Флагманский кроссовер Geely Monjaro получил новую версию – что изменилось и чем удивит

25 декабря 2025, 15:39
Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Geely представила в России особую версию Monjaro Flagship SE. Новинка выделяется уникальным цветом и расширенным оснащением. Стоимость стартует от 4,6 млн рублей. В салоне появились новые опции для комфорта. Подробности о комплектации и технических особенностях – в материале.
В России стартовали продажи новой версии кроссовера Geely Monjaro под названием Flagship SE. Как сообщает Российская Газета, автомобиль уже доступен у официальных дилеров, а его стоимость начинается от 4 609 990 рублей с учетом специальных предложений. Базовая цена составляет 4 899 990 рублей.
Главной особенностью этой версии стал эксклюзивный оттенок кузова Mountain Green – насыщенный зеленый металлик, который подчеркивает статус модели. Внешний облик дополняют стильные 20-дюймовые диски с тонкими спицами, придающие кроссоверу динамичный и современный вид. Инженеры Geely уделили внимание не только дизайну, но и технической части: в Flagship SE установлены амортизаторы с возможностью регулировки жесткости, что обеспечивает уверенное поведение на трассе и мягкость на неровностях.
Под капотом кроссовера установлен турбированный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 238 лошадиных сил. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Система полного привода получила дополнительный режим Sand, который пригодится для движения по песчаным покрытиям и бездорожью.
Внутри Geely Monjaro Flagship SE также произошли заметные изменения. В салоне появился обновленный селектор трансмиссии, а солнцезащитные козырьки теперь оснащены прозрачными вставками. Атмосферная подсветка расширена и теперь охватывает второй ряд сидений, создавая уютную обстановку для всех пассажиров. Передние кресла были доработаны: водительское регулируется по 12 направлениям и оснащено функцией массажа с шестью различными режимами, что особенно актуально в дальних поездках.
Для российских условий производитель увеличил объем бачка омывателя до 5 литров и добавил датчик низкого уровня жидкости. Мультимедийная система сохранила все привычные функции, но теперь поддерживает беспроводное подключение CarPlay. За качественный звук отвечает аудиосистема с 12 динамиками, два из которых встроены прямо в подголовник водительского кресла.
Geely Monjaro впервые появился на российском рынке в 2023 году и быстро завоевал популярность среди покупателей. С момента дебюта было реализовано более 100 тысяч экземпляров этой модели. Новая версия Flagship SE призвана укрепить позиции кроссовера в сегменте премиальных автомобилей и привлечь внимание тех, кто ценит индивидуальность и расширенный набор опций.
Похожие материалы Джили
-
17.12.2025, 14:15
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
В России одобрили выпуск нового кроссовера Volga K50. Модель оснащена мощным турбодвигателем и полным приводом. Производство планируют начать весной 2026 года. Подробности о платформе и технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и дизайна.Читать далее
-
17.12.2025, 11:41
Geely Monjaro Flagship SE: когда ждать спецверсию и чем она удивит россиян
Geely готовит кроссовер Monjaro Flagship SE для России. Новинка появится у дилеров в декабре. Обновленный дизайн и новые опции уже обсуждают эксперты. Названы главные конкуренты новинки.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 08:41
Geely Monjaro через 150 000 км: что пришлось чинить в кроссовере
Geely Monjaro прошел серьезную проверку. Кроссовер проехал 150 тысяч километров. Владелец столкнулся с рядом проблем. Некоторые ремонты оказались очень дорогими. Что же вышло из строя? Узнайте все подробности в статье.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
05.12.2025, 15:40
В России появится особая версия флагманского кроссовера Geely Monjaro
Geely готовит сюрприз для россиян. Флагманский кроссовер Monjaro обновился. Он получил специальную версию. В ней много интересных доработок. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
17.12.2025, 14:15
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
В России одобрили выпуск нового кроссовера Volga K50. Модель оснащена мощным турбодвигателем и полным приводом. Производство планируют начать весной 2026 года. Подробности о платформе и технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и дизайна.Читать далее
-
17.12.2025, 11:41
Geely Monjaro Flagship SE: когда ждать спецверсию и чем она удивит россиян
Geely готовит кроссовер Monjaro Flagship SE для России. Новинка появится у дилеров в декабре. Обновленный дизайн и новые опции уже обсуждают эксперты. Названы главные конкуренты новинки.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 08:41
Geely Monjaro через 150 000 км: что пришлось чинить в кроссовере
Geely Monjaro прошел серьезную проверку. Кроссовер проехал 150 тысяч километров. Владелец столкнулся с рядом проблем. Некоторые ремонты оказались очень дорогими. Что же вышло из строя? Узнайте все подробности в статье.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
05.12.2025, 15:40
В России появится особая версия флагманского кроссовера Geely Monjaro
Geely готовит сюрприз для россиян. Флагманский кроссовер Monjaro обновился. Он получил специальную версию. В ней много интересных доработок. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее