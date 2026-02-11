Кроссоверы Monjaro и Atlas начнут выпускать на заводе в Казахстане — что это значит для рынка и покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 07:58

Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг

В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.

Для российских автолюбителей новость о запуске сборки Geely Monjaro и Atlas в Казахстане может стать настоящим сигналом к переменам на рынке. В условиях, когда привычные бренды покинули страну, а новые игроки только осваивают позиции, появление локально собранных кроссоверов с современными технологиями и привлекательной ценой способно изменить баланс сил не только в Казахстане, но и в соседних странах, включая Россию.

Производство этих моделей стартует на предприятии «СарыаркаАвтоПром», входящем в структуру Allur, выяснил портал Китайские автомобили. Интересно, что обе машины могут выйти под маркой Geely Galaxy - это относительно молодой бренд, который в Китае специализируется на гибридных и электрических автомобилях. В Казахстане же Galaxy уже представлен седаном Preface и кроссоверами Cityray, EX5 и EX5 EM-i, а теперь к ним могут присоединиться и Monjaro с Atlas.

Официально подтверждено, что обе модели получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для стран ЕАЭС, что открывает им путь к массовым продажам на территории всего союза. Сертификаты действуют до февраля 2027 года, а значит, у покупателей будет достаточно времени, чтобы оценить новинки и сделать выбор в пользу локальной сборки.

Geely Atlas, который будет выпускаться в кузове FX11, рассчитан на пять пассажиров. Его габариты составляют 4670 х 1900 х 1705 мм, а колесная база - 2777 мм. В базовых версиях устанавливается 1,5-литровый мотор мощностью от 147 до 174 л.с., а для более требовательных клиентов предусмотрен 2-литровый двигатель, выдающий до 238 л.с. В зависимости от комплектации доступны передний или полный привод, а также 7-ступенчатый «робот» или 8-ступенчатый автомат. Для российского рынка уже анонсирован старт продаж версии с 1,5-литровым мотором и передним приводом.

Monjaro казахстанской сборки будет доступен только с полным приводом и 2-литровым двигателем на 238 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором. Размеры кроссовера - 4770 х 1895 х 1689 мм, колесная база - 2845 мм. Внутри - пять посадочных мест, подогревы зеркал, стекол, форсунок и сидений, а также целый набор современных опций: ассистенты водителя, проекционный дисплей, электропривод багажника, светодиодная оптика, бесключевой доступ, аудиосистема с восемью динамиками и камеры кругового обзора.

Ценник на Atlas в Казахстане стартует с отметки 12,19 млн тенге (примерно 1,9 млн рублей), а Monjaro обойдется минимум в 16,99 млн тенге (около 2,65 млн рублей). Верхние границы цен - 14,89 и 17,99 млн тенге соответственно. Пока не раскрыто, под каким брендом будут продаваться эти автомобили - Geely или Galaxy, но сам факт появления новых моделей местной сборки уже вызывает интерес у дилеров и покупателей.

Для российского рынка это событие может означать расширение ассортимента доступных кроссоверов, а также появление новых конкурентов в сегменте, где до сих пор доминировали китайские и корейские бренды. Кроме того, локализация производства в Казахстане может повлиять на стоимость и доступность автомобилей, что особенно актуально на фоне нестабильного курса валют и логистических сложностей.

В ближайшие месяцы станет ясно, как именно будут позиционироваться Monjaro и Atlas на рынке, и смогут ли они составить реальную конкуренцию уже известным моделям. Но уже сейчас очевидно: запуск сборки этих кроссоверов в Казахстане - это не просто очередная новость, а важный шаг для всего автомобильного рынка региона.

Упомянутые модели: Geely Monjaro, Geely Atlas (от 1 029 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
Похожие материалы Джили

