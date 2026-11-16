Больше экрана, меньше басов: чем удивил рестайлинговый Geely Monjaro в тесте

16 ноября 2026, 12:13
Мощнее на 7 сил, но хуже звук: что показал первый тест обновленного Geely Monjaro
Мощнее на 7 сил, но хуже звук: что показал первый тест обновленного Geely Monjaro
В обновленном Geely Monjaro появился Android Auto, но во время теста беспроводная связь регулярно прерывалась. В салоне теперь один экран, а навигация «Яндекса» выходит в интернет через eSIM. Акустика Flyme Sound разочаровала даже на фоне прежних систем.
Обновленный Geely Monjaro вышел на белорусский рынок. Это рестайлинговая версия кроссовера, известного в Китае как Xingyue L. Модель локально собирают на предприятии «Белджи». Салон перекроили заметнее, чем кузов, а под капотом прибавилось мощности. Главная новая функция мультимедиа, беспроводной Android Auto, во время тест-драйва, организованного редакцией abw.by, регулярно теряла соединение со смартфоном.
Вместо пары дисплеев установили отдельностоящий центральный экран диагональю 15,4 дюйма с системой Flyme Auto. Цифровая приборная панель имеет диагональ 12,3 дюйма. Мультимедиа знакома по Geely EX-5, BELGEE X50+ и X80 PHEV. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а сервисы «Яндекса» и голосовое управление доступны отдельно. Встроенная навигация «Яндекса» работает через eSIM оператора МТС. Производитель обеспечивает два гигабайта трафика в месяц на два года. Карту на приборную панель вывести нельзя, хотя подсказки видны и там, и на проекции.
SIM-карту изначально оформляют на СЗАО «БЕЛДЖИ» и привязывают к VIN. После продажи данные покупателя вносят в базу производителя. Как переоформлять eSIM при следующей смене владельца, пока не уточняется.
Салон переделали заметнее кузова
Спереди изменились решетка радиатора с вертикальными ребрами и бампер. С других ракурсов обновления легко не заметить: боковой профиль и общие пропорции почти не изменились. Внутри клавиши климатической системы вернулись под экран, а площадку для телефона перенесли туда, где ее обычно и ожидают. Кнопку аварийной сигнализации разместили на потолке.
Передние кресла получили подогрев и вентиляцию, предусмотрен и массаж. Сзади есть подогрев, а в топовой версии установлена отдельная зона климат-контроля. Кресла теперь обиты кожей. Задний диван просторный, его спинка регулируется клавишами на дверях. Багажник сохранил объем 562 литра; под фальшполом лежит докатка. Длина кроссовера составляет 4790 мм, колесная база равна 2845 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм.
Есть и спорная перемена. По оценке авторов теста, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками звучит хуже прежних Bose и Infinity. Динамиков стало больше: раньше их было 12. Но само по себе это количество качества не гарантирует.
Знакомая техника и новые цены
Двухлитровый бензиновый турбомотор развивает 245 л.с. и 380 Н·м. У прежней версии было 238 л.с. и 350 Н·м. Прибавку обеспечили другая турбина и новая прошивка. Восьмиступенчатый автомат остался прежним, а полный привод использует муфту BorgWarner шестого поколения. Спереди установлена подвеска McPherson, сзади многорычажная. Амортизаторы с изменяемой демпфирующей способностью предлагают три степени жесткости. Для белорусской версии заявлены разгон до 100 км/ч за 7,6 секунды и расход топлива в смешанном цикле 8,9 л/100 км. Гарантия составляет пять лет или 150 000 км.
По ощущениям за рулем обновленная машина близка к прежней. Мотору хватает тяги, автомат переключается быстро, а подвеска хорошо справляется со своей задачей в комфортном режиме. В режиме «Спорт» шасси заметно собраннее. Система распознавания дорожных знаков раздражает звуковыми сигналами. После перезапуска автомобиля их приходится отключать заново.
В этом обновлении Geely Monjaro сохранил основные узлы трансмиссии и подвески. В тесте среди заметных технических изменений назвали новую турбину и перенастройку двигателя. Остальные перемены коснулись салона и мультимедийного оснащения. Для ранее доступной версии Xingyue L в каталогах указывались 1969 см³ и 238 л.с.; эти характеристики относятся к другой рыночной конфигурации. Белорусский обновленный Monjaro получил 245-сильный двигатель. Привод у него полный.
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