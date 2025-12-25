Флагманский кроссовер Geely Monjaro получил новую версию – что изменилось и чем удивит

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации

Geely представила в России особую версию Monjaro Flagship SE. Новинка выделяется уникальным цветом и расширенным оснащением. Стоимость стартует от 4,6 млн рублей. В салоне появились новые опции для комфорта. Подробности о комплектации и технических особенностях – в материале.

В России стартовали продажи новой версии кроссовера Geely Monjaro под названием Flagship SE. Как сообщает Российская Газета, автомобиль уже доступен у официальных дилеров, а его стоимость начинается от 4 609 990 рублей с учетом специальных предложений. Базовая цена составляет 4 899 990 рублей.

Главной особенностью этой версии стал эксклюзивный оттенок кузова Mountain Green – насыщенный зеленый металлик, который подчеркивает статус модели. Внешний облик дополняют стильные 20-дюймовые диски с тонкими спицами, придающие кроссоверу динамичный и современный вид. Инженеры Geely уделили внимание не только дизайну, но и технической части: в Flagship SE установлены амортизаторы с возможностью регулировки жесткости, что обеспечивает уверенное поведение на трассе и мягкость на неровностях.

Под капотом кроссовера установлен турбированный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 238 лошадиных сил. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Система полного привода получила дополнительный режим Sand, который пригодится для движения по песчаным покрытиям и бездорожью.

Фото: Geely

Внутри Geely Monjaro Flagship SE также произошли заметные изменения. В салоне появился обновленный селектор трансмиссии, а солнцезащитные козырьки теперь оснащены прозрачными вставками. Атмосферная подсветка расширена и теперь охватывает второй ряд сидений, создавая уютную обстановку для всех пассажиров. Передние кресла были доработаны: водительское регулируется по 12 направлениям и оснащено функцией массажа с шестью различными режимами, что особенно актуально в дальних поездках.

Для российских условий производитель увеличил объем бачка омывателя до 5 литров и добавил датчик низкого уровня жидкости. Мультимедийная система сохранила все привычные функции, но теперь поддерживает беспроводное подключение CarPlay. За качественный звук отвечает аудиосистема с 12 динамиками, два из которых встроены прямо в подголовник водительского кресла.

Geely Monjaro впервые появился на российском рынке в 2023 году и быстро завоевал популярность среди покупателей. С момента дебюта было реализовано более 100 тысяч экземпляров этой модели. Новая версия Flagship SE призвана укрепить позиции кроссовера в сегменте премиальных автомобилей и привлечь внимание тех, кто ценит индивидуальность и расширенный набор опций.