая поломка ждала впереди. На пробеге около 130 тысяч километров в рулевой рейке появился ощутимый люфт. Этот узел также заменили по гарантии, однако его стоимость впечатляет - полмиллиона рублей. Вместе с рейкой под замену пошли стойки стабилизатора и тросик открывания двери, что можно считать сопутствующими мелкими неисправностями.

При осмотре автомобиля снизу картина оказалась куда более оптимистичной. Состояние днища, порогов, усилителей и элементов подвески не вызвало никаких вопросов - все выглядит отлично, без намеков на ржавчину. Суппорты и другие важные узлы также находятся в прекрасном состоянии. Единственные мелкие замечания касались защитных экранов из тонкого металла, который начал расслаиваться, и поверхностной коррозии на выхлопной системе, что вполне ожидаемо при таком пробеге. Эксперты связывают такую выносливость ходовой части и силовой структуры кузова с тем, что Geely Monjaro построен на платформе, разработанной инженерами Volvo, что говорит о следовании европейским стандартам проектирования и качества.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
