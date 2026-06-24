Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 12:32

Geely Monjaro: дилеры говорят о сокращении поставок, компания отвечает

Geely Monjaro: дилеры говорят о сокращении поставок, компания отвечает

Слухи о сокращении поставок Geely Monjaro: что на самом деле известно?

Geely Monjaro: дилеры говорят о сокращении поставок, компания отвечает

В России обсуждают возможное сокращение поставок кроссоверов Geely Monjaro. Дилеры и представители бренда комментируют ситуацию осторожно. Почему это важно для покупателей именно сейчас, какие последствия ждут рынок и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.

В России обсуждают возможное сокращение поставок кроссоверов Geely Monjaro. Дилеры и представители бренда комментируют ситуацию осторожно. Почему это важно для покупателей именно сейчас, какие последствия ждут рынок и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.

Новость о возможном сокращении поставок Geely Monjaro в Россию вызвала широкий резонанс среди автолюбителей. Для многих покупателей это может означать, что привычная модель вскоре станет менее доступной, а цены - менее предсказуемыми. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает нестабильность, любые перемены в поставках популярных моделей сразу отражаются на спросе и предложении.

Как сообщает «Российская Газета», в последние дни в дилерских центрах обсуждают слухи о том, что Geely планирует уменьшить присутствие на российском рынке. Некоторые дилеры уже заявили, что поставки Monjaro будут сокращены, а продажи - ограничены. Представители Geely, в свою очередь, не раскрывают подробностей будущих планов, но подчеркивают, что на данный момент весь модельный ряд доступен, а цены и предложения можно узнать на официальном сайте и у дилеров. В компании отмечают, что стоимость и наличие автомобилей регулируются в зависимости от ситуации на рынке.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов уточнил, что Geely Monjaro пока еще есть на складах. По его словам, текущих запасов должно хватить минимум до августа, а спрос на модель остается стабильным. Он отметил, что Monjaro хорошо знаком российским покупателям как среднеразмерный кроссовер с полным приводом, достойным оснащением и понятной технической базой. Это позволяет сохранять интерес к модели даже на фоне возможных изменений в поставках.

Интересно, что ситуация с Monjaro отражает более широкий тренд на рынке: сокращение поставок новых автомобилей и рост неопределенности. По данным за первый квартал 2026 года, в России было зарегистрировано 15 730 новых автомобилей Geely - это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад может быть связан не только с логистическими трудностями, но и с изменением стратегии бренда. В похожей ситуации оказались и другие сегменты рынка: например, продажи новых самосвалов также снизились, а вторичный рынок бьет рекорды.

Для покупателей важно учитывать, что сокращение поставок может привести к росту цен и снижению выбора. В таких условиях эксперты советуют внимательно следить за предложениями дилеров и не откладывать покупку, если модель интересует именно сейчас. Кроме того, стоит помнить, что на рынке сохраняется конкуренция среди китайских брендов, и ситуация может меняться довольно быстро. Судя по имеющимся данным, Geely пока не уходит с российского рынка, но корректирует свои планы в зависимости от спроса и экономических условий.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
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